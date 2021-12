¿Cómo hizo Meryl Streep para ser la peor presidenta posible en "No miren arriba"?

Dave Itzkoff, The New York Times

¿A quién acudiría si supiera que un cometa está en curso de colisión con la Tierra y se requiere una acción decisiva para evitar la extinción de toda la vida en este planeta? Si su primer pensamiento fue Meryl Streep, hizo una elección excelente y terrible a la vez.

En No miren arriba, del guionista y director Adam McKay (La gran apuesta, El vicepresidente), dos científicos interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence se enfrentan a este escenario del fin del mundo y deben recurrir al gobierno de la presidenta Orlean en busca de ayuda.

La buena noticia (para la película, que hoy llega a los cines locales y a Netflix, el 24 de diciembre) es que Orlean es interpretada por Streep, la venerada estrella de cine y televisión; la mala noticia (para la humanidad) es que Orlean es una sinvergüenza egocéntrica que se preocupa mucho por su imagen pública y poco o nada por gobernar el país.

Orlean es uno de varios malhechores en No miren arriba, una sátira social que McKay escribió pensando en el cambio climático pero que espera sea interpretada como un comentario sobre la pandemia. Streep se deleitó construyendo esa presidenta, un personaje cargado muchas fallas y deficiencias. La actriz le da crédito a McKay por haberle dado a todo el elenco plagado de estrellas la libertad de entregarse a lo horrible.

Como explicó, Streep “nunca perdió el ánimo ni la confianza en su visión de crear una atmósfera lo más libre posible para todos, simplemente enloquecer y hacer lo que quieras. Pero con una intención mortalmente seria”

Aquí, Streep y McKay explicaron los pasos que siguieron para poner a Orlean o sea a Streep en la Oficina Oval.

Basándose en lo que había leído en el guión de McKay, Streep dijo que empezó imaginando cómo Orlean podría haber llegado ahí. “Uno podría imaginarse que se reunió un grupo de varios villanos y ella era la menos mala de muchos otros candidatos que podrían haberse presentado”, dijo Streep. Pensaba en Orlean “como alguien cuyo esposo anciano tenía un montón de dinero, y ella se deshizo de él, y como estaba en California, se quedó con la mitad. No tenía una agenda real excepto tener y retener el poder, y se dio cuenta de que, así, el trabajo era bien fácil”.

McKay dijo que pensaba en Orlean como “un gulash” de los presidentes recientes. Eso incluyen “los aspectos de estafador egoísta del último presidente, la peligrosa inexperiencia de George W. Bush, el descaro de Bill Clinton, la celebridad de Barack Obama y la comodidad de tener mucho dinero”, dijo McKay. Otra inspiración fue la experta en finanzas Suze Orman, a quien McKay describió como “una populista descarada con una fuerte idea de la moda”.

A esa receta, Streep dijo haber agregado una pizca del reality Real Housewives, cuyas peleas televisadas se ven en su casa cuando sus hijas vienen de visita. Aunque Streep ganó un Oscar por interpretar a Margaret Thatcher en La dama de hierro, dijo que ese trabajo fue instructivo solo hasta cierto punto. Thatcher, dijo, “ejercía una especie de feminidad que intimidaba a los hombres, y parte de su poder era cómo podía unir las cosas”. Orlean, dijo, es “algo más de nuestro tiempo reunido algorítmicamente”.

Es posible que toda esa planificación anticipada aún no te prepare completamente para las demandas de la presidencia, como descubrió Streep en su primer día de rodaje. Había pasado varias semanas en aislamiento, como se les pidió a los actores durante la pandemia y cuando llegó al rodaje, Streep subió al escenario donde vio su rostro en una gran pantalla LED y escuchó el eco retardado de su voz mientras hablaba ante una multitud de cientos de extras. “Y simplemente lo perdí“, dijo. “Pensé, bueno, claramente tengo que retirarme. No puedo hacer esto. De hecho, no podía hacerlo. Realmente fue una crisis de confianza “. No hace falta decir que Streep se orientó, pero, dijo, “tomó un tiempo”.

Como lo hizo en películas como Hermanastros y Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, McKay permitió cierta improvisación en No mires arriba y para el director Streep tenía talento para los diálogos y reacciones extemporáneos. “A su personaje casi nunca le molestan las cosas horribles que la gente le dice o lo horrible que es”, dijo McKay. “Tiene una total desvergüenza que casi podría malinterpretarse como confianza”.

Streep —que acababa de terminar Let Them All Talk, una película de Steven Soderbergh con diálogos totalmente improvisados, antes de filmar No miren arriba— no es inmediatamente considerada una improvisadora. Pero disfruta el proceso y admira a los colegas que saben improvisar de manera experta.

Lo que sí tiene claro Streep dijo es que no va a aspirar a un cargo. La experiencia de llevar a cabo una campaña, dijo, probablemente sea más de lo que podría soportar: “El costo, desde el auge de las redes sociales, es tan alto que tienes que ser monja para ser elegida”, dijo.

Actuar, dijo Streep, “es lo único que puedo hacer. Podría actuar como un político, pero no sería bueno en eso. Actué como si pudiera tocar el violín, pero realmente no puedo tocar el violín”.