Jennifer Lawrence regresó a la alfombra roja para presentar No mires arriba

La presentación de No mires arriba, marcó el regreso de Jennifer Lawrence a una alfombra roja, a una que será muy especial para ella porque por primera vez mostró en público su embarazo y marcó su vuelta al ruedo.



Ayer paseó su embarazo con un diseño dorado de Dior, largo hasta los pies, con flecos y capa. Así de hermosa posó con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill y el director Adam McKay.

En el estreno, la actriz de 31 años evitó hacer declaraciones sobre su futuro hijo. De hecho, el mes pasado había adelantado que no hablaría de este tema.



"Todos mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como me sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido a ser parte de su existencia. Y siento que eso empieza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, a la revista Vanity Fair.