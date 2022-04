"Granizo": la película de Guillermo Francella para Netflix indignó a los cordobeses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Granizo, la película de Netflix protagonizada por Guillermo Francella, se consagró como el fenómeno de la semana. La comedia dirigida por Marcos Carnevale se estrenó el miércoles y apenas necesitó 24 horas para destronar a Bridgerton —una de las series más vistas de la historia de la plataforma— del número uno de lo más visto por los uruguayos y los argentinos en Netflix.



Mientras que varios uruguayos celebran la aparición de una camiseta de Peñarol en la película, la situación es bastante diferente en Córdoba, donde un detalle no cayó para nada bien entre el público de Granizo.



Todo se debe al papel de Romina Fernandes, quien interpreta a la hija del personaje de Francella. En la película, la actriz vive en Córdoba, pero su versión del acento del tan característico acento de la provincia argentina ofendió a los cordobeses. Según escribieron en Twitter aquellos que ya vieron el material, Fernandes habría cometido varios errores al momento de simular la tonada cordobesa.



“Granizo, la película de Francella y la necesidad de forzar una tonada, que no les sale ni les va a salir, en vez de contratar a un actor cordobés”, indicó una persona en Twitter. Tras ver el material hubo muchos que se volcaron a las redes a expresar su disgusto por este tema. “Lo exagerado que está el acento cordobés en la nueva película de Francella, por favor”, apuntó otra usuaria.



“No es por ser mala, pero ¿en serio no les duele escuchar el intento de acento cordobés de la hija de Francella en la película de Netflix que sale ahora? Empiecen a contratar actores de Córdoba o usen otra provincia en su película la próxima”, recomendó alguien más.



#Granizo la película de Francella y la necesidad de forzar una tonada (Que no les sale ni les va a salir) en vez de contratar a un actor cordobés. — Fede Andrada (@fedeandrada1905) March 30, 2022

"Voy a tratar de no enojarme. Hoy entro a Netflix, veo que había una película de Francella a estrenarse. La verdad que todo bien, parecía muy interesante, muy gracioso todo, diferente, me dieron ganas de verla, hasta que aparece la hija de Francella, que es aparentemente cordobesa, pero no es cordobesa la chica, es de otra provincia, andá a saber de qué provincia es y la ponen a hacer de cordobesa”, aseguró una popular tiktoker cordobesa.

En ese sentido, explicó que como cordobesa le molestó ver a una actriz que “juega a ser cordobesa”. “Yo soy cordobesa, vivo en Córdoba, todos los días veo cordobeses. Algunos serán choferes de taxis o empleados de comercio. Hay actores, actrices, hay profesores de escuela, hay cordobeses que no trabajan de nada, hay cordobeses que son bol..., cordobeses que son piolas, cordobeses hay”, apuntó la joven en medio de la furia, dando a entender que deberían haber contratado a un artista de esa provincia para el papel.