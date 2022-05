El cine mostró su mapa para 2022: ¿cuáles son las películas por las que apuesta la industria?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el sueño del cinéfilo ansioso: anualmente (menos en tiempos de pandemia), en Las Vegas se anuncian, solo para unos pocos, los grandes estrenos que tiene la industria de Hollywood para el año. Es en CinemaCon, la convención organizada por los dueños de los cines en Estados Unidos.

En cuatro días se reúnen ejecutivos, periodistas y estrellas para mostrar en exclusivo, la batería de blockbusters que tiene preparada la industria para llevar a la gente a la salas. Envalentonados por la caída de suscriptores de Netflix (su principal rival), la industria del cine mostró su optimismo fundamentado en algunos de los títulos que tenían para anunciar.

Si algo se va a estrenar este año pasó por Cinemacon, así que acá va algunos de los anuncios más importantes del encuentro.

Avatar está cerca.

Justamente, James Cameron aseguró que su secuela de Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, “llevaría al límite lo que el cine puede hacer”. Los asistentes fueron invitados a ponerse lentes 3D y regresar a Pandora, en las primeras imágenes de lo que será Avatar: The Way of Water, que muestran a personajes Na’vi nadan bajo los océanos del planeta y surcan los cielos. Se estrena en diciembre y es la primera de cuatro secuelas. La original recaudó 2.800 millones de dólares.

Precuela de un éxito.

La precuela de Los juegos del hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes se estrenará 17 de noviembre, informó su productora, Lionsgate, En el video de presentación no se mostró ninguna escena ya que aún se encuentra en la fase de producción, y las imágenes se remitieron a ilustrar un paisaje frío con ramas de árboles heladas bajo una voz en off que sentenciaba: “El mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente”. No trascendió qué actores participarán pero sucede décadas antes que las aventuras de Katniss Everdeen y se centra en la historia de Coriolanus Snow ya adulto, que presidirá Panem.

Tom Cruise por dos.

Tom Cruise realizó la primera proyección mundial de Top Gun: Maverick, la secuela de su éxito de la década de 1980, balanceándose en un avión. El estreno, que vuelve sobre la historia de Maverick y sus colegas pilotos más de tres décadas después, estaba previsto para 2020 pero fue pospuesto varias veces por la pandemia: se estrena el 27 de mayo. Tony Scott, director de la primera película, falleció en 2012 y esta la dirige Joseph Kosinki.

Cruise también aprovechó para dar a conocer el nombre de la séptima entrega de Mission: Impossible. Se va a llamar, en inglés Dead Reckoning Part One.

Astro latino en Marvel.

Bad Bunny encarnará a El Muerto, y será el primer latino en protagonizar una película de superhéroes no animada de Marvel, anunció Sony Pictures. “Dar vida a El Muerto es simplemente increíble”, dijo en la convención de los dueños de los cines. Se estrenaría en enero de 2024. Este año, Bad Bunny estará en Tren bala, una de acción con Brad Pitt que en Uruguay se estrena el 4 de agosto.

La pelea sigue.

Keanu Reeves vuelve a ponerse el traje de John Wick, en el cuarto capítulo de la saga del que en el Cinemacon se presentó un primer adelanto. Reeves vuelve a reunirse el director Chad Stahelski, quien fue doble de riesgo y sabe cómo mostrar una pelea. Hay grandes esperanzas en John Wick: Capítulo 4, ya que cada uno de sus episodios fue más taquillero que el anterior. Según lo que se vio, está Laurence Fishbourne y Wick no para de pegarle a la gente.

Homenaje al cine.

Damien Chazelle, el director más joven en ganar un Oscar (por La La Land), presentó imágenes de Babylon, su homenaje al Hollywood de la década de 1920 con Brad Pitt como John Gilbert y Margot Robbie como Clara Bow; eran dos de las grandes estrellas del cine mudo. Variety definió lo visto como una combinación entre El gran Gatsby de Baz Luhrman y Había una vez en Hollywood de Tarantino.