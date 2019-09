Zaira Nara: "Si viviera en Uruguay, pesaría 10 kilos más, ¡amo la comida de acá!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zaira Nara fue la principal estrella invitada a la fiesta de #LosMasVistos de Tv Show y Enjoy Punta del Este. La modelo y conductora llegó al balneario uruguayo el viernes por la noche para disfrutar del fin de semana a pleno.



Viajó junto a su novio Jakob Von Plessen en barco y con el auto a bordo para pasear durante todo su paso por Uruguay. Se trató de un fin de semana enfocado exclusivamente a la pareja, ya que Malaika, su hija de tres años, quedó en Buenos Aires.



Durante la noche del sábado Zaira estuvo dedicada al evento en el que se destacaron a las celebridades que han generado más repercusión en el portal de espectáculos de El País, y allí la morocha de ojos verdes fue una protagonista indiscutida. Desfiló por la alfombra roja, dialogó con los medios, bailó durante el show en vivo de la banda Enjoy the show y se quedó hasta el cierre del evento para participar de la foto final.



Zaira llegó a Punta justo mientras atraviesa su cuarto mes de embarazo, y no dudó en lucir orgullosa su pancita para los flashes del evento. Consultada por Sábado Show sobre los detalles de esta etapa, la conductora respondió a las risas: “me paso comiendo”.



“Amo Uruguay porque amo toda la comida de acá. Si viviera en Uruguay, pesaría 10 kilos más. Extraño el plato de cada lugarcito que vengo en verano”, confesó. Y explicó: “Me como todo lo que me da ganas. No sé si son antojos o gula”.



Los antojos o gula de la modelo se hicieron notar durante fin de semana. A Zaira no le tembló el pulso a la hora de utilizar el room service de Enjoy Punta del Este para pedir los exquisitos platos para su habitación en varias oportunidades. Lo insólito ocurrió el domingo, cuando quiso comer sí o sí “panchos y papas fritas”. Zaira se dio el gusto y hasta compartió una foto del bocadillo en las redes sociales.



Días atrás, Zaira confirmó que el bebé que espera es un varón, por lo que le dará un hermanito a Malaika. “Soy una mamá muy presente que quiere la felicidad de sus hijos”, se definió en declaraciones para Sábado Show. Y cerró refiriéndose al vínculo con su hija: “Estoy orgullosa. Veo crecer a mi hija y no lo puedo creer”.

Punta. Zaira Nara tiene un estrecho vínculo con Punta del Este. Inició su carrera como modelo en el balneario uruguayo con apenas 16 años en los scoutings que realizaba Pancho Dotto.



“Tuve la suerte de encontrar amigas muy fieles en aquella época. Son mis mejores amigas hasta hoy”, destaca sobre los primeros veranos trabajando en Punta.



La modelo y conductora señala que también vacacionaba junto a su familia en el balneario, pero aquellos veranos con Dotto la marcaron por siempre porque fue cuando empezó a sentir Punta del Este “como parte de mi carrera”.



“Me acuerdo que teníamos que hacer coreografías y yo era de madera. También salíamos a correr y yo era la que más me agitaba. Si me elegían, no iba a ser por deportista”, relata sonriente sobre aquellos scoutings.