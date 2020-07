Santiago Reboiras, el hombre detrás del documental de Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo surgió la idea del documental?



-La idea del documental surge, cuando me di cuenta que en Sartori habia una historia para contar que seguro a una parte de la población le interesaria ver. Una figura distinta, llamativa, que levantaba tantas criticas. La gente veia el dia a dia, las noticias, las encuestas. Seguro le interesaba ver un poco el dia a dia en esa campaña que fue una locura, ver como se lleva juan con su equipo, con su familia. No importa a qué partido politico pertenezcas ni a quién votes, porque la idea fue mostrar ese proceso. Al comenzar a trabajar con Sartori desde que llegó al pais, y ver desde dentro como poco a poco fue ganando notoriedad y levantando diversas opiniones, me pareció fascinante esa historia. Una anécdota que cuento es como en los primeros dìas saliamos a hacer un spot por la ciudad, y no todos lo conocian, y luego salir en Junio antes de las elecciones y ver como la gente se acercaba, lo saludaba, querìa sacarse una foto y estaba mas de una hora en la misma cuadra. Dia por medio tendencia en twitter o cad



-¿Qué fue lo más desafiante del rodaje?



-Lo dificil del rodaje fue que queriamos intentar sacarlo cerca de las elecciones, porque si no pensabamos que iba a perder un poco el impacto. El desafio fueron algunas entrevistas que los entrevistados no querían aparecer por temor a que lo ayudara o desfavoreciera en las elecciones que Sartori se estaba presentando al Senado. Por diferentes motivos, no logramos llegar a octubre-noviembre, y decidimos luego contar que a toda la locura y acciones que se muestra en el documental, llegó a una banca en el Senado.



-¿Era difícil seguir el ritmo intenso que le imprimiò Juan Sartori a la campaña?



-Sí, el ritmo era dificil. Juan tiene una energia y un ritmo que es dificil de seguir.

Santiago Reboiras

-¿Cuánto material bruto generaron?



-El material fue generado durante la campaña. Cuando me puse la idea en la cabeza de que podia ser un posible documental, filmaba incluso momentos íntimos y del día a día, que nada tenía que ver con mi trabajo en la campaña. Pero sí, hay un monton. En el documental habremos usado un 10% de todo lo generado.



-¿Cómo fue el trabajo de postproducción y de selección de testimonios?



-Intentamos escuchar y colocar opiniones de todos los partidos. Gente que estaba a favor, gente que en su momento lo criticó, figuras publicas como diputados o senadores, incluso la vicepresidente en ese momento nos dio una entrevista. También historiadores o diferentes personas que con cierta autoriedad podian hablar del tema. Entonces el documental te muestra lo interno de la campaña acompañado con diferentes análisis, opiniones y demas.



-Más allá de lo testimonial sobre la campaña, el documental aborda a Sartori como fenómeno político. ¿Cuáles son "conclusiones" que expone el documental en ese sentido?



-La gran conclusion politica que saca, es que el Uruguay posee un escenario politico muy conservador. Que no mira con buenos ojos a las nuevas incorporaciones, si es que estas amenazan algun sector o status establecido. Fuera de eso, la idea es intentar mostrar como impactó socialmente y que cada uno saque sus propias conclusiones. Intentamos no centrarnos mucho en las discusiones politicas, conflictos y demas, si no en la historia de cómo una persona llega al pais luego de varios años, a presentarse en un escenario y como poco a poco se va dando a conocer y a ganar seguidores, generando criticas, generando cosas positivas, etc. De eso trata el documental. Cuenta un poco el proceso interno de como fue la campaña, los actos, las giras. Básicamente: como se construye un candidato en menos de 237 dias.



-A tu juicio, ¿por qué desató tanta polémica su arribo al escenario político uruguayo?



-En mi opinion, generó polémica por ser una figura nueva que no tuvo una carrera politica anteriormente. Incluso algunos entervistados lo dicen, juridicamente es correcto pero politicamente no. Y mas en el partido nacional, donde están acostumbrados a que se haga una carrera politiica antes de aspirar a ser un precandidato por la Presidencia.