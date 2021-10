Rusito González: "Quiero instalarme como conductor de programa de entretenimientos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como lo soñó una y otra vez, Gastón “Rusito” González fue convocado para ponerse al frente de un programa de entretenimientos en horario central. Y no de cualquier programa. Se trata de Sopa de Letras, una de las producciones más ambiciosas a las que dio vida Canal 4 y que le cae como anillo al dedo al enérgico conductor. Como si esta novedad fuera poco en la ajustada agenda del también anfitrión de Vamo Arriba e integrante del conjunto de parodistas Los Muchachos, este sábado 16 de octubre estrena su primer unipersonal titulado Limitado en la Sala Teatro Movie. “Lo banco por la edad que tengo”, explica sobre su ajetreada rutina.



-La semana pasada debutaste con Sopa de Letras (Canal 4), ¿qué dirías que lo distingue del resto de programas de entretenimientos de la televisión?



-Hay hermosos programas de preguntas y respuestas al aire ahora, pero nosotros tenemos el diferencial de la dinámica del juego. No solo se puede ver a la persona mientras piensa la respuesta sino corriendo por el tablero buscando la palabra. Mientras lo hace baja el monto del premio y eso genera mucha adrenalina. Es un programa de entretenimientos divino.



-A diferencia de otros formatos que se ven en horario central, este no tiene la referencia cercana de una versión de otro país de la región, ¿le juega a favor la novedad?



-Tiene su parte positiva y negativa. Juega a favor el hecho de que sea algo novedoso, pero eso mismo también es una contra porque la gente no lo tiene presente. Programas como Masterchef, Pasapalabra, Bake Off ya eran conocidos por la gente antes del debut y no había ni que explicarlos, en cambio este hay que presentarlo y se tiene que entender el juego.



-Hay una apuesta muy importante del canal detrás de Sopa de Letras, ¿cómo te sentís con esa responsabilidad?



-Me llena de responsabilidad y alegría que hayan confiado en mí. El canal arriesgó. Es impresionante todo lo que se invirtió. Estamos en una de las escenografías más lindas que he visto en la televisión. Me siento agradecido con la oportunidad, pero yo juego y trato de sacarme esa mochila. Espero la opinión de la gente, que es la que elige y convierte a un programa en éxito o no.



-El año pasado habías declarado que tenías ganas de conducir un programa de entretenimientos en horario central, ¿lo tomás como una meta cumplida?



-No diría que es una meta cumplida porque si lo fuera significaría que ya terminó. Para mí es el comienzo de algo. Si la gente me lo permite, quiero seguir creciendo en este rubro e instalarme como animador de programa de entretenimientos.



-¿A qué le atribuís el furor por programas de este tipo?



-Las series y películas se pueden ver en plataformas, pero los programas de entretenimiento se miran en la televisión. Además, la gente quiere despegarse de los problemas, y para eso en Uruguay hay grandes animadores que hacen muy buenos programas para divertirse.

Gastón "Rusito" González conduce "Sopa de letras". Foto: Marcelo Bonjour

-El próximo sábado 16 de octubre estrenás tu primer unipersonal Limitado en la Sala Teatro Movie, ¿qué lo va a caracterizar?



-Es un stand up que habla de los límites que tenemos los seres humanos. Si bien es un monólogo, va a tener muchos códigos de obra de teatro, que es donde me siento más cómodo. Estoy disfrutándolo mucho.



-¿Te intimida estar en soledad sobre el escenario frente al público?



-Es un riesgo, pero los riesgos hay que tomarlos para salir de la zona de confort. Tengo 30 años y me tengo que arriesgar. Ojalá funcione, y si no funciona va a haber sido un aprendizaje.



-¿Cómo es volver a preparar un espectáculo después de más de un año sin actividad en este rubro?



-La última vez que hice algo teatral fue en la última ronda de ganadores del 2020. A los dos días apareció esta parálisis pandémica que nos encerró a todos. Extrañé muchísimo. La televisión es preciosa porque llegás a lugares que ni te imaginás, pero el contacto con la gente y sus sentimientos de forma presencial como pasa en el teatro no se encuentra en ningún otro lado. Esa sensación no tiene precio.



-¿Tenés previsto volver al carnaval?



-Si el físico me lo permite vuelvo con Los Muchachos. Quiero estar en el regreso de la fiesta de Momo. Estoy en una disyuntiva porque me encanta laburar, pero por otro lado sé que me estoy perdiendo de estar más tiempo con mis hijas que están atravesando una edad divina: Josefina tiene cinco años y Federica tres.



-¿Cómo estás a nivel personal?



-Muy bien. Estoy con mi esposa y mis hijas, y estamos felices. Ellas me bancan la cabeza y yo las amo. Son mi motor cuando estoy medio bajoneado.



-¿En tu casa sos tan enérgico como en televisión?



-Soy enérgico. Siempre trato de divertirme con mis hijas y compartir momentos, pero a veces ellas me pasan de energía y yo puedo terminar en el sillón sin saber lo que me están diciendo. Tengo mis problemas y mis momentos de bajón, pero trato de poner el escudo y enfrentarme a la vida con alegría.



-¿Sos el que suele ponerle optimismo a una situación de adversidad en un grupo?



-Soy de charlar mucho. Capaz que no soy el pavote que se ve en televisión pero me gusta sentarme a charlar. Es algo fundamental para salvar la cabeza.