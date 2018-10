Pablo Pena con las estrellas en el lente

—¿Cómo fue que te especializaste en fotografiar a las figuras uruguayas en eventos sociales?

—Empecé trabajando para la revista de Mónica Willengton, donde cubríamos muchas fiestas con famosos. Seguí haciendo lo mismo para otras publicaciones en bodas y eventos, y de a poco empecé a tener clientes propios para eventos sociales y empresariales. Yo publico mi material en las redes y ahí tiene un gran alcance, tanto en Facebook como en Instagram a través de mi cuenta @pablopenauruguay. También me dedico a la fotografía en bodas y cumpleaños de 15. Es que en Uruguay la "fotografía paparazzi" no rinde como en Europa y otras partes del mundo, en cambio la fotografía de sociales puede hacer que a uno lo contraten desde otro país y que sea rentable.

—¿Cuáles son las limitaciones que enfrentás en el rol de paparazzi en el medio uruguayo?

—Que las fotos paparazzi sean siempre a las mismas personas y que no se puedan publicar cuando perjudican a alguien. Es como en la pesca: si no podés matar al pescado para no hacer daño te morís de hambre, es decir que no sirve de nada tener el material si no se puede publicar para no perjudicar a nadie.

—¿Tenés mucho material que no has publicado para no perjudicar a los famosos?

—Muchas fotos, ¡como para hacer un libro!

—¿Cuál es el tipo de cobertura que más disfrutás?

—Me gusta hacer fotos de las que no son posadas, es decir aquellas que capturan un momento en particular o transmiten algo. Por ejemplo, las coberturas que hago en los Premios Iris. El año pasado registré el momento en el que se coló una youtuber de vestido rojo a la foto final con los ganadores, y también le saqué una foto a Barbie Vélez que tuvo mucha repercusión en Argentina y en las redes. Las mejores de esta edición de los Premios Iris no se pueden publicar, van a quedar para el libro (risas). Le saqué una foto al argentino Paco Massarini con Eunice Castro en la que se los ve muy juntos, pero en ese momento yo no sabía que él estaba en pareja...

—¿Hubo famosos que se enojaron con alguna foto que publicaste?

—Sí, me pasó con gente de Algo Contigo, Santo y Seña y Fox Sports, especialmente en una época en la que yo producía desfiles. No puedo dar los nombres (risas). Muchos se enojan por fotos en las que se los ve saludando a una persona, pero en la foto parece otra cosa. Son fotos en las que en realidad no están haciendo nada polémico, pero parece. Agus Padilla, por ejemplo, se enojó por una foto así que le saqué en la última edición de los Premios Iris.

—¿Te gustaría por momentos estar del otro lado y ser el fotografiado?

—No sé. Yo soy fotógrafo y me di cuenta de que ni siqueira tengo un book hecho para mandar fotos cuando me hacen entrevistas. Yo prefiero sacarme fotos si tengo algo que ver con el evento, como las veces que hice la producción, por lo que me tenía que sacar fotos con modelos y sponsors. A veces sirve ser el fotografiado.