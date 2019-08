Nicol Salazar: La nueva Miss Trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-La semana pasada fuiste coronada como Mis Trans Uruguay 2019, ¿cómo tomaste la designación?



-Estoy feliz. No puedo creer lo que estoy viviendo. Es un sueño. Me preparé durante mucho tiempo y me seguiré preparando. A fines de noviembre viajaré a Barcelona, donde será el certamen mundial de Miss Trans. Me tengo mucha fe. Voy por esa corona, voy por todo.



-¿En qué consiste la preparación?



-Estoy entrenando mucho en lo físico, en el gimnasio y en el spa y también en pasarela, pelo, make up, además de con el equipo, estamos analizando las opciones de vestuario. Es la primera vez que me presento a un certamen así. Me costó tomar la decisión porque a veces la gente piensa que es algo superficial la belleza, pero lleva una preparación muy importante. Hay que saber desenvolverse, hablar y saber expresar un mensaje y contar una historia.



-Eres de San José...



-Sí, soy de la ciudad de San José. A los 15 años me fui a estudiar a Buenos Aires. Allí conocí a mi primera pareja, con quien viví 12 años. Cuando volvimos, regresamos a Atlántida y actualmente estoy instalada en Montevideo por un tema laboral.

Nicol Salazar

-¿En qué rubro?



-Como modelo y hace 10 años tengo una empresa de diseño y fabricación bijouterie.



-¿Cómo te iniciaste en la moda?



-Comencé en la escuela de Steven Vázquez. Por suerte, rápidamente me surgieron propuestas laborales.



-¿Te has sentido discriminada en ese rubro?



-No. Entiendo que la apariencia física es clave y abre mucho las puertas. Quizás hay chicas que no tienen la misma suerte que yo. Sinceramente, nunca sentí discriminación. He tenido una vida “muy normal”; de estudio y de trabajo, de familia. Soy una chica muy familiera. Me siento una persona muy querida en mi entorno laboral y familiar.



-¿Y en la adolescencia?



-Esa fue una etapa diferente. En la adolescencia, cuando una se está autodescubriendo y ni siquiera yo misma sabía qué estaba pasando dentro de mí, me sentí incomprendida, especialmente de parte de mi papá.



-¿Hoy te sentís aceptada por tu familia?



-Sí, totalmente. Creo que fue por falta de información. Ellos fueron aprendiendo junto conmigo. Hay que tener paciencia, amor... creo que yo misma los fui educando sobre lo que vive una persona transgénero. Fue difícil también. Por la falta de comprensión de mi papá, tuve que irme de mi casa y hacer mi transición sola, en especial en Buenos Aires. Luego, de a poco, hubo más aceptación. Cuando ellos vieron que era una mujer feliz, empezaron a aceptarme.



-En redes sociales, estuviste muy activa en contra del prerreferéndum que buscaba derogar la ley trans.



-Me pareció muy importante fijar posición. Yo no tengo militancia partidaria de ningún tipo, pero me pareció importante marcar opinión en esto. A pesar de que yo no he tenido una vida tan dura, las historias que escuché dentro de la comunidad trans, me movilizaron mucho. Nos excluyen de la educación y de la salud. Dentro del mundo laboral siempre se relaciona a la chica trans con la prostitución, en gran medida porque hay chicas que no tienen otra opción en cuanto son excluidas de todos los demás ámbitos.



-¿Has hecho el cambio de identidad?



-Sí, el cambio de nombre registral lo hice apenas la legislación lo permitió.



-¿Te sometiste a la cirugía de reasignación de sexo?



-No. Es algo que tengo pensado para culminar mi proceso. Pienso que sería el año que viene. De todos modos, la genitalidad en sí no es lo que define a una chica trans. No todas las chicas necesitan una intervención así para sentirse mujeres. En mi caso, siempre quise hacerlo, pero por distintos motivos no he podido.



-¿Cuál es tu visión sobre la hormonización?



-Que para incluirnos en la sociedad, necesitamos este tipo de tratamientos. Porque la mirada del otro es determinante para la persona. A diferencia de lo que se dijo maliciosamente en la campaña prorreferéndum, a los niños nunca se les va a dar hormonas. Y en adolescentes, depende del caso.