Nico Nuñez y Stella González: la intensa historia de amor del periodista y la modelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se conocieron en un evento hace un año. La modelo Stella González Padrón (26 años) estaba trabajando como imagen de una marca y Nicolás Núñez (36) había acudido con un amigo. Era sábado. Había terminado pocos horas antes la edición de Telenoche que el periodista conduce cada fin de semana y donde tiene un espacio de entrevistas televisivas.

“¿Vos sos el del informativo?”, le preguntó ella. Lo había visto porque ese día se enganchó con la entrevista con un especialista en relaciones humanas. No era político, lo que la seguramente la hubiera alejado de la pantalla.

Ante la pregunta, él se sonrió con el comentario y hablaron brevemente. Luego comenzaron a seguirse en Instagram y empezó el diálogo y la primera salida y la segunda, la tercera...

La relación avanzó intensamente y hoy están a la espera de Donatela, la primera hija para ambos. Nacerá a mediados de diciembre.

“Es una relación muy intensa. Vivimos mucho en poco tiempo. Nos sentimos muy cómodos el uno con el otro. Desde el comienzo no fue de esas relaciones que te veías cada 10 días. Al contrario, pasamos mucho tiempo juntos”, asegura el periodista de Telenoche.

Ella suscribe y añade una ejemplo muy concreto. A poco de comenzar a salir con Núñez, la modelo partió de viaje a Chile donde vive su hermana. Él no aguantó la distancia y cayó de sorpresa un fin de semana. “Coordiné con la hermana y le caí de sorpresa”, confirma Núñez.

La modelo Stella González no tenía mayores registros de la carrera del periodista, quien además de Canal 4 trabaja en Radio Cero y Radio Monte Carlo.

Nicolás Núñez y Stella González Padrón. La uruguaya tiene un gran parecido con Pampita.

“No soy de seguir mucho el día a día de las noticias”, confiesa. De hecho, aquel sábado en aquella entrevista fue de las primeras veces que lo vio en pantalla.



“Me quedé mirando porque me pareció atractivo. Y lo que estaban hablando era interesante”, asegura.

Familia. A los cuatro meses del inicio de la relación comenzaron a convivir. El que era apartamento de soltero de Nicolás Núñez cambió con el toque femenino de la modelo.



Con ella, “aparecieron las plantas” y una decoración más viva y funcional. “No tenía mesas de luz. Dejaba el celular abajo de la almohada. Había un rack, una tele y un póster de Marilyn Monroe”, revela González Padrón sobre el estado en que encontró la residencia.

Ahora, además, están preparando el cuarto de la niña que viene en camino. A propósito, la definición del nombre (Donatela) para la bebé fue todo tema.



“Estuvo muy peleado. Yo pensé en un momento que iba a nacer sin nombre”, asegura ella.

El centro de la discusión radicaba en que él quería un nombre simple y ella buscaba algún tipo de originalidad.

“A ella le gustan los nombres originales porque sigue la tendencia del jet set”, bromea Nicolás Núñez. “Para mí, tenía que tener un nombre más común”, complementa.



“Uno de los nombres que hablamos fue Mila. Para meterle onda, sugerí agregarle una “h” y no le gustó para nada”, dice Stella.



Y Nicolás sigue argumentando: “Ya queda raro ponerle “Mila”, ¿para qué agregarle la h?”. “Me dijo que le iban a decir “milanesa”, acota la modelo.



Nicolás Núñez y Stella González Padrón. Foto: Leo Mainé.

Descartado “Mila” o “Milha”, continuó la danza de nombres hasta que apareció “Donatela”, que es original y corriente al mismo tiempo.



“Nos gustó a los dos. Me terminé convenciendo cuando fuimos a ver el significado que es “regalo de Dios”. Así lo sentimos porque no es lo que estábamos buscando”, asegura el periodista.



“El embarazo aceleró el proceso de lo que estábamos viviendo, pero sentimos que todo ha sido para bien”, dice Stella González.



“La relación adquirió otra dimensión. Porque viene algo que es superior a nosotros dos”, comenta Nicolás Núñez.

Ella está viviendo la dulce espera sin mayores contratiempos. “Al principio tuve algo de nauseas, pero ahora todo bien. Me siento bárbara”.



Política y fútbol. Nicolás Núñez asumió hace unos meses la presidencia de Racing, club del que es hincha por motivos familiares desde que tiene memoria y antes también.



La actividad se suma a sus múltiples responsabilidades periodísticas y quita tiempo a la vida de pareja. “Un poco me lo reclama, pero una de las cosas que más me gusta de ella es lo compañera que es”, asegura el conductor de Canal 4. “Nunca me dijo “esta no te la llevo”. Siempre acompaña”, complementa.

Frente a la pluriactividad de su compañero, Stella González asegura: “Es su trabajo y su pasión”. Y va a más, por la pasión de Núñez por la política y la TV: “Miramos Animales sueltos todos los días”.



La modelo también lo ha acompañado a la cancha de Racing y a ver Aguada, el club de básquetbol del que es hincha el periodista.



De todos modos, González considera que cada día al volver a su casa, Núñez deja la política, los medios y el deporta en la puerta para luego hacer vida de pareja.



Una de las actividades que más disfrutan compartir son los videojuegos de Play Station, en especial el Crash de carreras.



“Por lo general soy muy racional. Pero hay dos cosas que me sacan: una es Racing y la otra, el Crash. Me pongo como loco, le grito a la pantalla”, asegura entre risas el periodista. Las partidas, por lo general, las suele ganar la más serena Stella González.

Nicolás Núñez y Stella González serán padres a fin de año. Foto: Leo Mainé.

Por estos meses, la modelo hizo un alto en sus actividades, las que retomará luego del nacimiento de Donatela.



Para Nicolás Núñez, la modelo tiene un parecido con Pampita. De hecho, algunas de sus compañeras de Canal 4 le dicen “Pampi”.



Nicolás Núñez está en plena zafra, con las elecciones nacionales a menos de un mes.



“Creo que recién ahora el clima de campaña está en la gente. Los últimos días van a ser más intensos todavía. Hace un mes, hacías una entrevista a un político y no había mucha repercusión. Hoy, cada cosa que dicen genera repercusiones”, asegura Nicolás Núñez.



Para el periodista, a quien hace unos días le tocó suplantar a Daniel Castro en la conducción de Todas las voces, la clave del interés de la gente está en lo abierto del resultado electoral. “Nadie sabe qué va a pasar. Si vuelve a ganar el Frente Amplio o la oposición”, argumenta.



Stella González nunca fue una ciudadana muy interesada en las cuestiones políticas, pero ahora, casi forzosamente, se está informando cada vez más.



La diferencia de edad de 10 años no se nota. “Es que soy muy juvenil”, bromea Núñez. La modelo agrega que en el día a día de la relación nunca se ha hecho notar la diferencia.



Antes de aquel día en que se conocieron, Nicolás Núñez no tenía muchas noticias de Stella González. Ahora se enorgullece cuando la ve en alguna publicidad gráfica o televisiva.