Gustavo Yankelevich y los preparativos de Susana para hacer teatro en Uruguay

Susana Giménez se presentará por primera vez en un escenario uruguayo. A instancias del productor Gustavo Yankelevich, la comunicadora argentina estrenará en Enjoy Punta del Este, Piel de Judas, una comedia que protagonizó en Buenos Aires en 2015. Aunque no está definida la fecha de estreno, la temporada irá de finales de junio a setiembre.



En diálogo con Sábado Show, Yankelevich se refirió a los orígenes del proyecto. “En verano presentamos en Enjoy los espectáculos El Método Moldavsky y Cabaret en Enjoy. Lo que nos motivó a darle continuidad a un proyecto fue que el 90% de las entradas que vendimos se las vendimos a uruguayos”, contó el histórico productor, quien está radicado en Punta del Este desde hace varios años.



“Si no necesitamos del turismo, perfectamente se podrían hacer espectáculos en invierno”, agregó. La versión de 2015 de Piel de Judas alcanzó a 185.000 espectadores en aquella temporada.

Gustavo Yankelevich e Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este.

Giménez está radicada en Punta del Este desde 2020, lo que ayudó a convencerla para que se sumara al proyecto. La relación de muchos años con Yankelevich, con quien trabajó en Telefé y en diversas producciones teatrales también fue decisivo.



“Le tuve que hablar varias veces pero cuando me dio el sí me dijo: “No puedo dejar de seguirte porque siempre me fue bien con vos”. Así que se tenía alguna duda, se amparó en eso”,



El elenco de esta versión de Piel de Judas se completa con Antonio Grimau y David Masajnik, actores argentinos que fueron parte de aquella experiencia de 2015. Se suman dos artistas de Maldonado, Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez. Falta revelar el nombre de una actriz, cuya participación está cerrada pero su identidad se revelará en los próximos días, cuando comiencen los ensayos y se saquen las fotos oficiales del espectáculo.



“Es una actriz muy conocida que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años”, dice Yankelevich.



“Estamos muy contentos de poder hacer esta obra. Creo que va a ser maravilloso y a la gente le va a encantar. Tengo la sensación de que podemos establecer un polo de atracción de entretenimiento en Punta del Este. Creo que sería bárbaro, porque Montevideo ya tiene su movimiento”, asegura el productor y añade que tiene intenciones de darle continuidad a la generación de espectáculos teatrales en el Este.



“Ya estamos pensando en otros proyectos”, dice. Menciona incluso a Maxi de la Cruz, con quien le gustaría trabajar en eventuales espectáculos futuros.



“Nunca dejé de ser actriz porque no dejé de hacer teatro. Mi última obra fue Piel de Judas (en 2015) y siempre he hecho cosas de actuación”, dijo Susana en su última entrevista con El País.



En Piel de Judas, Giménez volverá a encarnar a Marion Bruckner, una mujer que debe enfrentarse a las infidelidades con humor, mordacidad e ingenio. La obra fue escrita por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, y en Buenos Aires se estrenó bajo la dirección de Arturo Puig. Aún no se conoce quién la dirigirá en su versión uruguaya.