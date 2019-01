Agustín Casanova: el ídolo solista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Qué te dejó el primer año post Márama?



—El 2018 fue un lío hermoso. Hubo un crecimiento artístico bueno, por la música con la nueva carrera solista y por lo actoral. A nivel personal también subí muchos escalones y me da miedo seguir creciendo de una forma tan fuerte. Mi cabeza va tan rápido que siento que puede explotar.

—¿Lo del “lío” lo decís por el final de la banda?



—Sí, por eso. Me afectó. Fue un cambio, y como casi todo cambio arrastró una crisis.

—¿Cuál es la sensación hoy al lanzar un nuevo tema?



—Mucha ansiedad. Lo siento como algo más personal, y uno no quiere decepcionar a los fans.

—¿Es más difícil presentar un tema como solista?, ¿estás más expuesto ahora que con una banda como Márama?



—No, en ese sentido es lo mismo. Los géneros musicales pasan por modas, y el momento actual puede ser más duro, pero por suerte el público sigue siendo fiel a la persona, más allá de lo musical.

—Tenés público que te acompaña desde los inicios de Márama…



—Sí, incluso hay gente que me acompaña desde la época de mis covers en You Tube. Hay fans que me dicen eso y yo sé que es real porque veo los comentarios de esas mismas personas en mis videos de hace cinco años.

—En 2018 te mudaste a Buenos Aires para hacer Simona, pero dijiste que tenías ganas de volver a Uruguay. ¿Dónde vas a estar instalado este año?



—Vivo en Uruguay y Argentina. No soy de ningún lugar (risas). Quiero vivir en Uruguay porque amo mi país y es donde está mi casa, pero también me siento muy cómodo en Argentina. Hay trabajos para los cuales tengo que vivir allá porque es donde están los productores.

—¿Qué te dejó la experiencia de debutar en la actuación con Simona, una tira de horario central?



—Fue increíble. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, volvería a hacerlo mil veces. Además me fue muy bien, a la gente le gustó mi personaje.

—Tu compañera de elenco Ángela Torres reveló que se hacía muy difícil hacer el programa compartiendo el elenco con Juan Darthés, que estaba recibiendo acusaciones de abuso sexual. ¿Cómo lo viviste vos?



—Justo cuando pasó lo de Juan (la acusación pública que le hizo Calu Rivero), yo me estaba separando de Márama. Mis pensamientos estaban enfocados en la banda y no tanto en lo que pasaba con él. En aquel momento no salí a opinar porque realmente no sabía nada, y ahora sigo pensando igual.

—¿Cómo tomaste ahora la denuncia que recibió por violación a una menor de edad?



—No opino porque no quiero ofender a la familia de Juan ni a nadie que esté involucrado en esta situación.

—¿Cómo recordás tu vínculo con él?



—Él tenía buena onda conmigo, siempre fue muy respetuoso.



—Tras la experiencia en Simona, ¿te gustaría avanzar en una carrera volcada a la actuación?



—Este año tengo pensado estar más dedicado a la música, pero me gustaría repetir una experiencia en la actuación. Me llegaron muchas propuestas y algunas de ellas muy importantes por el nivel de producción y por la calidad de artistas que hay sobre el escenario. Me da un poco de miedo agarrar uno de esos proyectos porque yo no tuve la misma preparación que los que están en escena, entonces no quiero cargar con ese peso para no exponerme. Me tengo que juntar con los productores para resolverlo.