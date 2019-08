Porno yoga en Uruguay: el periplo judicial de una presunta secta

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La primera denuncia ocurrió a principios de esta década, cuando una madre aseguró que sus dos hijos habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda llegó en 2013, cuando otra mujer acudió a la Policía porque su hija había emprendido el mismo viaje y tenía miedo de que no regresara. La última fue de un anónimo, el año pasado, quien alertó que una presunta secta podría estar operando en Uruguay.

Las primeras dos denuncias fueron archivadas por falta de pruebas. Y la tercera, que se analizó durante un año, está en vías de correr la misma suerte tras la negativa de la jueza Beatriz Larrieu a la Fiscalía de extender el plazo habitual dedicado a la investigación. ¿Qué fue lo que se pudo averiguar, qué se probó y qué quedó por el camino?

Para hablar de esta trama hay que remontarse a Rumania, a la década de 1990, pero su ramificación local comenzó sobre 2010. Un hombre de esa nacionalidad llegó a Uruguay y comenzó a impartir clases de yoga, luego de haberse formado en el Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto, conocido internacionalmente por sus siglas MISA.

Desde 2012, el instructor mantuvo un convenio con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de la Juventud. La Facultad de Psicología fue uno de los centros en los que se impartieron esas clases y 1.500 estudiantes asistieron a los cursos gratuitos. En 2015, el psicólogo Álvaro Farías escribió un artículo titulado “La secta del porno yoga en Uruguay” y el Estado rompió el acuerdo con el rumano. El País intentó comunicarse con Farías, quien se excusó de hacer declaraciones.

Según la denuncia anónima, a la que accedió El País, los cursos de yoga en verdad eran una “secta que tenía como finalidad captar adeptos” para trasladarlos a un campamento en la playa de Costineti, en Rumania. Este retiro espiritual —que se realiza todos los años en agosto— congrega a miles de seguidores del MISA durante 40 días. Y si bien se promociona como una convención de yoga, los testimonios de varios exparticipantes aseguran que se trata de una “pantalla”.

exintegrante de misa

Una pesadilla para el grupo

Cecilia Tiz es la peor pesadilla de uno de los criminales más buscados de Europa. Esta mujer alemana formó parte, en la década de 1990, del Movimiento para la Integración en el Espiritual Absoluto, conocido por sus siglas MISA. Entró junto con su esposo porque ambos querían aprender yoga y conocieron al principal gurú del grupo, el rumano Gregorian Bivolaru.



Dice que su marido estaba “más fanatizado” que ella. Él fue quien la animó a tomar clases por correspondencia y luego le propuso abrir una academia en su país para transmitir el conocimiento que Bivolaru les había dado. Las clases de yoga —a simple vista inofensivas— se fueron transformando en una búsqueda para potenciar su femineidad, hasta que ese objetivo también se distorsionó. Fue entonces cuando a la joven alemana le ofrecieron bailar desnuda frente al gurú del movimiento.



Ahora lo cuenta así: “Lo primero raro que recuerdo ocurrió en 1997, cuando formé parte del primer campamento de yoga en la playa de Costineti, en Rumania. Ahí fue que escuché sobre el concurso de Miss Shakti, sobre el que no sabía mucho. Lo único que me preguntaba era qué tenía que ver un concurso de modelos con la práctica del yoga. Tampoco entendía por qué me tenía que desvestir y bailar en un escenario para sentirme una mujer de verdad”.



Antes de viajar a esa playa, a Tiz le habían pedido que enviara fotos suyas en ropa interior. Ella accedió a hacerlo “por diversión”, aunque cuando llegó se dio cuenta de por qué tanta insistencia por conocer su físico. El juez del concurso era el rumano Bivolaru, quien elegiría entonces a las mujeres que “iniciaría”. Su marido le pidió que lo hiciera, le dijo que para él era “muy importante” que ella mantuviera relaciones sexuales con este hombre, ya que creía que podría transmitirle luego “la grandeza” del gurú. Pero la joven se negó.



Según el relato de Tiz —que fue difundido en 2010 por el canal rumano de televisión Pro TV—, Bivolaru le ofreció acostarse con ella: “Cuando lo conocimos por primera vez, mi esposo y yo hablamos con él, y entonces me dijo que yo me tenía que abrir sexualmente. Me sugirió que mirara películas eróticas y también me reconoció que estaba dispuesto a tener una ‘identificación’ conmigo, aunque para eso yo tenía que ser más vital. Eso significaba que yo debía engordar, porque era muy flaca en ese momento y era sabido que a Bivolaru le gustaban las mujeres grandes”.



Luego de esta charla, las sospechas de Tiz se confirmaron. Trató de hablarlo con su marido, quien le seguía insistiendo para que accediera a los pedidos del gurú. Asustada y sola, se terminó divorciando y desde entonces se dedica a contar su verdad sobre lo que ocurre en MISA y lo que, según ella, les hacen a las mujeres que integran el grupo: “Las mujeres son las más perseguidas en MISA. Ellas buscan algo bueno, empiezan a practicar yoga porque quieren hacer algo mejor para ellas mismas, ¿no? Bueno, ellos usan este deseo tuyo de convertirte en alguien mejor y te transforman en una prostituta”.



Bivolaru, de 67 años, está prófugo desde 2017. Según la Justicia de Finlandia, MISA es una de las sectas más influyentes del mundo. El hombre fue acusado de abuso sexual a una menor de edad, de tráfico de personas y de venta pornográfica, por lo que fue preso dos veces. A pesar de estas condenas, miles de jóvenes siguieron participando de los campamentos en Costineti, que se realizan todos los años en agosto.



El País se comunicó con Tiz, quien aseguró que su relato hoy “no es importante”. La mujer sostuvo que ella no es una víctima: “Las que importan son las historias de las verdaderas víctimas; esas que trabajaron en bares para el gurú”.