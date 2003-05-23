Aniversario bonzo

AFP

Vietnam conmemoró esta semana el cuadragésimo aniversario de la muerte de Thich Quqng Duc, célebre monje budista que se inmoló en 1963 en la entonces Saigón, hoy considerado como uno de los padres de la disidencia contemporánea en Vietnam.

El Consejo episcopal de la Iglesia Budista de Vietnam y las autoridades religiosas municipales organizaron el martes una ceremonia en memoria de Duc en la pagoda An Quang de la metrópoli convertida en Ciudad Ho Chi Mihm en 1975.

El 11 de junio de 1963, el monje llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos del régimen pro-estadounidense del presidente Ngo Dihn Diem sentándose en el suelo en una plaza de Saigón, rociándose de gasolina e inmolándose sin mostrar el menor signo de dolor. Las fotos de su muerte dieron la vuelta al mundo.