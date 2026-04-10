Firma de diseño

Simple Homedeco, en el corazón de Pocitos, surgió de la inquietud de dos hermanas por crear juntas un emprendimiento propio. Una, arquitecta apasionada por el diseño y los detalles que transforman una casa en hogar, y la otra, contadora con mirada estratégica y organizada, la dupla se lanzó a crear un proyecto que combina creatividad y planificación; diseño y gestión; estética y visión de negocio, con un objetivo muy claro: llevar confort, diseño y bienestar a los hogares. Con esa misión, la firma selecciona muebles, luminarias y objetos de diseño, priorizando piezas que aporten estilo, personalidad y armonía a cada ambiente. Puesto que la firma trabaja con stock limitado, la propuesta se mantiene fresca y curada ya que la colección se actualiza de forma constante, incorporando tendencias para adaptarse a las necesidades de su público. Abre de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas, o con reserva de hora a través del cel. 092 110 274. Bartolito Mitre 2688. Instagram/@simple.homedeco