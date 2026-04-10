Marquise de chocolate amargo con dulce de leche

200 g de chocolate semi amargo

200 g de manteca

200 g de azúcar

5 huevos

1 cucharadita de vainilla

50 g de harina 0000

pizca de sal

300 g de dulce de leche repostero

Crema batida apenas azucarada

Duraznos frescos en gajos

1. Derretir el chocolate semi amargo junto con la manteca a baño María, o en microondas a baja potencia. Mezclar cada tanto para evitar que el chocolate se queme. Una vez derretido, integrar hasta obtener una preparación lisa y brillante. Dejar entibiar.

2. Batir los huevos y el azúcar hasta que quede espumoso. No es necesario que quede en punto letra.

3. Incorporar la mezcla de chocolate tibia. Luego, agregar la vainilla y la sal. Finalmente, integrar suavemente la harina tamizada a la preparación.

4. Verter la mezcla en un molde de 20 a 22 centímetros, enmantecado y forrado con papel manteca.

5. Hornear a 160°C durante 25 a 30 minutos. La marquise debe quedar con los bordes firmes y el centro húmedo, como un brownie cremoso.

6. Dejar enfriar completamente y llevar a la heladera un mínimo de cuatro horas.

7. Rellenar o cubrir el postre con dulce de leche. Servir cada porción con la crema batida apenas azucarada y gajos de duraznos frescos, para aportar contraste de temperatura, acidez y frescura.

ELENA TEJEIRA

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