Marquise de chocolate amargo con dulce de leche
(8 porciones)
200 g de chocolate semi amargo
200 g de manteca
200 g de azúcar
5 huevos
1 cucharadita de vainilla
50 g de harina 0000
pizca de sal
300 g de dulce de leche repostero
Crema batida apenas azucarada
Duraznos frescos en gajos
1. Derretir el chocolate semi amargo junto con la manteca a baño María, o en microondas a baja potencia. Mezclar cada tanto para evitar que el chocolate se queme. Una vez derretido, integrar hasta obtener una preparación lisa y brillante. Dejar entibiar.
2. Batir los huevos y el azúcar hasta que quede espumoso. No es necesario que quede en punto letra.
3. Incorporar la mezcla de chocolate tibia. Luego, agregar la vainilla y la sal. Finalmente, integrar suavemente la harina tamizada a la preparación.
4. Verter la mezcla en un molde de 20 a 22 centímetros, enmantecado y forrado con papel manteca.
5. Hornear a 160°C durante 25 a 30 minutos. La marquise debe quedar con los bordes firmes y el centro húmedo, como un brownie cremoso.
6. Dejar enfriar completamente y llevar a la heladera un mínimo de cuatro horas.
7. Rellenar o cubrir el postre con dulce de leche. Servir cada porción con la crema batida apenas azucarada y gajos de duraznos frescos, para aportar contraste de temperatura, acidez y frescura.
ELENA TEJEIRA
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