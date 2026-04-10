Nueva apertura: Victoria & Albert East

Al conjunto de museos dedicados al poder de la creatividad reunidos bajo el nombre de Victoria & Albert, se integra, en pocos días, una nueva sede. Se trata del V&A East, situado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, a pocos pasos del V&A East Storehouse. Con galerías, exposiciones y eventos que destacan a las personas, las ideas y la creatividad que dan forma a la cultura global actual, esta propuesta es ideal para encontrar inspiración y nuevas ideas. Las galerías se llaman Por qué creamos, y los visitantes podrán explorar temas de la cultura contemporánea a través de más de 500 objetos. Además, allí se podrán apreciar objetos emblemáticos, gracias a nuevas adquisiciones. La primera exposición temporal trata sobre la música negra británica desde 1900 a la actualidad. El recinto también incluye una infaltable cafetería.

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