Triunfo de Es-Unico en el Criterium

Formidable victoria del potrillo Es-Unico en el Gran Criterium URU G2 disputado en Maroñas.



El pupilo de Antonio Cintra dominó en los 250 y comenzó a sacar ventajas que fueron indescontables al momento de cruzar el disco fueron de cuatro cuerpos estampando excelentes 1’23”57 para recorrer las catorce cuadras de la prueba que consagra al mejor dos años de la temporada.



Llegaba el hijo de War Secretary luego de obtener el clásico Lavalleja en tiempo récord tras haber obtenido una victoria también en césped.



Reconfirma en arena Es-Unico que es el mejor potrillo de la generación, su jinete, José Moura Da Silva solo lo llamó al orden en mitad de recta a su conducido para que este comenzara a tomar ventajas sin darle un “chirlo” al zaino.



Se asoma en el horizonte de Es-Unico un muy factible viaje para seguir los pasos de su compañero de sedas Bet Law en Medio Oriente.



El casillero para la exacta lo ocupó Lucky Trick que no las tuvo todas consigo, largó mal, viajó por flanco externo buscando su jinete no tener contratiempos con un caballo que pesa 550 kilos. Fue segundo, descontó arriba para darle alcance a Don Savater, puntero de la prueba en exigentes 46”43 y 1’10”61 para quedarse con honroso tercer puesto a cuarto de cuerpo del escolta. Fue cuarto Eye on the Prize delante de Residerado.



Clásico Reapertura

Es Sobrando un animal de portentosas velocidades que venía de obtener una “penca” en el hipódromo Las Piedras de muy buena forma en excelente guarismo.



Se sabe que el pupilo de Darci Minetto salta de gateras como pocos y gusta de mover las agujas del reloj de forma ligera.



El pasado año, tras obtener dos rajadoras sobre 1000 y 1100 no repitió en Maroñas, tras ello volvió a competir en cortometrajes de forma dispar.



Ya en el pedrense demostró lo suyo para repetir en el clásico Reapertura que abrió lides estelares ayer en Maroñas.



Picó adelante, sufrió el acoso de Sócrates desde albores de la misma hasta la entrada a la recta.



En los 350, el de Píriz lo fue a buscar, no logró entrarle a las grupas, desde el fondo aceleraron Bar Arocena y Mango Jangle, tampoco pusieron en aprietos al ganador que cruzó el disco con largo y cuarto delante de Sócrates estampando muy buenos 58”54 para recorrer el kilómetro pactado. Para los registros que se han dado este fin de semana, el tiempo es de destaque. Llegó tercero Bar Arocena a un cuerpo, cerrando el marcador rentado Mango Jangle, también a un cuerpo del tercero.



Demostró Sobrando ser un ligero de nota, las rajadoras de aquí en adelante lo tendrán como firme animador.



Felicitaciones a sus huestes y profesionales.

Quatro y Vinte en el Criterium

Qué carrera nos entregaron las potrancas en el clásico Gran Criterium G2 disputado en Maroñas ayer.



La campeona Quatro y Vinte se consagró como la Baby Crack de la generación nacida en 2019 al derrotar en un apasionante final por un cuarto de cuerpo a Esquadra Azul llegando a misma distancia, en tercer lugar, Olympic Medal, en cuarto y meritorio lugar llegó quien movió los relojes y se dejó gritar en los 250, Amarula.



La defensora del Hs. Phillipson venía de obtener el Juvenile Fillies hace 21 días, reconfirmó antes las dos yeguas brasileñas que conformaban la triple fórmula de Ovación y que no habían competido en Campeones, las dos invictas, una de ellas ganadora clásica.



El final fue a pedir de boca burrera, cuando Amarula, que desplazó de la punta a la favorita en albores de carrera, no dejaba que sus rivales la sobrepasaran, arreciaron sobre ellas, a dos cuadras de la sentencia, Esquadra Azul, que llegó a dominar a su lado Quatro y Vinte y por dentro se filtraba Olympic Medal.



En los últimos 100 metros la del Falu y la pupila de Raiumundo Soares se trenzaron en lucha, Evair Pereira le pidió el resto a la suya, para que Approval reaccionara y derrotara finalmente a Esquadra Azul, que pedirá cuentas en la Polla al igual que Olympic Medal y Amarula.



Vale señalar que emplearon 1’25”44.