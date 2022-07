Pacholli repitió y ganó el Agraciada en ajustado final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Qué disparada la de Pacholli en los 400 para dejar atrás al resto del lote del clásico Agraciada G3 disputado en la víspera en Maroñas.



La defensora del Hs. Bage do Sul venía de obtener el Distaff de Campeones tras obtener dos carreras en césped, fue a la Serie del turf nacional y se despachó con un muy buen triunfo.



Llegó al Agraciada como una de las firmes candidatas al podio, luego de estampar parciales de vértigo, la pupila de Antonio Cintra logró mantener medio largo en la sentencia para derrotar a la veterana Pepper Mill que descontaba metro a metro para caer en 1´49”40, fue tercera Lady Zip a medio largo cerrando el rentado Blossom a cuarto de cuerpo. Nina Ricci fue 5ª delante de Suprema D´Or, que, con problemas de tránsito llegó prendida con las que definieron.



La carrera tuvo a la hermana entera de Atlético el Culano y a Nina Ricci en delantera, tomaron ventajas sobre Blossom, Tres Botas, Onthefield quedando detrás de ellas Lady Zip, Lady Lil, Pepper Mill y Suprema D´Or.



Pasaron los primeros 400 y 800 en 23”20 y 45”50 respectivamente, al girar el codo Pacholli tomó ventajas, Nina Ricci quería pero no podía, Suprema D´Or y Lady Zip descontaban por dentro, por fuera Blossom y desde puestos medios armaba su atropellada Pepper Mill.



Buen triunfo de Pacholli que repitió en 1.800.

Fin de fiesta en Maroñas con un especial, el Yerba Amarga, que tenía a dos serias candidatas al éxito.



La Empatía, a la postre la ganadora de la prueba y Most Win que llegó en tercer lugar tras desempeñarse en puestos de retaguardia desde albores de contienda.



En cambio, la descendiente de Sloane Avenue no quiso ser menos que su hermana paterna Strange Ave, se llevó el primer handicap especial de su campaña al derrotar de forma neta a Big Queen en muy buenos 1´10”84 para recorrer las doce cuadras pactadas.



La pupila de Barboza, que llegaba entonada, fue 4ª de Zabino en cortometrajes para luego, en su categoría derrotar a la buena de Gran Cami en prueba sobre once cuadras.



El lugar de largada no jugaba muy a favor de la defensora del F.W.F, pero Juan de Leivas que vive un excelente momento largó bien, dejó a varias mover la prueba, fue en busca de la puntera Big Queen en los 250 finales “abrigadita a la baranda” para superarla y obtener su primera prueba de corte mayor.



Con cuatro años a cuestas, la fémina nacida en El Palmar con ocho corridas en Maroñas llega a su cuarta victoria con un muy buen futuro de pistas.



Big Queen corrió a su gusto, adelante, sucumbió ante la zaina en 1´10”84.



Fue tercera Most Win, que corría mucho arriba, cuarto puesto y rentado para La Bonita.



El marcador indicó medio cuerpo de ventaja para Tonibilly que derrotó a Better Cops en el clásico Asociación de Propietarios en una carrera que lo tuvo como su máximo protagonista desde apertura de gateras hasta el disco.



El defensor de las sedas Verde, tras ganar un handicap especial con 53 kilos, subió a un clásico y lo ganó con 58 kilos demostrando que viene en franco ascenso en su campaña.



El cuatro años, tras ganar en Las Piedras y ganar dos condicionales fue al especial, en la tarde de la víspera ganó de forma ajustada pero demostrando que será un ejemplar a tener en cuenta en estas lides.



Fue segundo Better Cops que en manos de Williams Mattos está realizando una muy buena campaña, descontó y mucho de 200 a la meta que sirvieron para ser escolta entrando a las grupas del ganador en umbrales de la llegada.



A varios cuerpos fue 3º Quillan cerrando el rentado el empedernido puntero Bang Bang Boom. Fue quinto Hummer.



La carrera tuvo en Bang Bang Boom en delantera, sacó ventajas seguido por Tonibilly que a su lado tenía a Pluto, luego, en apretado lote se movían Quillan, Better Cops, Ice Posse, Hummer, Olimpo MT y New Honour.



En la recta Da Silva esperó, en los 350 fue en busca del puntero, lo superó, sacó ventaja y tuvo fuerzas para soportar a su escolta.