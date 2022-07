El Etcheverry es la base dominical en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con reuniones en Melo se ratifican dos carreras hoy para el viernes, sabatina en Las Piedras, dominical en Maroñas y cierre en el San Félix de Paysandú, se conformó el fin de semana hípico que tiene en el Francisco Etcheverry Vidal, Listado, sobre 1.200 metros como la carrera más importante.



En el hipódromo del litoral se disputa la Polla de Potrancas que rinde homenaje a Martín Aguirre Gomensoro.



Son once los participantes del Etcheverry Vidal ubicado en noveno término de la jornada de domingo en Maroñas.



Partirán, desde empalizada hacia afuera el invicto en Maroñas, Palagio, a su lado va Sócrates, luego van Mango Jangle, Freedom of Speech, Jumpingboard, Tomsk, Batallador, Pluralismo, Ali Barzon y Draco.



Carrera intrincada en donde el norteño Palagio logró dos triunfos en dos salidas en pruebas de 1.100 y 1.200 metros mostrando velocidades. Es uno de los grandes candidatos al disco y la foto.



Otro que en estos tiros es más que bravo es Sócrates. El defensor del Uruimporta viene de ser escolta de Sobrando en clásico sobre el kilometro, más contemplado el Honour and Glory es mandil a tener en cuenta.



Tiro ideal para Mango Jangle, las doce cuadras le vienen al pelo al del Hs. Phillipson. Su remate de 300 al disco será su arma para intentar llevar otro lauro estelar a sus huestes.



Jumpingboard viene de escoltar a Rainha Pioneira en el Reapertura de Las Piedras, otro que se sentirá a sus anchas en este tiro.



Pluralismo viene de ganar en Las Piedras, se postula a chapa mas alta del marcador al igual que Draco, que viene de ser cuarto en el Sprint de Campeones. Freedom of Speech y Bar Arocena, se suman a la lista. ¡Que carrera!



El especial Pastor Victoria, milla en césped, reúne a muy buenos milleros en sistema de handicap.



Encabeza la nómina, por kilos, el ganador de la Mile de Campeones Superior Ave, que en prueba pareja deberá reconfirmar lo suyo otorgando ventajas en el plomo. Algo Bueno, con mismo kilaje fue NP en Campeones.



También van Miltitoplp (56), Nico (54,5), Mangarrucho (69), Happy Ending (60), Candymike (58,5), Gala Dinner (58,5), English Style (59,5), Noche de Bandoneon (58,5), Enagenado (59), Ice Posse (59) y Castel Novo (51).



El descendiente de Sloane Avenue, tras un importante triunfo a nivel estelar a peso por edad va por el especial, sobre misma distancia cargando el plomo por su rutilante {éxito en el día del turf nacional).



En Las Piedras, en el Jura de la Constitución, sobre 1.800 anotaron Mr. Siastic (54), Que Aguante (58), Lucky Smith (50), Dog Quality (53), Alcalde del Norte (51), El Fenómeno (57), Sir Jones (54), y Corazón de León (58).



Hoy se firman montas y se definen horarios.