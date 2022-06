Criterium con potrillos que llaman la atención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En décimo primer término de la jornada XXL del próximo domingo en Maroñas se disputa el clásico esperado por todos los nacidos en el 2019, el Gran Criterium URU G2 que le entrega al ganador la corona de mejor dos años de la temporada. En fin, la grey burrera y la actividad tendrán a un nuevo Baby Crack.



Desde que varios de los participantes debutaron y ganaron, sus huestes y la afición comenzaron a borrar en cada almanaque los días que faltaban para esta gran carrera.



De arranque hay tres invictos en la prueba, un doble ganador en ambas pistas del Jerárquico, el campeón Juvenile y dos de sus escoltas más dos ganadores en el canario y que repitieron en Maroñas.



¿Algo más para pedir? Es solo mirar los Criterium anteriores y, sin desmerecer a ninguno de los disputados desde el 2004, este debe ser el mas parejo y que tiene a un poker de firmes candidatos a la victoria. Eye on the Prize, Little Stuart y Lucky Trick llegan como imbatidos, se les suma Es-Unico para completar, sin dejar de lado a Pampaneiro.



Carrera, no carrerón para no perderse.

Si el Criterium de ellos llama, el Criterium de ellas tendrá enfrentamientos entre potrancas que han demostrado, y mucho.



Serán trece en gateras. Largan desde empalizada hacia afuera: Leave a Message, Quatro y Vinte, Dog Brillante, Amarula, Esquadra Azul, Olympic Medal, Cuanto te Quiero, La Comparsera, Liga da Justicia y Mucha Noche. Lote parejo que entrega muchas opciones, perdedoras, ganadoras de una, ganadoras duales, ganadoras clásicas, invictas.



La campeona Quatro y Vinte ganó de excelente forma, Esquadra Azul, invicta, ganadora estelar y con triunfos en ambas pistas, la invicta Olympic Medal, quien fue líder de la generación Cuanto te Quiero más varias que buscarán la gloria.



Fin de semana. Entre Melo, Las Piedras y Maroñas se llenaron cincuenta carreras para cerrar el semestre.







Cumpliendo un honrosa actuación, Prelude Rye fue tercero en el clásico General Belgrano G2 disputado en la víspera sobre 2.500 metros en la pista de arena de Palermo.



Con una sola semana de aclimatación, el pupilo de Germán González cumplió con su cometido, viajar, exponerse y cumplir con sus huestes y con el turf de este lado del río.



Es que el pedrense defendía su rating como ganador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del pasado 6 de enero en Maroñas enfrentando a ejemplares locales que venían de buenas actuaciones en la vecina orilla.



Prelude Rye, con la monta de Pablo Rodríguez, vino ubicado en mitad de lote a unos siete cuerpos del puntero Balsamic que luego de mover el reloj de forma suave se hizo fuerte en la larga recta palermitana para llegar con tres largos de ventaja por sobre Dreaman, el segundo favorito de las apuestas en 2´33”35.



El pupilo de Miguel Pérez llegaba a la prueba tras ser escolta a la cabeza de Nierve en el República Argentina G1 de mayo pasado.



A tres cuartos de cuerpo, corriendo arriba, como es su costumbre, arribó Prelude Rye desplazando al resto del lote por más de nueve cuerpos.



En las próximas horas se tomará decisión sobre el futuro del Catcher in the Rye.