En busca de la historia

Llegó el día esperado. Esta tarde en el hipódromo San Isidro se corre el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1), la carrera más importante del año en el prestigioso turf argentino. Y para los uruguayos no será un Pellegrini más, tendremos dos caballos nuestros en gateras.



El Pellegrini solo fue ganado por un caballo uruguayo, Romántico, que lo ganó de forma consecutiva en los años 1938 y 1939. De hecho jamás fue ganado por un caballo criado en nuestro país desde que se corre sobre césped.



Pero las cosas han cambiado, en Maroñas hay césped, ahora tenemos caballos especialistas en la superficie, nuestro turf está fuerte y los profesionales y propietarios se están animando a viajar.



Por eso Facundo Santesteban planificó durante todo 2021 este momento. Consciente de que tenía a su cuidado dos potrillos con grandes condiciones para el pasto y la larga distancia. El plan salió a la perfección, Athelsta respondió con cuatro triunfos clásicos consecutivos y Happy Day si bien no ganó al máximo nivel sumó tres segundos puestos, los últimos dos cayendo en el mismo disco ante su compañero de techo.



Con estas actuaciones los propietarios de Los Vikingos y de Los Del Anderson se animaron a la patriada y ambos hijos de Midas Touch competirán en el Pellegrini.



Esto nos permite saber donde estamos parados, le permite a los haras Rapetti y La Concordia medirse a nivel internacional y también a nuestros dos jockeys más destacados en al última década, Héctor Lazo y Luis Cáceres, medirse ante los mejores del otro lado del Río de la Plata.



La carrera va sobre 2400 metros minutos después de que se corra la última de Maroñas, sobre las 19:35 hs.



La carrera tiene 19 anotados con la presencia del último ganador Cool Day y de nuestros conocidos Mirilaque, Sandino Ruler y Village King. El baile es bravo, pero los nuestros llegan muy bien y Facundo Santesteban y su equipo no han dejado ningún detalle librado al azar. Se corre y se sueña en grande.



Además a las 18:50 horas se corre la Copa de Plata (G1) sobre 2000 metros. Entre 17 participantes estaría Pepper Mill, La defensora del stud Mi Ilusión va con Yair Pereira.