Djokovic: "No me gustan los que van de perfectos dentro y fuera de la cancha"

El serbio Novak Djokovic, quien no participará de la ATP Cup de Sidney, y está en duda para el Australian Open, reconoció que aprecia la forma de ser del ruso Daniil Medvedev (2° del mundo) y del alemán Alexander Zverev (3°) porque reconocen públicamente su imperfección.



"No me gustan las personas que van de perfectas, dentro y fuera de la cancha. Eso no existe. Por eso, aprecio a Sasha (Zverev) y Daniil (Medvedev)", dijo el tenista ganador de 20 Grand Slams en una entrevista publicada este miércoles por L'Équipe.



De hecho, las declaraciones de Zverev suelen ser un poco polémicas y no tienen mucho de perfectas. Sin ir muy lejos, la semana pasada dejó fuera del Big Three a Rafael Nadal y a Roger Federer. “Creo que el año que viene será muy similar a los últimos seis meses. Antes solíamos hablar del Big Three de Rafa Nadal, Roger Federer y Djokovic. Ahora los grandes títulos han sido los Juegos Olímpicos, US Open, Turín y Wimbledon, y todos ellos los hemos ganado entre Medvedev, Djokovic y yo. No espero que sea diferente el próximo año”, sostuvo el alemán al podcast de Eurosport Alemania Das Gelbe vom Ball.



Djokovic, de 34 años, habló de su relación con Medvedev, quien le privó al serbio de coronarse con 21 grandes en el último Open de Estados Unidos, por delante de Roger Federer y Rafa Nadal, ambos también con 20.



"Me gusta mucho su carácter, él pasa la imagen de que 'soy como soy, y no lo copia de nadie (...) Normalmente vemos a jóvenes que empiezan su carrera y hablan de los veteranos, tipo 'es mi ídolo, quiero ser como él'. Pero él (Medvedev) es auténtico y eso es lo que me encanta", refirió Nole a L'Équipe.



El serbio dijo identificarse con el ruso, de 25 años, e incluyó a Zverev, de 24, en el mismo grupo de los "políticamente incorrectos".



"Podemos hablar de una mentalidad rebelde, pero no se resume a eso. Nosotros queremos ser auténticos, respetar nuestros valores", indicó.

En duda el Australian Open

Novak Djokovic ganó en Melbourne Park nueve de sus 20 Grand Slam, y ahora permanece en duda por no confirmar si ha sido vacunado contra COVID-19.



El director del Australian Open, Craig Tiley, indicó que desconoce el estado de Nole respecto a las vacunas. y agregó que un “pequeño porcentaje” de jugadores y personal sin vacunar recibirá una exención médica para el torneo, aunque sus identidades se mantienen en reserva. “Si Novak llega al torneo, estará vacunado o recibirá una exención médica”, sostuvo Tiley a The Age, 23 días antes que comience del torneo.



“El proceso de entrada es un test 72 horas antes de volar y una prueba negativa al llegar, aislarse hasta que obtener un resultado negativo y luego mostrarla para obtener tu acreditación. También hay un montón de protocolos para entrenar a los jugadores sobre lo que deben hacer”, dijo Tiley.



Nole podría verse afectado en el ranking de no participar y Alexander Zverev es consciente de eso. Consultado sobre la posibilidad de ser el número 1, respondió: “Sé que no estoy lejos, pero tengo que ganar torneos y Grand Slams. La situación de Novak es una gran pregunta. Por supuesto que quiero que se le deje jugar. Se están haciendo muchos cálculos de que si él no juega en Australia y yo gano, seré el nuevo número uno del mundo. Ahora es momento de pensar en serlo y prepararse lo mejor posible para disputarlo”.