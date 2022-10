Conmoción en Argentina: un jugador de rugby murió en la última jugada del partido en el que se retiraría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Paradojas del destino y conmoción en el deporte argentino. Un rugbier de 42 años murió este sábado en el campo de juego: era su último partido. Fue identificado como Javier Cardoso e integraba la división reserva del Club Universitario de Santa Fe, que enfrentaba a Gimnasia de Pergamino, por la séptima fecha de la Reclasificación B del Torneo Regional del Litoral.

Según los compañeros del jugador, el cotejo entre santafecinos y bonaerenses estaba casi finalizado. Incluso, el árbitro Carlos Recce les comunicó que era la última jugada del partido, que ganó su club por 42 a 21. Pero mientras esa acción se desarrollaba en la mitad del terreno, en otro sector de la cancha un jugador de Universitario cayó al piso, se desvaneció, pero no por una situación de contacto, propia del juego, sino que estaba convulsionando.

Con la urgencia del caso ingresó el médico del encuentro, que convocó a la ambulancia porque requería ser trasladado a un centro médico para su inmediata atención. Cardoso fue llevado hasta el hospital donde recibió atención en el “shock room” del establecimiento. No obstante la labor de los especialistas para reanimarlo no resultó suficiente y el deportista falleció.



Conocida la triste noticia, jugadores, cuerpos técnicos, y dirigentes, de Universitario y Gimnasia de Pergamino, se quedaron consternados en el centro del campo de juego hablando y lamentando la situación por la que les tocaba pasar. Esta vez, no hubo tercer tiempo, algo tradicional en este deporte.

La noticia conmocionó el ambiente del rugby en Santa Fe y la región. La Unión Santafecina de Rugby (USR), resolvió de inmediato la suspensión de todos los cotejos programados para este domingo. A la vez, en un comunicado que se divulgó por las redes sociales, la entidad señaló: “Lamentamos con profundo dolor su pérdida y acompañamos a toda su familia y al Club Universitario de Santa Fe en este difícil momento”.