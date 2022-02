Nicolás Cuestas hizo historia: corrió con una molestia muscular y bajó el récord nacional de maratón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El atletismo uruguayo está de fiesta y Nicolás Cuestas y Andrés Zamora son los grandes protagonistas porque en la Maratón de Sevilla consiguieron este domingo la clasificación al Mundial que se disputará en julio en Eugene, Estados Unidos.

Pero además, Cuestas (35 años), que terminó en el puesto 25 de la general, fue un poco más allá de esa clasificación al Mundial y batió su propio récord nacional en la disciplina estableciendo un tiempo de 2 horas, 11 minutos 03 segundos, mejorando su anterior registro de 2:11:42 logrado en 2020 en Valencia.

Andrés Zamora (38 años), por su parte, terminó en el lugar 29 de la prueba con un tiempo de 2:11:26 siendo esta la segunda mejor marca detrás de la obtenida por Cuestas.

Por otra parte, Martín Cuestas, hermano de Nicolás, fue el otro uruguayo que compitió en la Maratón de Sevilla pero tuvo que abandonar la prueba a los 14 kilómetros.

Con la clasificación de Nicolás Cuestas y Andrés Zamora al Mundial de Eugene —corrieron por debajo de la marca exigida por World Athletics de 2:11:30 en maratón— Uruguay ya tiene tres atletas en la cita ya que antes Déborah Rodríguez se había asegurado su lugar en los 800 metros tras consagrarse campeona sudamericana en Ecuador.

Una molestia que poco importó para conseguir el récord



Luego de su gran actuación en la Maratón de Sevilla, Nicolás Cuestas publicó un extenso posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que no ocultó su alegría, pero en la que también contó cómo se dieron las cosas.

“2:11:03 qué puedo decir? Solamente que lo logré! He luchado toda la carrera desde el kilómetro 1 con una contractura en el isquiotibial y aun así mi mente estaba firme, aunque muchas veces el cuerpo me decía que pare no le hice caso, porque se lo que me ha costado llegar, y el esfuerzo que he hecho para poder estar en un nuevo maratón! Dejando la vida entrenando y lejos de mi familia (que es lo más duro) hoy he clasificado a mi tercer mundial de atletismo, he hecho la mínima que me hubiese llevado a los Juegos Olímpicos pero simplemente por algo no paso! Hoy es día de celebrar un nuevo récord nacional de maratón y que este equipo ha rendido lo esperado. Venimos trabajando muy bien y muy duro”, comenzó diciendo el uruguayo.

Cuestas felicitó también a Zamora, resaltó el esfuerzo de su hermano y también hizo hincapié en la preparación junto a Martín Mañana, el entrenador, y en el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte y de la Confederación Atlética del Uruguay.