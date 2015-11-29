Ellos también dejan el alma en la cancha

El Uruguay Natural Ultra Sports dijo presente en una competencia tan exigente como complicada en Brasil.

Aventura, entusiasmo, sacrificio y por qué no, locura, son aspectos que resumen al Uruguay Natural Ultra Sports, un equipo de deportistas uruguayos que recorre el mundo participando en competencias extremas dejando el alma por la Celeste.

Y la última prueba fue en Brasil, donde el equipo dijo presente en el Pantanal Pro Adventure Race, que tuvo lugar en un la selva amazónica, al sur del país norteño, en los límites con Paraguay.

La prueba en la que los celestes compitieron en kayak, pack raft, trekking, mountain bike canotaje fueron las pruebas en las que compitió el equipo celeste con un total de 715 kilómetros que no pudieron ser completados.

Las altas temperaturas, las complicaciones y la exigencia de cada una de esas pruebas hicieron que los uruguayos se fueran, pero con la frente en alto. "La decisión de retirarnos fue tomada con calma, seguros de haber hecho lo posible y también seguros de que eso no fue suficiente. Nos vamos con un gran respeto hacia los que lograron completar el recorrido, porque es una tarea muy difícil", contó Ruben Manduré, capitán del equipo que además, cuenta con la presencia de Federica Frontini, Gonzalo Smaldone y Federico Gall, quienes agotaron los esfuerzos para dejar defender a la bandera uruguaya.

De esta exigente competición participaron los 32 mejores equipos del mundo en esta clase de aventuras y el Uruguay Natural Ultra Sports era uno de ellos. Solo cinco completaron el recorrido de 715 kilómetros y Nueva Zelanda fue el campeón. Toda una odisea.

Equipo. Los cuatro celestes en plena competición en Brasil.

DEPORTES EXTREMOSENRIQUE ARRILLAGA