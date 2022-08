"¿Saben por qué Messi es el mejor?": la furiosa arenga de Pep Guardiola al City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Manchester City estrenó "Together: champions again" (Juntos: campeones otra vez), su serie de siete capítulos que muestra los entretelones de la campaña 2021-22 de los Citizens y es la continuación de su anterior entrega "Together". En el primer capítulo de la segunda temporada se puede ver a un Pep Guardiola auténtico y una enérgica arenga que se volvió viral por nombrar a Lionel Messi.

El entrenador se dirigió a sus jugadores desde un aspecto táctico, de lo que tenían que hacer luego de un pase en ofensiva, pero sobre todo hizo hincapié en la parte anímica. "¿Saben por qué Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida?", les preguntó Pep a sus jugadores.

This guy is crazy 😭😭 pic.twitter.com/WmUcxtAJkT — Trey (@MCFCTrey_2) August 3, 2022

Y volvió a insistir mientras señalaba con vehemencia la pizarra: "Porque es un competidor. Es un animal. Él pasa la pelota y va como una máquina al área. Él huele el gol”, les dijo a sus dirigidos sobre lo importante que es ir a atacar el espacio luego de pasar el balón. "Nosotros pasamos la pelota y miramos. Cuando pasen la pelota, ataquen hacia el área rival. ¡Tienen que hacer goles!", les insistió en el fragmento de la charla técnica que recorrió las redes sociales.