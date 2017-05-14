"Viruta" Vera salvó a Colón

El uruguayo anotó el 1-1 con el que el "sabalero" igualó el clásico de Santa Fe ante Unión.

El clásico santafecino dejó conformes a todos. Colón y Unión igualaron 1-1 (Conti, en contra, y Vera, de penal). Porque el tatengue jugó mejor en la etapa inicial y porque el sabalero recuperó la memoria en el complemento. Colón estuvo mucho más cerca de quedarse con el triunfo, pero le faltó tranquilidad para definirlo frente a Nereo Fernández. Como en la última acción del cotejo, cuando un rebote en el área visitante le quedó a Gerónimo Poblete, que elevó su remate.

El resultado no cambia casi nada lo que vienen realizando sabaleros y tatengues. Colón lleva diez cotejos invictos (7 triunfos y 3 empates) y se posiciona en zona de Copa Sudamericana. Unión no gana hace seis fechas y en 2017 obtuvo una sola victoria (frente a Talleres de Córdoba). Entre ambos hay 15 puntos de diferencia en la tabla de posiciones.

En los vestuarios las voces fueron diferentes. "Hemos regalado un tiempo; ese no es el estilo de Unión. Entramos en la ansiedad del hincha. Ni siquiera intentamos hacer lo que trabajamos. Después modificamos las formas, fuimos más inteligentes y con un buen posicionamiento en el terreno de juego, estuvimos mucho más cerca de ganar", dijo Eduardo Domínguez, técnico del sabalero, acompañado en los palcos por su familia, entre ellos su suegro, Carlos Bianchi.

Los tatengues convirtieron el empate en un festejo (el clásico anterior, en cancha de Unión, perdieron 2-0). Pero también en un reproche a Darío Herrera, el árbitro, por el penal que Vera convirtió en gol y en empate para el local. Hubo un firme reclamo al término del partido y también en el vestuario.

