Uruguay 2-0 Perú: la Celeste ganó por los goles de Machado y Pacífico y clasificó al hexagonal final

Redacción El País

Uruguay hizo su tercera presentación en el Sudamericano Sub 20 enfrentando a Perú por el Grupo A y buscando continuar con el puntaje perfecto que le permita clasificar al hexagonal final.

La Celeste, que venía de vencer a Chile (2-1) y también de golear a Paraguay (6-0) hizo lo propio frente a Perú por 2-0 gracias a los goles de Renzo Machado y Patricio Pacífico.

Este triunfo, no solo deja a los de Fabián Coito en lo más alto de la serie, sino que además los depositó en el hexagonal final logrando así la primera meta del plantel en tierras venezolanas.