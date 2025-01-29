Uruguay 2-0 Perú: la Celeste ganó por los goles de Machado y Pacífico y clasificó al hexagonal final

Redacción El País
Uruguay hizo su tercera presentación en el Sudamericano Sub 20 enfrentando a Perú por el Grupo A y buscando continuar con el puntaje perfecto que le permita clasificar al hexagonal final.
La Celeste, que venía de vencer a Chile (2-1) y también de golear a Paraguay (6-0) hizo lo propio frente a Perú por 2-0 gracias a los goles de Renzo Machado y Patricio Pacífico.
Este triunfo, no solo deja a los de Fabián Coito en lo más alto de la serie, sino que además los depositó en el hexagonal final logrando así la primera meta del plantel en tierras venezolanas.
90+3' | ¡Final del partido!
Uruguay venció 2-0 a Perú en la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 por los goles de Renzo Machado y Patricio Pacífico. Con este resultado, la Celeste se clasificó al hexagonal final.
89' | Otra vez Martínez para cerrar su arco
Rodrigo Dioses se mandó al ataque, pisó el área de Uruguay y sin oposición remató fuerte y al primer palo, pero Kevin Martínez la mandó al tiro de esquina.
¡LLEGÓ PERÚ AL ARCO RIVAL! 🇵🇪— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
▶ Rodrigo Dioses remató de zurda y el arquero Kevin Martínez tapó el disparo.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/3Z3oLUnj0u
80' | Kevin Martínez también muestra la suyo
Pese a que le llegan poco a su arco, cuando lo hacen, responde. El arquero Kevin Martínez voló y despejó abajo un remate que llevaba peligro sobre su arco en un intento incaico.
72' | Calcagno encaró, remató, pero un poco algo
Uruguay tomó mal parado a Perú en el fondo y luego de que Bruno Calcagno se hiciera con la pelota y encarara con ella para sacarse de arriba a un rival, finalizó con un remate del hombre del Palencia que se fue un tanto alto.
60' | El juego perdió algo de ritmo
La comodidad de Uruguay en el marcador y la poca idea del conjunto peruano llevó a que el partido pierda algo de ritmo y es distinta a la que se vio en la primera parte.
50' | Machado está picante y busca su doblete
Una pelota larga de Paolo Calione puso en carrera a Renzo Machado que la dejó picar y luego remató cruzado. Su disparo casi se cuela en el ángulo superior derecho del arquero rival.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en el Metropolitano de Lara donde Uruguay gana por 2-0 ante Perú por los goles de Renzo Machado y Patricio Pacífico.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
Por los goles de Renzo Machado y Patricio Pacífico en el inicio del partido, la Celeste supera a Perú por 2-0 y mantiene el liderazgo del Grupo A.
43' | Ahora el que lo tuvo fue Joaquín Lavega
Mateo Peralta creció y mucho en el trato de pelota y puso un centro cruzado que lo superó a Renzo Machado y que sorprendió a Joaquín Lavega que no pudo hacer pie y definir de forma correcta para poner el tercero. El hombre del Fluminense lo busca y lo merece.
41' | El palo le negó el tercero a Renzo Machado
Se juntaron los de arriba y tras un centro de Joaquín Lavega, el que la bajó fue Alejandro Severo y el que remató de cabeza al arco fue Renzo Machado, pero su envío pegó en el horizontal.
¡PEGÓ EN EL TRAVESAÑO! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
▶ Renzo Machado cabeceó y la pelota chocó contra el poste superior.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/60cAo7cdPG
40' | El partido se emparejó sobre el cierre
El conjunto incaico se hizo con la pelota, pasó a dominar la posesión y a partir de ahí generó peligro con centros que llegaron al área de la Celeste, más allá de que no lastimaron el arco de Kevin Martínez.
30' | El Chemo metió mano rápidamente
A los 25', el técnico de la selección peruana hizo sus dos primeras variantes buscando cambiar un poco el panorama del partido y a los 30' generó su primera chance de gol con un centro que no pudo definir bien Bassco Soyer.
¡DOS CAMBIOS A LOS 25'! 🇵🇪— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
▶ Salen Nicolás Amasifuen y Homalí Ruiz para Perú y en su lugar entran Fabián Lora y Víctor Guzmán.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/6i181ICz25
20' | Severo tuvo el tercero en sus pies
Joaquín Lavega sigue siendo un hombre muy peligroso por banda izquierda y ante Perú repitió. A los 20' desbordó y mandó un centro que encontró a Alejandro Severo muy solo en el área y cuando definió de primera se fue apenas por arriba.
¡LO TUVO URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
▶ Centro al área para Alejandro Severo, quien mandó la pelota por arriba del travesaño.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/KIe6m0yQpp
12' | ¡Gol de Uruguay!
Tras un tiro de esquina de Mateo Peralta, el que ganó de cabeza fue Patricio Pacífico que con un remate cruzado venció al arquero peruano y duplicó la ventaja de la Celeste.
¡GOL DE URUGUAY! 🔥🇺🇾— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
⚽ Patricio Pacífico, de cabeza, amplió el marcador contra Perú.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/QAsyy4ka2y
5' | ¡Gol de Uruguay!
Lucas Pino presionó la salida del equipo peruano, la pelota le quedó a Renzo Machado y el delantero de Liverpool lo aprovechó para poner el primero del juego y el tercero para él en el certamen.
¡GOL DE URUGUAY! 🔥🇺🇾— DSPORTS (@DSports) January 29, 2025
⚽ Renzo Machado aprovechó el error en la salida y abrió el marcador contra Perú.
CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/HVdmZ2PZlJ
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Uruguay y Perú por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 donde la Celeste busca defender el puntaje perfecto y la cima del grupo.
Uruguay 2-0 Perú:
Hora: 18:00
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Montecable, Flow, TCC, TV Ciudad y AUF TV
Estadio: Metropolitano de Lara
Árbitros: Alex Cajas; Edison Vázquez, Dennys Guerrero (Ecuador); Andrea Colombo (Italia).
Uruguay: Kevin Martínez; Facundo González, Paolo Calione, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico (45' Lucas Agazzi); Mateo Peralta (72' Erico Cuello), Mauro Zalazar, Lucas Pino (60' Germán Barbas); Alejandro Severo, Renzo Machado (60' Esteban Crucci), Joaquín Lavega (60' Bruno Calcagno). DT: Fabián Coito
Perú: Paolo Doneda; Alejandro Pósito, Brian Arias, Juseppi García; Homali Ruiz (25' Víctor Guzmán), Esteban Cruz (76' Mateo Arakaki), Ian Wisdom, Nicolás Amasifuén (25' Fabián Lora); Bassco Soyer (76' Sebastián Sánchez), Juan Pablo Goicochea (76' Rodrigo Dioses), Álvaro Rojas. DT: José del Solar.
Gol: 5' Renzo Machado, 12' Patricio Pacífico (U).
¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo A?
Hasta el momento se disputaron tres fechas, pero varias selecciones tienen dos partidos jugados porque ya contaron con jornada libre y entre ellas está Uruguay.
Uruguay (dos partidos) y Chile (tres partidos) tienen seis puntos y están en lo más alto, pero la Celeste lidera la tabla de posiciones porque le ganó a los trasandinos y el primer punto de desempate es el juego entre ambos.
Venezuela y Paraguay (dos partidos cada uno) están un escalón por debajo con tres unidades y se enfrentarán en esta jornada (20:30), mientras que cierra sin puntos Perú, que ya está eliminado.
Perú también tiene su once confirmado
José "Chemo" del Solar definió su equipo para enfrentar a la Celeste y saldrá a la cancha con: Paolo Doneda; Alejandro Pósito, Brian Arias, Juseppi García; Homali Ruiz, Nicolás Amasifuén, Esteban Cruz, Ian Wisdom, Álvaro Rojas; Bassco Soyer, Juan Pablo Goicochea.
𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗔 💪— La Bicolor (@SeleccionPeru) January 29, 2025
Presentamos el once titular de la #LaBicolor Sub 20 🇵🇪 para enfrentar a Uruguay 🇺🇾.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/NtRovRE2VV
El plantel de la Celeste en el Metropolitano de Lara
El equipo de Fabián Coito ya está presente en el estadio donde la Celeste hará su tercera presentación en el Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Venezuela.
🤙🏼 𝘾𝙊𝙉 𝙋𝙀𝙍𝙈𝙄𝙎𝙊— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 29, 2025
La gurisada de la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 está en el lugar de los hechos.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ToB06dxqPR
El motivo por el que no juega Alfonso Montero
El zaguero de la Juventus de Italia, que fue titular en los dos primeros partidos del Sudamericano, no podrá ser de la partida por un cuadro febril según anunció la selección uruguaya.
ℹ️ Alfonso Montero no estará disponible para enfrentar a Perú por el Sudamericano 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/f5W0zbPr1x— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 29, 2025
¡Uruguay tiene el once confirmado!
Son cuatro las variantes que Fabián Coito hace en el once respecto a la selección que enfrentó a Paraguay ya que entran Facundo González, Paolo Calione, Mateo Peralta y Lucas Pino en lugar de Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Thiago Helguera y Gonzalo Petit.
El once de la Celeste será el siguiente: Kevin Martínez; Facundo González, Paolo Calione, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Alejandro Severo, Mateo Peralta, Mauro Zalazar, Lucas Pino; Joaquín Lavega, Renzo Machado.
✅ 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 29, 2025
Fabián Coito tiene un plan para enfrentar a Perú.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/D2Q4Z4PGy6
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Perú!
La Celeste hace su tercera presentación en el Sudamericano Sub 20 enfrentando a Perú, una selección que arriba como eliminada tras caer en sus tres partidos.