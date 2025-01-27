Uruguay 6-0 Paraguay: la Celeste se floreó y mantiene el puntaje perfecto en el Sudamericano Sub 20

Redacción El País

Luego de la importante victoria frente a Chile en el debut del Sudamericano Sub 20, Uruguay se enfrentó a Paraguay en su segunda presentación en el certamen.

El equipo de Fabián Coito arribó a este encuentro con puntaje perfecto tras haber ganado el único partido que había disputado y lo mantuvo porque no solo se impuso a los guaraníes, sino que consiguió una contundente victoria.

Un doblete de Gonzalo Petit y tantos de Alejandro Severo, Renzo Machado, Esteban Crucci y Germán Barbas, configuraron la goleada de los de Fabián Coito en su segunda presentación.

Para la Celeste, el camino en el Sudamericano continuará el próximo miércoles cuando se enfrente a Perú, ya eliminado, por la cuarta fecha desde las 18:00.