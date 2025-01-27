Uruguay 6-0 Paraguay: la Celeste se floreó y mantiene el puntaje perfecto en el Sudamericano Sub 20

Redacción El País
Luego de la importante victoria frente a Chile en el debut del Sudamericano Sub 20, Uruguay se enfrentó a Paraguay en su segunda presentación en el certamen.
El equipo de Fabián Coito arribó a este encuentro con puntaje perfecto tras haber ganado el único partido que había disputado y lo mantuvo porque no solo se impuso a los guaraníes, sino que consiguió una contundente victoria.
Un doblete de Gonzalo Petit y tantos de Alejandro Severo, Renzo Machado, Esteban Crucci y Germán Barbas, configuraron la goleada de los de Fabián Coito en su segunda presentación.
Para la Celeste, el camino en el Sudamericano continuará el próximo miércoles cuando se enfrente a Perú, ya eliminado, por la cuarta fecha desde las 18:00.
90+2' | ¡Final del partido!
Uruguay goleó 6-0 a Paraguay y se mantiene con puntaje perfecto en el Sudamericano Sub 20 tras el doblete de Gonzalo Petit y los tantos de Alejandro Severo, Renzo Machado, Esteban Crucci y Germán Barbas.
74' | ¡Gol de Uruguay!
Lucas Agazzi volvió a trepar por banda derecha, tras una gran habilitación de Lucas Pino, y jugó al medio para que Germán Barbas defina de primera y a colocar para poner el sexto.
¡EL SEXTO DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 28, 2025
🇺🇾 Germán Barbas coronó otra muy buena jugada colectiva: La Celeste derrota 6-0 a Paraguay.
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66' | ¡Gol de Uruguay!
Con muy pocos minutos en cancha, Esteban Crucci tuvo su chance y no la desaprovechó. Gol para el jugador de Wanderers tras una nueva asistencia de Severo.
¡GOL DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 28, 2025
🇺🇾 Esteban Crucci estableció, de este modo, el 5-0 contra Paraguay en Lara.
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63' | Dos chances en la misma jugada, pero no llegó el quinto
Primero fue Gonzalo Petit que quedó mano a mano con el arquero que achicó bien y evitó el tercero del jugador de Nacional y en el rebote, Lavega asistió a Zalazar que remató al primer palo e Insfrán mandó al tiro de esquina.
61' | ¡Gol de Uruguay!
Cuando Uruguay estaba bastante más replegado en el campo de juego, un ataque rápido le permitió a Alejandro Severo desbordar y mandar un centro que conectó Renzo Machado para poner el cuarto.
¡GOL DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 28, 2025
🇺🇾 Apareció el 9: Renzo Machado, el autor del 4-0 contra Paraguay por el Grupo A.
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56' | Paraguay encontró espacios y Martínez respondió
Un tiro de esquina rápido le permitió a Matías Argüello rematar desde afuera del área con peligro para el arco celeste, pero el arquero Kevin Martínez despejó de muy buena manera.
55' | Uruguay entrega la pelota y aguarda la contra
En los primeros 10 minutos de la primera parte se vio una iniciativa distinta a la del primer tiempo porque la Celeste ya no presiona tanto y apuesta a replegarse y jugar al contragolpe.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en Venezuela del partido donde Uruguay golea 3-0 a Paraguay por el gol de Alejandro Severo y el doblete de Gonzalo Petit.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Uruguay hizo una gran primera parte en el Metropolitano de Lara y al descanso se fue con victoria por 3-0 gracias a un tanto de Alejandro Severo y un doblete de Gonzalo Petit.
30' | ¡Gol de Uruguay!
La Celeste aprovechó los errores de la defensa guaraní y el que también aprovechó fue Gonzalo Petit que apareció solo dentro del área para definir de cabeza y poner el tercero.
¡LLEGÓ EL TERCERO DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 28, 2025
🇺🇾 Gonzalo Petit firmó su doblete para el 3-0 contra Paraguay.
¡Qué ritmo tiene La Celeste! 🔥
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25' | ¡Gol de Uruguay!
Una vez más desbordó Joaquín Lavega y esta vez encontró por el centro a Gonzalo Petit que definió a colocar y venció al arquero rival para estirar la ventaja.
¡GOL DE URUGUAY! ⚽— DSPORTS (@DSports) January 27, 2025
🇺🇾 Gonzalo Petit (OH LALA 🔝) anotó el 2-0 contra Paraguay en Lara.
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13' | ¡Gol de Uruguay!
Otra gran jugada colectiva terminó en el 1-0 de los de Fabián Coito. Un envío largo lo amortiguó Joaquín Lavega para Patricio Pacífico que asistió con un centro para Alejandro Severo que adelantó a la Celeste.
¡GOL DE URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 27, 2025
🇺🇾 Linda jugada colectiva de La Celeste y buena definición de Alejandro Severo para el 1-0 contra Paraguay.
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10' | La tercera no fue la vencida para Uruguay
La Celeste contó con una nueva chance clara de gol en el Metropolitano de Lara y esta vez en los pies de Renzo Machado que recibió un pase errado del arquero rival, definió de primera, pero el disparo se fue apenas ancho.
4' | El arquero le sacó el gol a Joaquín Lavega
El atacante surgido en River Plate, hoy en Fluminense, quedó mano a mano y volvió a ser protagonista de una jugada clara de gol. Remató fuerte y cruzado, pero el arquero Lirussi evitó el tanto.
¡LO TUVO URUGUAY!— DSPORTS (@DSports) January 27, 2025
🇺🇾 Buena llegada de Lavega, que el arquero Insfrán pudo desviar.
La Celeste y Paraguay, 0-0 por el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/OEXavpuLyF
2' | La primera clara fue de Uruguay
Tras una gran jugada colectiva, Joaquín Lavega desbordó por izquierda y mandó un centro al segundo palo que encontró a Alejandro Severo que definió un tanto exigido y por poco no fue gol.
0' | ¡Comenzó el partido!
En el Estadio Metropolitano de Lara ya juegan Uruguay y Paraguay por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20.
Uruguay 6-0 Paraguay:
Hora: 20:30
Estadio: Metropolitano de Lara
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, TCC, FLOW, TV Ciudad y AUF TV
Árbitros: Maximiliano Ramirez, Pablo Gonzalez y Pablo Acevedo (Argentina); Paulo Zanovelli (Brasil).
Uruguay: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Alejandro Severo (73' Lucas Pino), Mauro Zalazar (64' Mateo Peralta), Thiago Helguera, Joaquín Lavega (73' Agustín Albarracín), Gonzalo Petit (64' Germán Barbas), Renzo Machado (64' Esteban Crucci). DT: Fabián Coito.
Paraguay: Facundo Insfrán; Lucas Quintana, Gadiel Paoli (45' Gabriel Aguayo), Axel Balbuena; Matías Argüello, Ángel Aguayo (28' Santiago Puzzo), Lucas Gómez, Diego León; Luca Kmet (76' Anderson Leguizamón); Tiago Caballero (45' César Miño), Octavio Alfonso (28' David Fernández). DT: Aldo Duscher.
Goles: 13' Alejandro Severo, 23' Gonzalo Petit, 30' Gonzalo Petit, 61' Renzo Machado, 66' Esteban Crucci, 74' Germán Barbas (U).
Amarillas: Mauro Zalazar, Alfonso Montero (U); David Fernández, Santiago Puzzo (P).
A primera hora, Chile eliminó a Perú del Sudamericano
En un final increíble, Chile le dio vuelta el partido a Perú, le ganó 3-2 y lo dejó sin chances de avanzar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Los incaicos cerrarán su participación el próximo miércoles ante Uruguay.
Uruguay ya está en el Metropolitano de Lara
El equipo que conduce técnicamente Fabián Coito ya dice presente en el escenario donde se llevará a cabo la tercera fecha del Grupo A y que significará el segundo partido de ambos países en el Sudamericano.
😉 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜, 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑜́ 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 27, 2025
La 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 ya está de vuelta en el Metropolitano.
📺 https://t.co/qVMBrYKoRh #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/SdWxWRx3E7
Paraguay también confirmó los suyos
La selección dirigida por Aldo Duscher también dio a conocer el equipo con el que saldrá al campo de juego del Metropolitano de Lara para enfrentar a Paraguay.
¡Los 1️⃣1️⃣ titulares!— Selección Paraguaya (@Albirroja) January 27, 2025
✍🏻 Ellos son los elegidos por Aldo Duscher para enfrentar al conjunto charrúa.
🆚 @Uruguay
🕣 20:30 h
📺 @TigoSportsPY ➕
¡Con todo, #AlbirrojaSub20! ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/XMf8Wih8tP
Uruguay tiene el once confirmado
Fabián Coito se decidió por hacer una sola variante respecto al partido anterior porque ingresa Alejandro Severo en lugar de Bruno Calcagno.
De esta manera el equipo formará con: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Alejandro Severo, Mauro Zalazar, Thiago Helguera, Joaquín Lavega; Renzo Machado y Gonzalo Petit.
☑️ 𝐋𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 27, 2025
Fabián Coito confirma el equipo para el segundo encuentro del Sudamericano 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 contra Paraguay.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Paraguay!
La Celeste, luego de la victoria ante Chile, hace su segunda presentación en el Sudamericano Sub 20 en un juego que comenzará a las 20:30 con transmisión de DSports, Nuevo Siglo, TCC, Flow, Montecable, TV Ciudad y AUF TV.