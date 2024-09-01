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El País Ovación Fútbol

Uruguay 1-1 Guatemala: la selección local del Ruso Pérez igualó en Miami en un nuevo amistoso

La Celeste se puso en ventaja por el gol de Lucas Pino, pero Pedro Altán lo igualó en el complemento y así el juego se fue con una nueva igualdad para este combinado.

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Nicolás Schiappacasse defendiendo a la selección local de Uruguay ante Guatemala.
Nicolás Schiappacasse defendiendo a la selección local de Uruguay ante Guatemala.
Foto: @Uruguay.

Redacción El País
Uruguay afrontó en el Chase Stadium de Miami un nuevo amistoso de su selección local frente a Guatemala bajo la dirección técnica de Diego Pérez e Ignacio González.

Cabe recordar que se trató del segundo amistoso luego de lo que fue la experiencia frente a Costa Rica, que terminó en empate sin goles en mayo de este año.

Una nueva igualdad se dio en este encuentro, pero esta vez con goles porque fue 1-1 en la cada del Inter Miami. Lucas Pino puso en ventaja a la Celeste, pero Pedro Altán lo empató en el complemento.

90+3' | ¡Final del partido!

En el Chase Stadium de Miami, fue empate entre la selección local de Uruguay y Guatemala. Lucas Pino puso el gol de la Celeste, mientras que Pedro Altán puso el empate de los centroamericanos.

85' | Intento de Schiappacasse, pero sin peligro

El atacante de Miramar Misiones tomó la pelota en el borde del área. Se animó a rematar a colocar, pero le salió un tiro débil que terminó en las manos del arquero rival.

76' | El horizontal salvó el arco de Uruguay

Erick Lemus, con pocos minutos en cancha, tuvo la chance de un remate potente y desde lejos que pegó en el horizontal. A los pocos minutos repitió intento, pero en esta ocasión Guillermo de Amores embolsó.

66' | ¡Gol de Guatemala!

En el momento en el que el juego pasaba su momento más parejo, Pedro Altán puso el empate luego de una jugada donde una serie de rebotes favoreció a los guatemaltecos.

60' | Se reparten la pelota y no hay chances

El cansancio se nota y con el paso de los minutos, los cambios también le fueron sacando ritmo, más allá del intento de buscar cosas distintas.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan en el Chase Stadium de Miami, la selección local de Uruguay frente a Guatemala. La Celeste gana por 1-0 gracias al gol de Lucas Pino a los 20'.

Lucas Pino celebra su gol en el partido entre la selección local de Uruguay y Guatemala.
Lucas Pino celebra su gol en el partido entre la selección local de Uruguay y Guatemala.
Foto: @Uruguay.

45+2' | ¡Final del primer tiempo!

Con el gol de Lucas Pino, la Celeste local gana por 1-0 ante Guatemala al término de la primera parte en el Chase Stadium de Miami.

35' | El ritmo es otro, pero Uruguay domina la pelota

Claro está que la Celeste no pudo mantener el intenso ritmo con el que arrancó el partido, pero de todas maneras se las arregló para adueñarse de la pelota y desde allí dominar el partido.

25' | El primer intento de Guatemala fue de De Amores

El arquero de Peñarol tuvo una buena acción luego de la primera chance de peligro de los centroamericanos tras un centro y un cabezazo que se desvió en un futbolista uruguayo.

20' | ¡Gol de Uruguay!

Un gran centro de Diego Romero encontró dentro del área a Matías Fonseca que cabeceó y provocó una gran atajada del arquero rival, pero en el rebote apareció Lucas Pino para definir con fuerza y poner el 1-0 de la Celeste.

15' | Fonseca es el más peligroso, pero se apuró

El delantero de Wanderers sigue siendo el futbolista que genera más chances de gol a favor de la Celeste. Esta vez recuperó una pelota y enfiló hacia el arco, pero se apuró. Tenía un pase para dos compañeros y remató alto.

El plantel de la selección local de Uruguay frente a Guatemala en Miami.
El plantel de la selección local de Uruguay frente a Guatemala en Miami.
Foto: @Uruguay.

10' | La Celeste impone condiciones

En los primeros minutos, la Celeste del Ruso Pérez generó los principales peligros porque además del intento de Fonseca, también tuvo un remate desde lejos Santiago Cartagena, que se fue apenas por arriba.

1'| La primera fue de Uruguay

Matías Fonseca recibió la pelota al borde del área, se dio media vuelta y remató provocando una gran atajada del guardameta Nicholas Hagen.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan Uruguay y Guatemala. La selección local de la Celeste dice presente en el Chase Stadium bajo la dirección técnica del Ruso Diego Pérez.

Uruguay 1-1 Guatemala

Uruguay: Guillermo de Amores; Franco Pizzichillo (73' Lucas Morales), Hugo Magallanes (60' Nicolás Schiappacasse), Lucas Monzón, Diego Romero (60' Agustín Alfaro); Gonzalo Larrazábal (73' Guillermo Pereira), Franco Catarozzi (73' Nicolás Fernández), Santiago Cartagena (60' Wiston Fernández), Lucas Pino; Luciano Cosentino, Matías Fonseca (56' Alexander Machado). DT: Diego Pérez.

Guatemala: Nicholas Hagen; Allen Yanes, José Pinto (45' José Ardon), Kevin Ruiz, Kevin Ramírez (72' Jeshua Urizar); Oscar Castellanos (45' José Morales), Jonathan Franco (45' Olger Escobar), Carlos Mejía (45' Marcio Domínguez), Alejandro Galindo (45' Pedro Altán); Elmer Cardoza, José Martínez (72' Erick Lemus). DT: Luis Fernando Tena.

Goles: 20' Lucas Pino (U) / 1-0; 66' Pedro Altán (G) / 1-1.
Amarillas: Olger Escobar, Marcio Domínguez (G); Franco Catarozzi, Luciano Cosentino (U).

Hora: 20:30
Estadio: Chase Stadium
Televisa: AUFTV, DSports, Eventos
Árbitros: Fernando Hernández; Jonathan Gómez, Christian Espinosa; Víctor Cáceres (México).

En la previa, el homenaje a Juan Izquierdo

Una pancarta con la leyenda "Juan Izquierdo, por siempre en nuestros corazones" fue lo que presentó la delegación de Uruguay. Con ella posó el plantel y todos los que viajaron a Miami, así como también el equipo de Guatemala. A su vez, se llevó a cabo un minuto de silencio en el Chase Stadium, en memoria del zaguero fallecido en los últimos días.

¿Quiénes esperan en el banco de suplentes?

Mauro Silveira y Kevin Martínez son los arqueros que aguardan por su chance. Lucas Morales, Guillermo Pereira, Tomás Viera, Agustín Alfaro, Facundo Pérez, Wiston Fernández, Lucas Villalba, Nicolás Fernández, Alexander Machado y Nicolás Schiappacasse, ocupan un lugar entre los relevos.

Uruguay tiene su once confirmado

Diego Pérez eligió su once inicial con Guillermo de Amores (capitán); Franco Pizzichillo, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Diego Romero; Gonzalo Larrazabal, Franco Catarozzi, Santiago Cartagena, Lucas Pino; Luciano Cosentino y Matías Fonseca.

El partido se atrasó media hora

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes sociales, el partido se retrasó media hora por una tormenta eléctrica que cae sobre Miami. Si bien iba a comenzar a las 20:00, ahora lo hará a las 20:30.

Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación

Desde las 20:30 jugará la selección local de Uruguay frente a Guatemala en el marco de un nuevo amistoso a disputarse en el Chase Stadium de Miami.

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