Uruguay 1-1 Guatemala: la selección local del Ruso Pérez igualó en Miami en un nuevo amistoso

Redacción El País

Uruguay afrontó en el Chase Stadium de Miami un nuevo amistoso de su selección local frente a Guatemala bajo la dirección técnica de Diego Pérez e Ignacio González.

Cabe recordar que se trató del segundo amistoso luego de lo que fue la experiencia frente a Costa Rica, que terminó en empate sin goles en mayo de este año.

Una nueva igualdad se dio en este encuentro, pero esta vez con goles porque fue 1-1 en la cada del Inter Miami. Lucas Pino puso en ventaja a la Celeste, pero Pedro Altán lo empató en el complemento.