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El País Ovación Fútbol

Uruguay 0-0 Ecuador: la Celeste mejoró y dominó, pero sigue sin ganar y anotar y el equipo se fue silbado

Los de Marcelo Bielsa no pasaron del empate este martes ante los dirigidos por Sebastián Beccacece en el Estadio Centenario y sumó un punto de seis en esta doble fecha de las Eliminatorias.

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Darwin Núñez con la selección de Uruguay en el cruce ante Ecuador por Eliminatorias.
Darwin Núñez con la selección de Uruguay en el cruce ante Ecuador por Eliminatorias.
Foto: Estefanía Leal.

Redacción El País
La selección de Uruguay mejoró su rendimiento respecto a la derrota del viernes en Lima pero no pasó del empate ante la selección de Ecuador en el Estadio Centenario y sumó un punto de seis en una nueva doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El equipo de Marcelo Bielsa tuvo una buena actuación en la primera mitad y mereció abrir el marcador, pero no tuve eficacia y en el complemento bajó la producción ante una selección ecuatoriana que comenzó muy bien pero que luego se vio superada por la Celeste.

90' + 5' | ¡Se terminó el partido!

La selección de Uruguay mejoró un poco su rendimiento, pero tuvo otra pobre actuación que cerró sin goles ante la selección de Ecuador en el Estadio Centenario, que despidió con silbidos a los jugadores.

Darwin Núñez se lamenta luego de un remate suyo que dio en el palo en el Uruguay vs. Ecuador.
Darwin Núñez se lamenta luego de un remate suyo que dio en el palo en el Uruguay vs. Ecuador.
Foto: Estefanía Leal.

80' | Se sintió Manuel Ugarte y dejó el campo de juego

El volante del Manchester United quedó sentido en la mitad de la cancha y de inmediato pidieron el cambio. En su lugar ingresó Nicolás Fonseca.

67' |Quiso sorprender Ecuador con pelota quieta

Un tiro libre de Moisés Caicedo, quien quiso sorprender a Sergio Rochet, casi termina en el arco de Uruguay en lo que fue hasta ahora la única llegada de peligro de Ecuador en el Estadio Centenario.

60' | Uruguay ya no logra atacar como en la primera parte

A pesar del ingreso de Nicolás de la Cruz, el equipo de Marcelo Bielsa no logra hasta ahora en la segunda parte la intensidad ofensiva que mostró en el primer tiempo, donde tuvo las mejores situaciones de gol.

Darwin Núñez jugando para la selección uruguaya ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas.
Darwin Núñez jugando para la selección uruguaya ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas.
Foto: Estefanía Leal | El País

48' | Lo tuvo Uruguay con Nández en ataque

Gran pase de Federico Valverde para De la Cruz y este la filtró al área para Nahitan Nàndez, quien definió en carrera y no pudo hacerlo bien, pero fue la primera del complemento para la Celeste, que sigue dominando.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento del partido que la selección de Uruguay está empatando sin goles con la selección de Ecuador en el Estadio Centenario. En la Celeste, ingresó Nicolás de la Cruz y se retiró Giorgian de Arrascaeta.

Giorgian De Arrascaeta se lleva la pelota ante la marca de Moisés Caicedo en el Uruguay vs. Ecuador.
Giorgian De Arrascaeta se lleva la pelota ante la marca de Moisés Caicedo en el Uruguay vs. Ecuador.
Foto: Estefanía Leal.

45' + 1' | Se terminó el primer tiempo

Con Uruguay siendo dominador y generando las mejores chances de gol sobre el arco de Ecuador, la primera parte se fue sin goles en el Estadio Centenario.

El árbitro chileno Cristian Garay en el partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario
El árbitro chileno Cristian Garay en el partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario.
Foto: Estefanía Leal

39' | Llegó Alan Minda y obligó a Sergio Rochet

Luego de varios minutos sin inquietar, Ecuador aceleró con Alan Minda, quien fue de la izquierda al centro para sacar un remate a colocar que obligó a la primera gran intervención de Sergio Rochet.

Sergio Rochet y una atajada clave en el Uruguay vs. Ecuador por Eliminatorias.
Sergio Rochet y una atajada clave en el Uruguay vs. Ecuador por Eliminatorias.
Foto: Estefanía Leal.

En esa jugada, bien pudo estar el primer gol del partido en una buena acción ofensiva del equipo visitante.

33' | Darwin Núñez y otra chance clara para la Celeste

Una gran jugada de ataque de la Celeste terminó con un centro al área para Darwin Núñez, quien la bajó, se dio vuelta y remató, pero el disparo dio en el palo. Tuvo otra vez el primero la selección.

25' | La Celeste lo tuvo de pelota quieta

Córner desde la izquierda del ataque de Uruguay ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, la luchó Darwin Núñez en el primer palo y los zagueros de Ecuador la peinaron hacia atrás, pero en el segundo palo y por poco no llegaron a conectar ni Mathías Olivera ni Facundo Pellistri. Cerca otra vez la selección.

23' | Otro gran zapatazo de Federico Valverde

Luego de una muy buena jugada con varios toques en la ofensiva, la pelota le quedó a Federico Valverde sobre la derecha y el Pajarito sacó un tremendo zapatazo que otra vez Galíndez mandó al córner. Tuvo el primero la Celeste.

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Ecuador.
Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Ecuador.
Foto: Estefanía Leal.

21' | Otra llegada de Uruguay

Maximiliano Araújo intentó por partida doble en la ofensiva de Uruguay y en la segunda se metió en el área, vio el claro y sacó un remate muy suave que contuvo bien ubicado Hernán Galíndez.

Maxi Araújo con la selección de Uruguay en el partido Uruguay-Ecuador en el Centenario
Maxi Araújo con la selección de Uruguay en el partido Uruguay-Ecuador en el Centenario.
Foto: Estefanía Leal

17' | Gran Cierre de Josema Giménez en el área de Uruguay

Enner Valencia se aprontó para sacar un fuerte remate dentro del área y lo hizo, pero se encontró con un gran cierre de José María Giménez, quien nuevamente salvó a la Celeste ya que en el inicio del encuentro había tenido una jugada similar.

Enner Valencia y Josema Giménez disputan una pelota aérea en el partido Uruguay-Ecuador
Enner Valencia y Josema Giménez disputan una pelota aérea en el partido Uruguay-Ecuador.
Foto: Estefanía Leal

16' | Se lo perdió Pellistri de manera increíble dentro del área

Gran jugada de Uruguay que arrancó con un despeje de cabeza de Nahitan Nández y luego, una gran pared entre Facundo Pellistri y Darwin Núñez, dejó de cara al gol al jugador del Panathinaikos pero definió muy mal dentro del área.

11' | Gran atajada de Hernán Galíndez a Federico Valverde

Tiro libre lejano para Uruguay que ejecutó de muy buena manera Federico Valverde a colocar. La pelota tenía destino de gol, pero Hernán Galíndez voló para mandarla al córner.

10' | Lo tuvo Darwin Núñez en la primera chance clara de Uruguay

Buena jugada de Federico Valverde que continuó Facundo Pellistri para ponerle un gran pase a Darwin Núñez, quien dentro del área enganchó y sacó un fuerte remate que obligó a la primera gran atajada de Hernán Galindez al córner.

7'| Salida rápida de Uruguay que le dio respiro a la Celeste

Una buena patriada de Nahitan Nández le dio un poco de aire a Uruguay. El lateral robó y avanzo en velocidad, se la pasó a Darwin Núñez y el delantero encaró hacia el área, pero lo cerraron bien y el balón se fue afuera.

Nahitan Nández y Pervis Estupiñán en el partido Uruguay-Ecuador
Nahitan Nández y Pervis Estupiñán en el partido Uruguay-Ecuador.
Foto: Estefanía Leal

4' | Error en la salida de Uruguay que casi cuesta muy caro

La zaga de Uruguay empezó a tocar desde el fondo y en la salida se quedó Santiago Bueno, se la llevó Minda y Manuel Ugarte desactivó el peligro porque estaba el primer gol de la visita.

1' | Dos llegadas de Ecuador en apenas un minuto de partidos

Con un remate de media distancia muy suave y con un cabezazo que contuvo bien ubicado Sergio Rochet, la selección de Ecuador salió con todo en ataque contra la Celeste en el Estadio Centenario.

¡Empezó el partido!

Ya están jugando la selección de Uruguay y la selección de Ecuador en el Estadio Centenario con el arbitraje del chileno Cristian Garay.

La tribuna Olímpica del Estadio Centenario en la previa del partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias
La tribuna Olímpica del Estadio Centenario en la previa del partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias.
Foto: Estefanía Leal

Uruguay 0-0 Ecuador

Eliminatorias Sudamericanas

Estadio: Centenario
Árbitro: Cristian Garay (Chile)
Asistentes: José Retamal y Juan Serrano (Chile)
Cuarto árbitro: José Cabero (Chile)
VAR: Juan Lara y Alejandro Molina (Chile)

Uruguay

Sergio Rochet

Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera (86’, Marcelo Saracchi)

Federico Valverde, Manuel Ugarte (80’, Nicolás Fonseca), Giorgian de Arrascaeta (45’, Nicolás de la Cruz)

Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo

D.T. Marcelo Bielsa

Ecuador

Hernán Galíndez

Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié

Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán (93’, Jhoanner Chávez)

Gonzalo Plata (93’, John Yeboah), Enner Valencia (58’, Kevin Rodríguez), Alan Minda (78’, Keny Arroyo)

D.T. Sebastián Beccacece

Amarillas: 83’ Nicolás Fonseca (U); 36’ Moisés Caicedo (E).

Rojas: No hubo.

Federico Valverde calentando previo al partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario
Federico Valverde calentando previo al partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario.
Foto: Estefanía Leal

Calienta la Celeste en el campo de juego del Estadio Centenario

El plantel de la selección de Uruguay ya realiza los trabajos precompetitivos en la antesala al encuentro frente a la selección de Ecuador en el Estadio Centenario.

Santiago Mele y Sergio Rochet calentando previo al partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario
Santiago Mele y Sergio Rochet calentando previo al partido Uruguay-Ecuador por Eliminatorias en el Centenario.
Foto: Estefanía Leal

Termo y mate en mano, los jugadores hacen el reconocimiendo del campo de juego del Estadio Centenario

El plantel de Uruguay llegó hace un rato al Estadio Centenario y de a poco, los jugadores de la Celeste saltaron al campo de juego para recorrer la cancha. Por supuesto no faltó el mate.

Maximiliano Araújo en el Estadio Centenario en la previa al partido contra Ecuador.
Maximiliano Araújo en el Estadio Centenario en la previa al partido contra Ecuador.
Foto: @Uruguay.

El Estadio Centenario sigue tomando forma aunque no se llegaron a vender más de 30.000 entradas.

A falta de 40 minutos para el inicio del encuentro, la gente sigue llegando al Estadio Centenario.

Algunos hinchas le demuestran todo su apoyo al entrenador Marcelo Bielsa.

En las tribunas del Estadio Centenario ya hay muchos hinchas de la selección y varios le demuestran su apoyo a Marcelo Bielsa, con trapo incluido.

Bandera "Bielsistas" en apoyo a Marcelo Bielsa de inchas de la Celeste en el Estadio Centenario en el partido frente a Ecuador por Eliminatorias (2024)
Bandera "Bielsistas" en apoyo a Marcelo Bielsa de hinchas de la Celeste en el Estadio Centenario.
Foto: Estefanía Leal

De a poco va llegando gente al Estadio Centenario para ver a la selección de Uruguay

Si bien las entradas están lejos de agotarse, los fanáticos de la selección de Uruguay que compraron sus boletos van llegando lentamente al Estadio Centenario para alentar a la Celeste.

Hinchas de la Celeste en el Estadio Centenario en el partido frente a Ecuador por Eliminatorias (2024)
Hinchas de la Celeste en el Estadio Centenario en el partido frente a Ecuador por Eliminatorias (2024).
Foto: Estefanía Leal

El plantel de la Celeste ya está en el Estadio Centenario para enfrentar a Ecuador por Eliminatorias

La selección de Uruguay ya llegó al Estadio Centenario, donde desde las 20:30 horas se medirá ante la selección de Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Cristian Olivera no estará disponible para enfrentar a Ecuador: los detalles de su ausencia

La selección uruguaya informó este martes una baja en el plantel para enfrentar a Ecuador: la de Cristian Olivera. El atacante del Los Ángeles FC de Estados Unidos, según informó la AUF, está cursando un proceso infeccioso.

Informe médico de Cristian Olivera.
Informe médico de Cristian Olivera.
Foto: Prensa AUF.

Uruguay tiene el equipo confirmado para enfrentar a Ecuador desde las 20:30 en el Estadio Centenario

Marcelo Bielsa ya tiene el equipo confirmado para el partido que la selección de Uruguay jugará ante la selección de Ecuador desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario.

El vestuario de la Celeste está pronto para que el equipo de Marcelo Bielsa enfrente a Ecuador en el Centenario

El vestuario locatario de la selección de Uruguay ya está pronto y espera por los jugadores de cara al partido entre la Celeste y la selección de Ecuador en el Estadio Centenario.

Josema Giménez vuelve al equipo titular y será el capitán de la selección de Uruguay frente a Ecuador

José María Giménez, zaguero del Atlético de Madrid y uno de los referentes de la Celeste, será titular esta noche frente a Ecuador y además portará la cinta de capitán en el equipo de Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias?

El partido que se pone en marcha a la hora 20:30 en el Estadio Centenario y que tiene el arbitraje del chileno Cristian Garay, se puede ver en vivo a través de AUF TV, DSports, Antel TV y cableoperadores de todo el Uruguay como Flow, Multiseñal, Nuevo Siglo, TCC y Montecable.

Guillermo Varela en un partido con la selección de Uruguay por Eliminatorias.
Guillermo Varela en un partido con la selección de Uruguay por Eliminatorias.
Foto: @Uruguay.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias para el Mundial 2026!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura del encuentro que la selección de Uruguay jugará en dos horas, desde las 20:30, frente a la selección de Ecuador en el Estadio Centenario por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Estadio Centenario.
Estadio Centenario.
Foto: @Uruguay.

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