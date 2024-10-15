Uruguay 0-0 Ecuador: la Celeste mejoró y dominó, pero sigue sin ganar y anotar y el equipo se fue silbado

Redacción El País
La selección de Uruguay mejoró su rendimiento respecto a la derrota del viernes en Lima pero no pasó del empate ante la selección de Ecuador en el Estadio Centenario y sumó un punto de seis en una nueva doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
El equipo de Marcelo Bielsa tuvo una buena actuación en la primera mitad y mereció abrir el marcador, pero no tuve eficacia y en el complemento bajó la producción ante una selección ecuatoriana que comenzó muy bien pero que luego se vio superada por la Celeste.
90' + 5' | ¡Se terminó el partido!
La selección de Uruguay mejoró un poco su rendimiento, pero tuvo otra pobre actuación que cerró sin goles ante la selección de Ecuador en el Estadio Centenario, que despidió con silbidos a los jugadores.
90' | Se van a jugar 5 minutos más
En el Estadio Centenario, el árbitro chileno Cristian Garay adicionó 5 minutos de descuentos.
80' | Se sintió Manuel Ugarte y dejó el campo de juego
El volante del Manchester United quedó sentido en la mitad de la cancha y de inmediato pidieron el cambio. En su lugar ingresó Nicolás Fonseca.
67' |Quiso sorprender Ecuador con pelota quieta
Un tiro libre de Moisés Caicedo, quien quiso sorprender a Sergio Rochet, casi termina en el arco de Uruguay en lo que fue hasta ahora la única llegada de peligro de Ecuador en el Estadio Centenario.
¡QUISO SORPRENDER! 🥅— DSPORTS (@DSports) October 16, 2024
⚽ Tiro libre de Moisés Caicedo, que buscó encontrar mal ubicado a Sergio Rochet, pero la pelota se fue desviada.#EliminatoriasEnDSPORTS
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60' | Uruguay ya no logra atacar como en la primera parte
A pesar del ingreso de Nicolás de la Cruz, el equipo de Marcelo Bielsa no logra hasta ahora en la segunda parte la intensidad ofensiva que mostró en el primer tiempo, donde tuvo las mejores situaciones de gol.
48' | Lo tuvo Uruguay con Nández en ataque
Gran pase de Federico Valverde para De la Cruz y este la filtró al área para Nahitan Nàndez, quien definió en carrera y no pudo hacerlo bien, pero fue la primera del complemento para la Celeste, que sigue dominando.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento del partido que la selección de Uruguay está empatando sin goles con la selección de Ecuador en el Estadio Centenario. En la Celeste, ingresó Nicolás de la Cruz y se retiró Giorgian de Arrascaeta.
45' + 1' | Se terminó el primer tiempo
Con Uruguay siendo dominador y generando las mejores chances de gol sobre el arco de Ecuador, la primera parte se fue sin goles en el Estadio Centenario.
39' | Llegó Alan Minda y obligó a Sergio Rochet
Luego de varios minutos sin inquietar, Ecuador aceleró con Alan Minda, quien fue de la izquierda al centro para sacar un remate a colocar que obligó a la primera gran intervención de Sergio Rochet.
En esa jugada, bien pudo estar el primer gol del partido en una buena acción ofensiva del equipo visitante.
¡AVISÓ ECUADOR! 🇪🇨— DSPORTS (@DSports) October 16, 2024
⚽ Remate de Alan Minda que desvió Sergio Rochet.#EliminatoriasEnDSPORTS
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33' | Darwin Núñez y otra chance clara para la Celeste
Una gran jugada de ataque de la Celeste terminó con un centro al área para Darwin Núñez, quien la bajó, se dio vuelta y remató, pero el disparo dio en el palo. Tuvo otra vez el primero la selección.
¡SE SALVÓ ECUADOR! 😱— DSPORTS (@DSports) October 16, 2024
⚽ Giro y remate de Darwin Núñez, pero el palo le dijo que NO ❌#EliminatoriasEnDSPORTS
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25' | La Celeste lo tuvo de pelota quieta
Córner desde la izquierda del ataque de Uruguay ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, la luchó Darwin Núñez en el primer palo y los zagueros de Ecuador la peinaron hacia atrás, pero en el segundo palo y por poco no llegaron a conectar ni Mathías Olivera ni Facundo Pellistri. Cerca otra vez la selección.
23' | Otro gran zapatazo de Federico Valverde
Luego de una muy buena jugada con varios toques en la ofensiva, la pelota le quedó a Federico Valverde sobre la derecha y el Pajarito sacó un tremendo zapatazo que otra vez Galíndez mandó al córner. Tuvo el primero la Celeste.
21' | Otra llegada de Uruguay
Maximiliano Araújo intentó por partida doble en la ofensiva de Uruguay y en la segunda se metió en el área, vio el claro y sacó un remate muy suave que contuvo bien ubicado Hernán Galíndez.
17' | Gran Cierre de Josema Giménez en el área de Uruguay
Enner Valencia se aprontó para sacar un fuerte remate dentro del área y lo hizo, pero se encontró con un gran cierre de José María Giménez, quien nuevamente salvó a la Celeste ya que en el inicio del encuentro había tenido una jugada similar.
16' | Se lo perdió Pellistri de manera increíble dentro del área
Gran jugada de Uruguay que arrancó con un despeje de cabeza de Nahitan Nández y luego, una gran pared entre Facundo Pellistri y Darwin Núñez, dejó de cara al gol al jugador del Panathinaikos pero definió muy mal dentro del área.
¡LA TUVO URUGUAY! 😱— DSPORTS (@DSports) October 15, 2024
⚽️ Facundo Pellistri quedó mano a mano, pero no pudo concretar y la pelota se fue fuera de la portería ecuatoriana.#EliminatoriasEnDSPORTS
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11' | Gran atajada de Hernán Galíndez a Federico Valverde
Tiro libre lejano para Uruguay que ejecutó de muy buena manera Federico Valverde a colocar. La pelota tenía destino de gol, pero Hernán Galíndez voló para mandarla al córner.
¡OTRA VEZ GALÍNDEZ! 🧤— DSPORTS (@DSports) October 15, 2024
⚽️ Cobro impecable de Fede Valverde, que Hernán Galíndez despejó al tiro de esquina.#EliminatoriasEnDSPORTS
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10' | Lo tuvo Darwin Núñez en la primera chance clara de Uruguay
Buena jugada de Federico Valverde que continuó Facundo Pellistri para ponerle un gran pase a Darwin Núñez, quien dentro del área enganchó y sacó un fuerte remate que obligó a la primera gran atajada de Hernán Galindez al córner.
¡SALVÓ GALÍNDEZ! 🧤— DSPORTS (@DSports) October 15, 2024
⚽️ Darwin Núñez sacó un derechazo que bloqueó el portero ecuatoriano.#EliminatoriasEnDSPORTS
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7'| Salida rápida de Uruguay que le dio respiro a la Celeste
Una buena patriada de Nahitan Nández le dio un poco de aire a Uruguay. El lateral robó y avanzo en velocidad, se la pasó a Darwin Núñez y el delantero encaró hacia el área, pero lo cerraron bien y el balón se fue afuera.
4' | Error en la salida de Uruguay que casi cuesta muy caro
La zaga de Uruguay empezó a tocar desde el fondo y en la salida se quedó Santiago Bueno, se la llevó Minda y Manuel Ugarte desactivó el peligro porque estaba el primer gol de la visita.
1' | Dos llegadas de Ecuador en apenas un minuto de partidos
Con un remate de media distancia muy suave y con un cabezazo que contuvo bien ubicado Sergio Rochet, la selección de Ecuador salió con todo en ataque contra la Celeste en el Estadio Centenario.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando la selección de Uruguay y la selección de Ecuador en el Estadio Centenario con el arbitraje del chileno Cristian Garay.
Uruguay 0-0 Ecuador
Eliminatorias Sudamericanas
Estadio: Centenario
Árbitro: Cristian Garay (Chile)
Asistentes: José Retamal y Juan Serrano (Chile)
Cuarto árbitro: José Cabero (Chile)
VAR: Juan Lara y Alejandro Molina (Chile)
Uruguay
Sergio Rochet
Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera (86’, Marcelo Saracchi)
Federico Valverde, Manuel Ugarte (80’, Nicolás Fonseca), Giorgian de Arrascaeta (45’, Nicolás de la Cruz)
Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo
D.T. Marcelo Bielsa
Ecuador
Hernán Galíndez
Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié
Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán (93’, Jhoanner Chávez)
Gonzalo Plata (93’, John Yeboah), Enner Valencia (58’, Kevin Rodríguez), Alan Minda (78’, Keny Arroyo)
D.T. Sebastián Beccacece
Amarillas: 83’ Nicolás Fonseca (U); 36’ Moisés Caicedo (E).
Rojas: No hubo.
Calienta la Celeste en el campo de juego del Estadio Centenario
El plantel de la selección de Uruguay ya realiza los trabajos precompetitivos en la antesala al encuentro frente a la selección de Ecuador en el Estadio Centenario.
Termo y mate en mano, los jugadores hacen el reconocimiendo del campo de juego del Estadio Centenario
El plantel de Uruguay llegó hace un rato al Estadio Centenario y de a poco, los jugadores de la Celeste saltaron al campo de juego para recorrer la cancha. Por supuesto no faltó el mate.
El Estadio Centenario sigue tomando forma aunque no se llegaron a vender más de 30.000 entradas.
A falta de 40 minutos para el inicio del encuentro, la gente sigue llegando al Estadio Centenario.
Desde las 20:30 juegan 🇺🇾 vs 🇪🇨 con el arbitraje del chileno Cristian Garay. Bajo marco de público; el Centenario no tendrá más de 30.000 espectadores hoy.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) October 15, 2024
Bielsa sin sorpresas en el equipo con los regresos de Josema y Mathias Olivera.
Ecuador jugará con línea de 3 en defensa. pic.twitter.com/2RA9VeoF8K
Algunos hinchas le demuestran todo su apoyo al entrenador Marcelo Bielsa.
En las tribunas del Estadio Centenario ya hay muchos hinchas de la selección y varios le demuestran su apoyo a Marcelo Bielsa, con trapo incluido.
De a poco va llegando gente al Estadio Centenario para ver a la selección de Uruguay
Si bien las entradas están lejos de agotarse, los fanáticos de la selección de Uruguay que compraron sus boletos van llegando lentamente al Estadio Centenario para alentar a la Celeste.
El plantel de la Celeste ya está en el Estadio Centenario para enfrentar a Ecuador por Eliminatorias
La selección de Uruguay ya llegó al Estadio Centenario, donde desde las 20:30 horas se medirá ante la selección de Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
🚍 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗠𝗢'#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/xLMoGFNodg— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2024
Cristian Olivera no estará disponible para enfrentar a Ecuador: los detalles de su ausencia
La selección uruguaya informó este martes una baja en el plantel para enfrentar a Ecuador: la de Cristian Olivera. El atacante del Los Ángeles FC de Estados Unidos, según informó la AUF, está cursando un proceso infeccioso.
Uruguay tiene el equipo confirmado para enfrentar a Ecuador desde las 20:30 en el Estadio Centenario
Marcelo Bielsa ya tiene el equipo confirmado para el partido que la selección de Uruguay jugará ante la selección de Ecuador desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario.
☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2024
Marcelo Bielsa y el equipo para enfrentar a Ecuador, en casa, por Eliminatorias.
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El vestuario de la Celeste está pronto para que el equipo de Marcelo Bielsa enfrente a Ecuador en el Centenario
El vestuario locatario de la selección de Uruguay ya está pronto y espera por los jugadores de cara al partido entre la Celeste y la selección de Ecuador en el Estadio Centenario.
October 15, 2024
Josema Giménez vuelve al equipo titular y será el capitán de la selección de Uruguay frente a Ecuador
José María Giménez, zaguero del Atlético de Madrid y uno de los referentes de la Celeste, será titular esta noche frente a Ecuador y además portará la cinta de capitán en el equipo de Marcelo Bielsa.
©️ 𝙑𝙐𝙀𝙇𝙑𝙀#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/YyJ91XEmub— Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2024
¿Dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias?
El partido que se pone en marcha a la hora 20:30 en el Estadio Centenario y que tiene el arbitraje del chileno Cristian Garay, se puede ver en vivo a través de AUF TV, DSports, Antel TV y cableoperadores de todo el Uruguay como Flow, Multiseñal, Nuevo Siglo, TCC y Montecable.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias para el Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura del encuentro que la selección de Uruguay jugará en dos horas, desde las 20:30, frente a la selección de Ecuador en el Estadio Centenario por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.