Uruguay 0-0 Ecuador: la Celeste mejoró y dominó, pero sigue sin ganar y anotar y el equipo se fue silbado

Redacción El País

La selección de Uruguay mejoró su rendimiento respecto a la derrota del viernes en Lima pero no pasó del empate ante la selección de Ecuador en el Estadio Centenario y sumó un punto de seis en una nueva doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El equipo de Marcelo Bielsa tuvo una buena actuación en la primera mitad y mereció abrir el marcador, pero no tuve eficacia y en el complemento bajó la producción ante una selección ecuatoriana que comenzó muy bien pero que luego se vio superada por la Celeste.