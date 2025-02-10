Uruguay 1-1 Chile: la Celeste volvió a dejar dudas, no pudo aguantarlo y complica sus chances

Redacción El País
El andar de la Celeste en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 no fue el esperado en las primeras fechas luego de perder sus dos primeros partidos frente a Brasil y Argentina. En la noche del lunes fue el turno de que Uruguay se enfrente a Chile y la historia no cambió demasiado.
Más allá de que sumó su primera unidad en la segunda fase del certamen continental, siguió dejando muchas dudas, se mostró falto de ideas y muchas de las chances generadas fueron de pelota parada o arrebatos individuales.
Para colmo se había adelantado en el marcador por el gol de Juan Rodríguez antes del final de la primera parte, pero en el complemento llegó el empate de Iván Román que evitó el triunfo celeste.
90+5' | ¡Final del partido!
Fue empate en Venezuela entre Uruguay y Chile por la tercera fecha del hexagonal final. Juan Rodríguez adelantó a la Celeste, mientras que Iván Román puso la igualdad.
90' | Se jugarán cuatro minutos más
El árbitro argentino adicionó cuatro minutos en el complemento del juego que se disputa en Venezuela.
74' | Petit lo tuvo y Sáez lo evitó con un atajadón
Tras un despeje fallido de la defensa chilena, Gonzalo Petit sacó un zapatazo de derecha que provocó una enorme atajada del arquero rival que evitó el gol de la Celeste.
GATO CHILENO 😼— DSPORTS (@DSports) February 11, 2025
🥅 Ignacio Sáez desvió el disparo de Petit al tiro de esquina tras una increíble reacción CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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67' | Petit entró y ya generó su primera chance
Luego de una conexión con Alejandro Severo, el atacante de Nacional se metió al área, definió al primer palo a colocar y el esférico se fue apenas ancho del arco rival.
65' | ¡Gol de Chile!
En el mejor momento de Chile en el partido llegó el gol del empate. Conexión entre zagueros porque Matías Pérez mandó el centro e Iván Román definió de volea para vencer a Kevin Martínez.
55' | Chile tuvo la más clara del partido
Los trasandinos llegaron con peligro al arco de Uruguay con Damián Pizarro. Con poco ángulo, el delantero definió cruzado y provocó una gran atajada de Kevin Martínez que igual dio rebote que consiguió nuevamente el delantero y disparó cruzado, pero apenas ancho.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el complemento Uruguay y Chile por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 donde la Celeste gana 1-0 por el gol de Juan Rodríguez.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Uruguay supera a Chile por 1-0 gracias al gol de Juan Rodríguez sobre el cierre de la primera parte en la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.
44' | ¡Gol de Uruguay!
La Celeste no acertaba en los caminos, pero tenía las intenciones para ponerse en ventaja y lo consiguió tras un gran tiro libre de Germán Barbas y un toque a colocar de Juan Rodríguez, el zaguero de muy buen rendimiento.
39' | Una vez más Severo, pero por arriba
Nuevamente un cabezazo del futbolista de Racing que genera peligro, pero una vez más por encima del horizontal luego de no poder conectar el esférico de forma cómoda.
30' | El juego cayó en un pozo y pasa poco
Ninguna de las dos selecciones genera peligro en el área rival en este pasaje del partido. La proyección de los laterales sigue siendo una búsqueda, pero no consigue lastimar en el área rival.
15' | Uruguay presiona y complica al rival
El equipo de Fabián Coito no lo deja sentirse cómodo al rival porque lo presiona en la salida, lo obliga a sacar en largo y cuando tiene la pelota apuesta al ataque por las bandas.
2' | La primera fue de Uruguay, pero no fue gol
Tras un tiro de esquina que llegó desde la izquierda, Patricio Pacífico ganó por el segundo palo y la puso al medio donde se lo perdió Alejandro Severo definiendo por arriba del horizontal.
DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA Y CASI EL PRIMER GOL 🫣— DSPORTS (@DSports) February 11, 2025
🇺🇾 Uruguay tuvo la chance de abrir el marcador al minuto 2, pero Severo la elevó por sobre el travesaño de Chile en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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¡Comenzó el partido!
Uruguay y Chile ya juegan por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en busca de una victoria muy importante.
Uruguay 1-1 Chile:
Hora: 22:00
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, Montecable, TCC, TV Ciudad y AUF TV
Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
Asistentes: Pablo González y Pablo Acevedo (Argentina)
Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)
VAR: Gabriel González y Dennys Guerrero (Ecuador)
Uruguay: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Paolo Calione, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Mauro Zalazar (67' Erico Cuello), Thiago Helguera, Germán Barbas (67' Agustín Albarracín); Alejandro Severo, Esteban Crucci (67' Gonzalo Petit (90' Lucas Pino)), Joaquín Lavega (80' Bruno Calcagno). DT: Fabián Coito.
Chile: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Iván Román, Nicolás Suárez (45' Emiliano Ramos (60' Ignacio Vasquez)); Gabriel Pinto, Yahir Salazar; Javier Cárcamo (88' Willy Chatiliez), Leandro Hernández (60' Agustín Arce), Juan Rossel (81' Joaquín Silva); Damián Pizarro. DT: Nicolás Córdova.
Goles: 44' Juan Rodríguez (U) / 1-0; 65' Iván Román (C) / 1-1.
Amarillas: Mauro Zalazar (U); Damián Pizarro, Javier Cárcamo, Felipe Faúndez (C).
Brasil y Argentina clasificados al Mundial Sub 20
La Canarinha venció a primera hora a Paraguay por 3-1 y logró su pasaje a la competencia, mientras que lo propio hizo Argentina tras vencer 1-0 a Colombia a segunda hora. Ambos lideran con nueve puntos y se cruzarán en la próxima fecha.
Chile también tiene su once inicial
Los trasandinos, dirigidos por Nicolás Córdova, tendrán un once conformado por: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Iván Román, Nicolás Suárez; Gabriel Pinto, Yahir Salazar; Javier Cárcamo, Leandro Hernández, Juan Rossel; Damián Pizarro.
📋 Formación de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para enfrentar a Uruguay 🇺🇾.— Selección Chilena (@LaRoja) February 11, 2025
🕙 22:00 hrs
📺 Transmite TVN y DSports#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/kof9N8LJ1g
Renzo Machado está afuera por "molestias físicas"
La salida del "9" de Liverpool no fue una decisión estrictamente técnica, sino que según anunció la selección uruguaya mediante un comunicado, "molestias físicas" fue lo que lo dejaron afuera del juego ante los trasandinos.
ℹ️ Renzo Machado no estará disponible para enfrentar a Chile por el hexagonal final del Sudamericano 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/YQ4ly8YBpX— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 10, 2025
Uruguay tiene el once confirmado
Con tres variantes en el once, Fabián Coito definió el equipo para enfrentar a Chile por la tercera fecha del hexagonal final.
Paolo Calione ingresa en lugar de Alfonso Montero, mientras que Germán Barbas y Esteban Crucci reemplazan a Gonzalo Petit y Renzo Machado.
✍🏼 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 10, 2025
Los elegidos de Fabián Coito para el duelo con Chile por el Sudamericano 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/EaakOwUXRl
¿Cómo está la tabla del hexagonal del Sudamericano Sub 20?
Uruguay no suma unidades hasta el momento y cabe recordar que clasifican los cuatro mejores, además de Chile que ya está en el Mundial por ser anfitrión. Si los trasandinos quedan entre los cuatro primeros, el quinto también clasifica.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay frente a Chile por el Sudamericano Sub 20!
Uruguay hace una nueva presentación en el certamen continental buscando su primera victoria en el hexagonal final enfrentando a los trasandinos.