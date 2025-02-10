Uruguay 1-1 Chile: la Celeste volvió a dejar dudas, no pudo aguantarlo y complica sus chances

Redacción El País

El andar de la Celeste en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 no fue el esperado en las primeras fechas luego de perder sus dos primeros partidos frente a Brasil y Argentina. En la noche del lunes fue el turno de que Uruguay se enfrente a Chile y la historia no cambió demasiado.

Más allá de que sumó su primera unidad en la segunda fase del certamen continental, siguió dejando muchas dudas, se mostró falto de ideas y muchas de las chances generadas fueron de pelota parada o arrebatos individuales.

Para colmo se había adelantado en el marcador por el gol de Juan Rodríguez antes del final de la primera parte, pero en el complemento llegó el empate de Iván Román que evitó el triunfo celeste.