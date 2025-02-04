Uruguay 0-1 Brasil: la Celeste jugó el complemento con uno más, pero inició el hexagonal final con derrota

Redacción El País

Comenzó el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 para Uruguay y lo hizo con un partidazo enfrentando a Brasil donde los de Fabián Coito buscaban comenzar con el pie derecho.

Lo cierto es que no fue el mejor inicio para la Celeste que cayó por 1-0 por el gol de Pedrinho cuando Brasil ya jugaba con 10 futbolistas por la expulsión de Arthur Dias.

Ahora Uruguay tendrá que buscar la recuperación el próximo viernes cuando se enfrente a Argentina (19:30) por la segunda fecha del certamen.

Cabe recordar que la selección uruguaya fue líder del Grupo A tras ganar tres partidos (Chile, Paraguay y Perú) y perder uno solo (Venezuela) y así consiguió su lugar entre los seis mejores del certamen.

Por su parte, Brasil no la tuvo fácil porque tras un duro comienzo cayendo 0-6 con Argentina, se repuso con victorias frente a Bolivia (2-1) y ante Ecuador (3-2), pero luego cayó frente a Colombia (0-1).

Las seis selecciones buscan uno de los cinco cupos de clasificación al Mundial 2025, aunque Chile ya tiene uno de ellos por ser el anfitrión de la Copa del Mundo.