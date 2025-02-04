Uruguay 0-1 Brasil: la Celeste jugó el complemento con uno más, pero inició el hexagonal final con derrota

Redacción El País
Comenzó el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 para Uruguay y lo hizo con un partidazo enfrentando a Brasil donde los de Fabián Coito buscaban comenzar con el pie derecho.
Lo cierto es que no fue el mejor inicio para la Celeste que cayó por 1-0 por el gol de Pedrinho cuando Brasil ya jugaba con 10 futbolistas por la expulsión de Arthur Dias.
Ahora Uruguay tendrá que buscar la recuperación el próximo viernes cuando se enfrente a Argentina (19:30) por la segunda fecha del certamen.
Cabe recordar que la selección uruguaya fue líder del Grupo A tras ganar tres partidos (Chile, Paraguay y Perú) y perder uno solo (Venezuela) y así consiguió su lugar entre los seis mejores del certamen.
Por su parte, Brasil no la tuvo fácil porque tras un duro comienzo cayendo 0-6 con Argentina, se repuso con victorias frente a Bolivia (2-1) y ante Ecuador (3-2), pero luego cayó frente a Colombia (0-1).
Las seis selecciones buscan uno de los cinco cupos de clasificación al Mundial 2025, aunque Chile ya tiene uno de ellos por ser el anfitrión de la Copa del Mundo.
90+5' | ¡Final del partido!
El gol de Pedrinho fue el que rompió el cero y el que le terminó dando la victoria a Brasil ante Uruguay en el debut de ambas selecciones en la segunda ronda del Sudamericano Sub 20.
88' | Ahora el que brilló fue el arquero norteño
Una vez más ganó por arriba Esteban Crucci, tras un centro de Lucas Agazzi, y el que voló para despejar fue Felipe Longo y en el rebote no definió bien Joaquín Lavega.
85' | La Celeste con más ganas que fútbol
Con el marcador adverso, Uruguay busca el empate con más corazón que fútbol y con Brasil agazapado para sacar el contragolpe. Esteban Crucci, que ingresó sobre el final, generó una chance clara con un cabezazo que despejó el arquero rival.
75' | ¡Gol de Brasil!
Pedrinho encaró tras tomar mal parada a la defensa de Uruguay y tras una floja reacción de Martínez, la pelota se escurrió y se convirtió en el gol norteño para el 1-0.
¡GOOOL DE BRASIL! 🇧🇷— DSPORTS (@DSports) February 5, 2025
⚽ Pedro marcó el 1-0 ante Uruguay con complicidad del arquero Martínez.
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69' | Martínez volvió a brillar para evitar el gol
Tras un nuevo remate lejano, la pelota se desvió en el camino, pero Kevin Martínez no solo atajó, sino que la retuvo y se quedó con la pelota en sus manos.
66' | En la línea, Iago evitó el gol de Uruguay
Tras una pelota suelta dentro del área, el que apareció fue Juan Rodríguez para definir de primera y cuando el arquero ya estaba superado, la despejó Iago.
¡SE SALVÓ BRASIL! 😮— DSPORTS (@DSports) February 5, 2025
🇺🇾 Uruguay tuvo la chance de abrir el marcador en los pies de Juan Rodríguez.
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55' | ¡Roja en Brasil!
Doble amarilla para Arthur Dias que deja a Brasil con un jugador menos y además con una baja en defensa tras la salida del lateral izquierdo de la Canarinha.
52' | Martínez brilló y evitó el gol de Brasil
Tras una pared en el área de Uruguay, que dejó a Gustavo Prado mano a mano con el arquero celeste, Kevin Martínez achicó el ángulo y con su mano izquierda evitó el gol.
¡MARTÍNEZ SALVÓ A URUGUAY! 🧤— DSPORTS (@DSports) February 4, 2025
🔥 Brasil comenzó a tocar y, por poco, encuentra el primero a través de una buena pared entre Gustavo y Nathan.
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50' | Uruguay salió con otra iniciativa
El equipo de Fabián Coito se paró más adelante en la cancha generando presión en la salida norteño y ganando un par de tiros libres cerca del área rival.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya sigue el fútbol en Caracas en el estreno de Uruguay y Brasil por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
En Caracas es empate entre Uruguay y Brasil en un partido parejo donde a la Celeste le costó tener la pelota y eso lo llevó a equivocar los caminos y tener pocas chances claras de gol.
40' | La dinámica es la misma y las chances son escasas
Brasil continúa siendo el protagonista con la pelota y más allá de no generar demasiado peligro, le roba la pelota a Uruguay y eso la Celeste lo siente porque le cuesta llegar al área de Felipe Longo.
25' | La Celeste está incómoda en el campo
El equipo de Fabián Coito no logra generar peligro en el arco de Brasil en un tramo donde la Canarinha tomó el protagonismo del encuentro. Thiago Helguera está muy marcado y le cuesta ser el guía con pelota.
¡ASUSTÓ BRASIL! 🔥— DSPORTS (@DSports) February 4, 2025
▶ Peligroso remate de Gustavo que pasó cerca del arco que defiende Kevin Martínez.
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15' | Una para cada uno en un minuto
Mientras que entre Severo, Petit y Machado no pudieron definir dentro del área de Brasil, el que sí lo hizo fue Rayan en la Celeste tras desbordar a Pacífico y disparar al palo de Kevin Martínez.
¡EL PALO SALVÓ A URUGUAY! 🥅— DSPORTS (@DSports) February 4, 2025
🇧🇷 Rayan se metió al área a toda velocidad y definió fuerte al primer parante.
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10' | Paridad en el campo de juego
El inicio del partido fue muy parejo. Si bien Uruguay comenzó bien, poco a poco Brasil se fue quedando con la posesión de la pelota, pero la Celeste forzó siempre la salida con una interesante presión.
2' | La Celeste tuvo la primera en el partido
Luego de una jugada colectiva y un centro de Joaquín Lavega, la pelota cayó dentro del área y Alejandro Severo no pudo definir cuando lo molestó un defensa.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Uruguay y Brasil por el Sudamericano Sub 20 en Caracas. La Celeste y la Canarinha abren su participación en el hexagonal final.
Uruguay 0-1 Brasil:
Hora: 19:30
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, Montecable, TCC, TV Ciudad y AUF TV
Árbitros: Andrea Colombo (Italia); Giovanni Baccini y Davide Imperiale (Italia); Alex Cajas (Ecuador)
VAR: Keiner Jiménez (Colombia) y Luis Onieva (Paraguay)
Uruguay: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero (78' Agustín Albarracín), Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Mauro Zalazar (78' Esteban Crucci), Thiago Helguera, Gonzalo Petit; Alejandro Severo (65' Lucas Pino), Renzo Machado, Joaquín Lavega. DT: Fabián Coito.
Brasil: Felipe Longo; Igor, Iago, Jair, Arthur Dias; Breno Bidon, Gabriel Moscardo; Rayan (82' Filipe Bordon), Pedrinho (82' Deivid Washington), Nathan Fernandes (59' Leandrinho); Gustavo Prado (90+2' Paulinho). DT: Ramón Menezes.
Gol: 75' Pedrinho (B) / 0-1.
Amarillas: Arhur Dias, Nathan Fernandes (B).
Roja: 55' Arthur Días (B).
Árbitro europeo para el estreno del hexagonal
El italiano Andrea Colombo es el árbitro del partido acompañado por sus compatriotas Giovanni Baccini y Davide Imperiale. El ecuatoriano Alex Cajas es el cuarto árbitro
La novedad es que habrá VAR durante en el hexagonal y contará con el colombiano Keiner Jiménez y el paraguayo Luis Onieva.
A primera hora, Argentina le ganó a Chile
En el primer partido del hexagonal final fue victoria de Argentina por 2-1 frente a Chile tras los goles de Ian Subiabre y Agustín Ruberto para la Albiceleste y de Juan Rossel para los trasandinos.
Brasil también tiene el once confirmado
El entrenador Ramón Menezes confirmó el equipo norteño para enfrentar a Uruguay y formará de la siguiente manera: Felipe Longo; Igor, Iago, Jair, Arthur Dias; Breno Bidon, Gabriel Moscardo; Rayan, Pedro, Nathan Fernandes; Gustavo Prado.
¡Uruguay tiene el once confirmado!
La Celeste, dirigida por Fabián Coito, tiene el equipo confirmado para enfrentar a Brasil y vuelve a poner la base del once titular.
Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Alejandro Severo, Mauro Zalazar, Thiago Helguera, Joaquín Lavega; Renzo Machado y Gonzalo Petit, es el once celeste.
✅ 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝟐𝟎— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 4, 2025
Fabián Coito tiene sus elegidos para enfrentar a Brasil por el hexagonal final del Sudamericano.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Brasil por el Sudamericano Sub 20!
La Celeste y la Canarinha hacen su debut en la segunda fase del Sudamericano Sub 20 con un partido más que interesante y con puntos muy importantes en juego.