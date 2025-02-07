Uruguay 3-4 Argentina: mirá los goles de otra derrota celeste en un partidazo del Sudamericano Sub 20

Redacción El País
La selección Sub 20 de Uruguay volvió a perder en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela y en la segunda jornada del hexagonal final cayó 4-3 en un partidazo frente a su similar de Argentina en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, donde sumó su segunda derrota en el certamen.
Con dos goles de Maher Carrizo —a los 51' y 68'— y dos de Claudio Echeverry —a los 37' y 45'+2'—, los de Diego Placente se impusieron ante los de Fabián Coito, que descontaron con dos de Joaquín Lavega —anotó a los 59' y 75'— y uno de Esteban Crucci a los 85'.
90' + 5' | ¡Final del partido!
Se terminó el fútbol en el Brígido Iriarte de Caracas con triunfo de Argentina frente a Uruguay por 4 a 3 en la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela.
85' | ¡Gol de Uruguay!
Alejandro Severo le metió un gran pase filtrado a Esteban Crucci, quien definió notable dentro del área para acortar la diferencia. Ahora gana Argentina, pero 4-3 en Caracas. ç
¡FINAL DE PELÍCULA: TERCER GOL DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) February 8, 2025
⚽ Esteban Crucci marcó el 3-4 ante Argentina en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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75' | ¡Gol de Uruguay!
Centro desde la derecha de Lucas Agazzi y por el segundo palo apareció otra vez Joaquín Lavega para definir muy bien y volver a descontar. Sigue arriba Argentina, pero ahora 4-2 en Caracas.
¡SEGUNDO GOL DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) February 8, 2025
⚽ Doblete de Joaquín Lavega para el 2-4 ante Argentina en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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68' | ¡Gol de Argentina!
Otro error en la salida de Uruguay. Perdió la pelota Juan Rodríguez, nadie colaboró en el retroceso y a toda velocidad Argenitna llegó al cuarto tanto con otra definición de Maher Carrizo para el 4-1 albiceleste.
¡ARGENTINA VOLVIÓ A TOMAR DIFERENCIA DE 3! 🇦🇷— DSPORTS (@DSports) February 8, 2025
⚽ Maher Carrizo firmó su doblete para el 4-1 ante Uruguay en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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59' | ¡Gol de Uruguay!
Luego de una serie de rebotes en el área de Argentina, la pelota le quedó a Joaquín Lavega y el capitán celeste la mandó a guardar para descontar. Ahora gana Argentina, pero 3-1 en Caracas.
¡DESCONTÓ URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) February 7, 2025
⚽ El capitán, Joaquín Lavega, puso el 1-3 ante Argentina en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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51' | ¡Gol de Argentina!
Otra falla de la defensa de Uruguay en pleno ataque de Argentina y la pelota le quedó a Maher Carrizo, quien definió de frente a Kevin Martínez para poner el 3-0 y liquidar el partido en Caracas.
¡LLEGÓ EL TERCER GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷— DSPORTS (@DSports) February 7, 2025
⚽ Maher Carrizo anotó el 3-0 ante Uruguay en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
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49' | Lo tuvo Uruguay
Gran desborde de Alejandro Severo, centro atrás y apareció Germán Barbas, quien ingresó para jugar el segundo tiempo y casi pone el descuento de Uruguay.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha la segunda parte del partido que Argentina le está ganando a Uruguay 2-0 con doblete de Claudio Echeverry en Caracas.
45' + 3' | ¡Se terminó el primer tiempo!
Con doblete del Diablito Claudio Echeverry, la selección Sub 20 de Argentina le está ganando 2-0 a Uruguay en la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano.
47' | ¡Gol de Argentina!
Otro pase filtrado, Uruguay desordenado y gol de Argentina. Definió otra vez Claudio Echeverry dentro del área para poner el 2-0 en Caracas. La jugada fue revisada por el VAR pero finalmente se validó. Momento complicado para la Celeste.
TRAS REVISIÓN DEL VAR, HAY GOL DEL DIABLITO ECHEVERRI Y ARGENTINA LE GANA 2 A 0 A URUGUAY 🔥🇦🇷— DSPORTS (@DSports) February 7, 2025
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45' | Se van a jugar 3 minutos más
El árbitro peruano Michael Espinoza adicionó tres minutos en la primera parte.
42' | Gran atajada de Kevin Martínez
Argentina llegó con mucha gente en el ataque, Uruguay está desarmado y Carrizo definió de frente al arco obligando a una gran intervención de Kevin Martínez, quien evitó el segundo albiceleste.
37' | ¡Gol de Argentina!
Carrizo en velocidad la hizo muy bien por derecha, fue de la punta al medio y habilitó a Claudio Echeverry, quien dentro del área, enganchó y definió notable para poner el 1-0de Argentina en Caracas.
¡GOLAZO DE ARGENTINA! 🇦🇷— DSPORTS (@DSports) February 7, 2025
⚽ El Diablito Echeverri enganchó ante la salida de Martínez y definió de zurda para el 1-0 ante Uruguay.
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21' | Lo tuvo Uruguay con Gonzalo Petit
Muy buena jugada ofensiva de Uruguay y la pelota le quedó a Gonzalo Petit, quien enganchó al borde del área para sacarse a dos rivales de encima y rematar apenas afuera. Muy cerca la Celeste.
16' | El palo salvó a la Celeste
De un tiro de esquina desde la derecha del ataque, Argentina casi abre el marcador con un gol olímpico, pero la pelota dio en el palo. Se salvó Uruguay.
15' | Uruguay comenzó con la iniciativa
Con buenas intenciones, la pelota y jugando en campo rival, la Celeste tuvo un buen arranque de partido y mantuvo hasta pasados los 10' a su rival lejos del arco de Kevin Martínez. Pero también ya hubo una polémica con una falla en la salida de Uruguay que casi termina en penal para los albicelestes.
¡LA PRIMERA POLÉMICA DEL PARTIDO! 🧐— DSPORTS (@DSports) February 7, 2025
⚽ Ruberto llegaba en búsqueda de la pelota cuando Rodriguez cerraba ante la salida de Martínez en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.
▶️ El arbitro y el VAR dejaron seguir.
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¡Empezó el partido!
Ya están jugando Uruguay y Argentina por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela.
Uruguay 3-4 Argentina
Cancha: Estadio Brígido Iriarte (Caracas)
Árbitro: Michael Espinoza (Perú)
Asistentes: Stephen Atoche y Coty Carrera (Venezuela)
Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)
VAR: Susana Corella y Gabriel González (ECU).
Uruguay: Kevin Martínez; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico 73’, (Facundo González); Mauro Zalazar (73’, Erico Cuello), Thiago Helguera (45’ Mateo Peralta), Gonzalo Petit (45’, Germán Barbas); Alejandro Severo, Renzo Machado (45’, Esteban Crucci), Joaquín Lavega.
D.T. Fabián Coito.
Argentina: Jeremías Martinet, Agustín Obregón, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler (75’, Juan Villalba); Valentino Acuña (45’, Mariano Gerez), Milton Delgado; Santiago Hidalgo, Claudio Echeverri (75’, Antonio Andino), Ian Subiabre (54’, Franco Mastantuono); Agustín Ruberto (17’, Maher Carrizo).
D.T. Diego Placente.
Goles: 37’ y 45’+2’ Claudio Echeverry, 51’ y 68’ Maher Carrizo (Argentina); 59’ y 75’ Joaquín Lavega, 85’ Esteban Crucci (Uruguay).
Amarillas: Julio Soler, Franco Mastantuono (Argentina).
Argentina también tiene equipo confirmado para ir en busca de su segundo triunfo en el hexagonal final
El equipo de Diego Placente está confirmado para enfrentar a Uruguay desde la hora 19:30 por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela.
#ConmebolSub20 Los 1️⃣1️⃣ titulares elegidos por Diego Placente para enfrentar a Uruguay 💪 pic.twitter.com/An3K0HkERC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 7, 2025
Fabián Coito confirmó el equipo de Uruguay para enfrentar a Argentina desde las 19:30 horas
La selección Sub 20 de Uruguay tiene el equipo confirmado y saldrá a la cancha con Kevin Martínez en el arco; Lucas Agazzi, Alfonso Montero, Juan Rodríguez y Patricio Pacífico en la zaga; Mauro Zalazar, Thiago Helguera y Alejandro Severo en la mitad de la cancha; Gonzalo Petit, Renzo Machado y Joaquín Lavega en la ofensiva.
✍🏼 𝗔𝗦𝗜́ 𝗩𝗔 𝗟𝗔 𝟮𝟬— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 7, 2025
Titulares y suplentes para el duelo con Argentina por el hexagonal final del Sudamericano.
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Así está la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela
Mientras Brasil y Colombia se están enfrentando en el inicio de la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela, repasamos cómo están las posiciones de esta instancia que definirá a los clasificados al Mundial de Chile.
El vestuario de Uruguay ya está pronto y aguarda por la llegada del plantel al estadio
De celeste jugará la selección Sub 20 de Uruguay frente a la de Argentina en la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano y el vestuario del equipo uruguayo ya está pronto en Caracas.
El Estadio Brígido Iriarte de Caracas espera por el encuentro entre Uruguay y Argentina
La Celeste enfrenta desde la hora 19:30 de Uruguay al equipo de Diego Placente y el Estadio Brígido Iriarte aguarda por la llegada de las dos selecciones que buscan un lugar en la próxima Copa del Mundo Sub 20.
🏟️ 𝐒𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐚...— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 7, 2025
Y así espera por el clásico 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 el Estadio Brígido Iriarte.
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¿Dónde ver en vivo el partido entre Uruguay y Argentina por el Sudamericano Sub 20 de Venezuela?
El Sudamericano Sub 20 de Venezuela cuenta con la transmisión de TV Ciudad, DSports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y FLOW (canales 719 y 119) por sus señales de cable y también mediante las plataformas digitales de DGO, NSNOW, TCC Vivo y MCgolive. A su vez, se podrá seguir a través de AUFTV abonando $390 por toda la fase de grupos (20 partidos) o sino $250 por fecha (4 partidos).
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Argentina por el Sudamericano Sub 20!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida al minuto a minuto del encuentro que desde la hora 19:30 de Uruguay, la Celeste protagonizará ante su similar de Argentina por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se está jugando en Venezuela.