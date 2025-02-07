Uruguay 3-4 Argentina: mirá los goles de otra derrota celeste en un partidazo del Sudamericano Sub 20

Redacción El País

La selección Sub 20 de Uruguay volvió a perder en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela y en la segunda jornada del hexagonal final cayó 4-3 en un partidazo frente a su similar de Argentina en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, donde sumó su segunda derrota en el certamen.

Con dos goles de Maher Carrizo —a los 51' y 68'— y dos de Claudio Echeverry —a los 37' y 45'+2'—, los de Diego Placente se impusieron ante los de Fabián Coito, que descontaron con dos de Joaquín Lavega —anotó a los 59' y 75'— y uno de Esteban Crucci a los 85'.