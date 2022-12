La tajante decisión que tomó Tite acerca del polémico "Baile de la Cacatúa" en el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de la selección de Brasil, Tité se defendió de las críticas recibidas por los festejos de los goles con bailes durante el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que no cambiarán la idiosincrasia del fútbol que representan. ”Si tengo que bailar, voy a bailar. Pero tengo que practicar más porque tengo el cuello duro”, expresó el técnico en tono de broma, durante la conferencia de prensa previa al partido ante la selección de Croacia.

El entrenador brasileño recibió varias consultas de periodistas extranjeros sobre el baile de los futbolistas en los festejos de los goles ante Corea de Sur y hasta de su propia participación. También conocido como “El Baile de la Cacatúa". ”Es nuestra forma de ser, nuestra cultura y vamos a continuar siendo de nuestra forma”, afirmó Tite. El técnioco del seleccionado pentacampeón reiteró que decidió sumarse al festejo y baile del delantero Richarlison para tener una “conexión con la nueva generación”.

”Yo tengo 61 años y los jugadores, un promedio de 25 o 26 años. Pueden ser mis nietos. No hablaré de quien no conoce la cultura de Brasil”, dijo en relación a la puntual crítica del irlandés Roy Keane, exfutbolista de Manchester United. En cuanto a lo futbolístico, Tité elogió la “calidad técnica” de Croacia pero adelantó que Brasil no cambiará su forma de jugar.

”Esta es la identidad del fútbol brasileño. Nosotros les damos la confianza a los jugadores y ellos tienen el coraje para jugar de esta forma. Creo en este fútbol y siempre vamos a ir para adelante”, destacó.