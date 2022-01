Con Tabárez cesado, ¿qué DT uruguayo votó junto a Diego Godín en los premios The Best?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se dieron a conocer los ganadores de los premios The Best que entrega la FIFA a los mejores jugadores de la temporada, así como también a los entrenadores y al once ideal.

En esta ocasión el galardón máximo fue para Robert Lewandowski, pero la particularidad de la votación estuvo del lado de Uruguay y sobre todo por quién se hizo responsable de votar como entrenador.

Cabe recordar que cuando se debieron enviar los votos Óscar Washington Tabárez ya estaba cesado y que Diego Alonso todavía no había sido elegido por la AUF y por lo tanto el encargado fue Gustavo Ferreyra.

El entrenador, que hasta en ese momento era el técnico de la Sub 20 y luego fue cesado, se hizo cargo de la responsabilidad y de votar por los tres futbolistas que a su entender eran los más destacados.

Ferreyra optó en primer lugar por el belga Kevin De Bruyne, luego por N'Golo Kanté y por último por Lionel Messi.

En materia de entrenadores le dio el primer lugar a Pep Guardiola, luego de a Thomas Tuchel (que terminó ganando) y por último a Diego Simeone. En relación a los arqueros, categoría donde ganó Edouard Mendy optó por Manuel Neuer, Alisson Becker y Gianluigi Donarumma, en ese orden.

El voto de Diego Godín para los mejores jugadores incluyó a Lionel Messi pero en el tercer lugar. En el segundo ubicó a Jorginho y en el primero a N'Golo Kanté.

En materia de entrenadores se decantó por Diego Simeone, Roberto Mancini y Lionel Scaloni. Por último eligió a los tres arqueros: Gianluigi Donarumma, Manuel Neuer y Kasper Schmeichel.

Del voto de la prensa se encargó el periodista Rómulo Martínez Chenlo que eligió a Lionel Messi, Mohamed Salah y Robert Lewandowski, en ese orden. Optó por Diego Simeone, Pep Guardiola y Lionel Scaloni como técnicos y luego a Alisson Becker, Edouard Mendy y Kasper Schmeichel.

Los votos del fútbol femenino:

Pamela González, capitana de la selección mayor de Uruguay, fue la encargada de elegir las votaciones celestes representando al plantel y lo hizo por Alexia Putellas (la ganadora del premio), Caroline Graham y Lucy Bronze.

Graciela Barboza, ayudante técnica de Ariel Longo en la selección, fue la encargada de votar como entrenadora y lo hizo por Alexia Putellas, Lucy Bronze y Stina Blackstenius.

Federico Barreiro fue el periodista especializado en dar sus votos en la rama femenina que fueron para Alexia Putellas, Pernille Harder y Caroline Graham Hansen.

Otros uruguayos en la votación:

Martín Lasarte, en su carácter de entrenador de la selección de Chile, votó por Robert Lewandowski, Karim Benzema y Erling Haaland al momento de la terna de los jugadores.

Julio Ribas, representando a la selección de Gibraltar, hizo uso de sus votos para dárselos a Karin Benzema, Mohamed Salah y Kylian Mbappé.