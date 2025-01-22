Se sorteó nueva Liga AUF Uruguaya: Peñarol debuta con Progreso, Nacional con MC Torque y el clásico en fecha 2

Redacción El País

El Campeonato Uruguayo 2025 está a la vuelta de la esquina y este miércoles los 16 equipos de Primera División conocieron sus rivales del debut y de cada una de las fecha del Torneo Apertura y Clausura para la próxima temporada en un evento realizado en el Estadio Centenario.

Al igual que ocurrió en años anteriores, no hubo partidos digitados y fue lo que llevó a que, por ejemplo se confirme que el clásico Nacional-Peñarol, se disputará en la segunda fecha, el próximo fin de semana del 8 y 9 de febrero.

La fecha de inicio del Torneo Apertura, y por ende de un nuevo certamen, será el próximo viernes 31 de enero como ya estaba estipulado y tendrá la novedad de que pasará a llamarse Liga AUF Uruguaya.

Uno de los detalles a tener en cuenta es que la nueva Liga AUF Uruguaya tendrá un homenaje muy especial porque se llamará "Juan Manuel Izquierdo". A su vez, el Apertura será "Eduardo Arsuaga", el Intermedio "Mathías Acuña" y el Clausura "José Ignacio Villarreal".