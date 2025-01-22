Se sorteó nueva Liga AUF Uruguaya: Peñarol debuta con Progreso, Nacional con MC Torque y el clásico en fecha 2

Redacción El País
El Campeonato Uruguayo 2025 está a la vuelta de la esquina y este miércoles los 16 equipos de Primera División conocieron sus rivales del debut y de cada una de las fecha del Torneo Apertura y Clausura para la próxima temporada en un evento realizado en el Estadio Centenario.
Al igual que ocurrió en años anteriores, no hubo partidos digitados y fue lo que llevó a que, por ejemplo se confirme que el clásico Nacional-Peñarol, se disputará en la segunda fecha, el próximo fin de semana del 8 y 9 de febrero.
La fecha de inicio del Torneo Apertura, y por ende de un nuevo certamen, será el próximo viernes 31 de enero como ya estaba estipulado y tendrá la novedad de que pasará a llamarse Liga AUF Uruguaya.
Uno de los detalles a tener en cuenta es que la nueva Liga AUF Uruguaya tendrá un homenaje muy especial porque se llamará "Juan Manuel Izquierdo". A su vez, el Apertura será "Eduardo Arsuaga", el Intermedio "Mathías Acuña" y el Clausura "José Ignacio Villarreal".
Finalizó el evento que dejó muchas novedades
Más allá del sorteo que definió que Nacional y Peñarol debutarán ante Montevideo City Torque y Progreso, respectivamente, la gran novedad es que el clásico se jugará en la segunda fecha del Torneo Apertura.
Además, se anunció el cambio de nombre para el certamen local que dejará de ser el Campeonato Uruguayo para pasar a llamarse Liga AUF Uruguaya.
¡Así se jugará la primera fecha del Apertura!
- Progreso vs. Peñarol
- MC Torque vs. Nacional
- Defensor Sporting vs. Boston River
- Cerro vs. River Plate
- Wanderers vs. Racing
- Miramar Misiones vs. Plaza Colonia
- Danubio vs. Liverpool
- Cerro Largo vs. Juventud
Nacional debutará frente a Montevideo City Torque
El Ciudadano, que regresa a Primera División, será el equipo con el que se enfrentará los de Martín Lasarte en el arranque del Torneo Apertura.
Peñarol hará su debut frente a Progreso
El equipo de Diego Aguirre debutará frente al Gaucho del Pantanoso siendo visitante, pero a la espera de saber en qué escenario se disputará dicho encuentro.
¡Clásico en la segunda fecha!
El fin de semana del 8 y 9 de febrero, en el Gran Parque Central, se llevará a cabo el primer clásico del año por la Liga AUF Uruguaya luego de que Peñarol saliera con el número 2 y Nacional con el 4 en el bolillero.
¿Cómo se llevará a cabo la temporada?
Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, indicó que el Apertura comenzará el 31 de enero hasta el primer fin de semana de mayo. El Intermedio se jugará desde mediados de mayo hasta fines de junio. Luego habría un receso en julio para que el Torneo Clausura arranque.
El certamen del fútbol local dejará de llamarse Campeonato Uruguayo
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol manifestó que lo que se conoció como Campeonato Uruguayo hasta el 2024, pasará a llamarse Liga AUF Uruguay, a partir de 2025.
🎶 El himno de la #FábricaDeTalentos 🇺🇾— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Un campeonato con 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 e 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝.
🎥 Imágenes Tenfield
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Ignacio Alonso: "El Campeonato Uruguayo 2025 busca dar un paso adelante"
"Este es el año que nos puede posicionar en el quinto Mundial consecutivo y la chance de consolidar los logros a nivel local. Miramos al mundo y el mundo a nosotros y la prueba fue que tuvimos la fortuna de un equipo como Peñarol en semifinales de Copa Libertadores", sostuvo el presidente de la AUF.
"Tenemos una cantidad de empresas que miran al país como lugar para radicar sus inversiones, apostar en los clubes, en infraestructura y son escalones para llegar a que sea una de las ligas más importantes de América", agregó
"Vamos a vivir el contrato de TV más importante de la historia y es el año que nos pone como uno de los objetivos aggiornar y acercarnos a lo que el mundo nos pide y buscamos darle a este Uruguayo 2025 un avance, un paso adelante y ese paso busca reforzar la identidad", indicó.
Así quedó definido el once ideal del 2024
Washington Aguerre (Peñarol); Leandro Lozano (Nacional), Guzmán Rodríguez (Peñarol), Javier Méndez (Peñarol), Juan Rodríguez (Boston River); Eduardo Darías (Peñarol), Damián García (Peñarol), Leonardo Fernández (Peñarol); Bruno Damiani (Boston River), Maximiliano Silvera (Peñarol), Nicolás López (Nacional), conformaron el once ideal de la temporada.
🤩 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐓𝐞𝐚𝐦— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Con ustedes, el equipo ideal de la temporada 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/7CnVX1Upnd
Leo Fernández, el mejor jugador del año
El atacante de Peñarol se quedó con el premio de ser el mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 en una terna en la que estaban Nicolás López y Maximiliano Silvera.
🔝 𝐒𝐮 𝐚𝐧̃𝐨— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Leonardo Fernández fue elegido como el mejor jugador de 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/VaDb5Dh5o7
Se definió el joven talento del 2024
Los ternados fueron Damián García, Joaquín Lavega y Jeremía Recoba y se lo terminó quedando el mediocampista que defendió al aurinegro en el 2024.
🚜 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Damián García es premiado como el Joven Talento de 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/wIeXxrUq0e
El premio a Mejor DT del año
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, quedó por delante de sus colegas Martín Lasarte (Nacional) y Jadson Viera (Boston River).
🧠 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Diego Aguirre fue premiado como el mejor director técnico de la temporada 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/Lf3lvfAtRG
Leo Fernández, el jugador del público
A través de las redes sociales, los hinchas fueron los que votaron este premio y se lo terminó adjudicando una de las figuras que tuvo Peñarol en el año.
🫂 𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Leonardo Fernández, el jugador del público en 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/VoYJBOxEIl
El premio a Mejor Debutante del 2024
Lucas Sanabria fue quien se quedó con este premio tras ganar en la terna en la que compartió con Juan Martín Rodríguez (Boston River) y Agustín Soria (Defensor Sporting).
👏🏻 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐚𝐧̃𝐨— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Lucas Sanabria fue el mejor debutante de la pasada temporada.#PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/7vZVRLtOQO
Premio a la mejor atajada del 2024
También fue para Nacional y la ganó Luis Mejía por una actuación destacada también en un clásico porque se trató de la atajada a Leonardo Sequeira en el partido del Torneo Apertura.
🧤 𝗠𝗔𝗡𝗢𝗧𝗔𝗦— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
El dueño de la mejor atajada de 2024.
¿Cuándo? En el Peñarol vs Nacional del Torneo Apertura.
¿A quién? A Leonardo Sequeira. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/b3gOqAqmCW
Premio al mejor gol del 2024
En este caso fue para Nacional porque se lo adjudicó Gonzalo Petit tras su golazo en el clásico de la final del Intermedio frente a Peñarol.
😜 𝐆𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
🎯 Gonzalo Petit fue el autor del mejor gol del año.
¿Cuándo? En la final del Torneo Intermedio. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/aeAa3B2moB
Premio al Mejor Árbitro del 2024
El destaque fue para Esteban Ostojich que se impuso por delante de sus colegas Javier Burgos y Leandro Lasso. Además, Andrés Nievas fue designado como el Mejor Asistente de la temporada.
👨⚖️ Esteban Ostojich fue distinguido como el mejor árbitro de la temporada 2024. #PremiosAUF#CampeonatoUruguayo pic.twitter.com/UbR07Es3Ss— Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) January 22, 2025
Peñarol se hizo con la Copa AUF sin genero
El trofeo que se entrega tras sumar los puntos de los torneos masculinos y femeninos del 2024 es el que indica que Peñarol finalizó con 149 unidades y se adjudicó la consagración.
El premio al máximo goleador del año
Con 16 goles anotados, ocho de ellos de tiro libre, fueron los que le permitieron a Leonardo Fernández terminar como el máximo anotador de la temporada.
El premio a la valla menos vencida
Peñarol fue el equipo que terminó con menos goles recibidos ya que sufrió 17 entre Washington Aguerre, Guillermo de Amores y Randall Rodríguez.
El jugador con más minutos jugados
Kevin Dawson, defendiendo a Defensor Sporting, fue el jugador que más minutos disputó en el Campeonato Uruguayo 2024 tras acumular 3240 minutos en 36 encuentros.
Trofeo Fair Play
Quien se adjudicó esta condecoración fue Peñarol y fueron Javier Méndez y Diego Aguirre quienes lo recibieron luego de que terminara como el mejor equipo en materia de amarillas y rojas.
Javier Méndez, de los Premios AUF a los incidentes clásicos
"Si él no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera pasado nada", sostuvo sobre el incidente con el juvenil Agustín dos Santos. "Fui a buscar la pelota dentro del arco y cuando veo lo que estaba haciendo reaccioné. Me llamó Diego Polenta, con el que tengo relación y las palabras que me dijo fueron: 'En la misma situación hubiera hecho lo mismo'", sentenció.
Javier Méndez habló sobre la agresión a Agustín dos Santos (juvenil de Nacional de 16 años) en el clásico: “Diego Polenta me llamó y me dijo: ‘Yo en tu situación hubiese hecho lo mismo’”.@ovacionuy pic.twitter.com/sDo1nmWVum— Diego Domínguez 🌐 (@Digadoma) January 22, 2025
"Maxi" Silvera, el "9" del campeón uruguayo 2024
"El gol clásico (en el verano) me permitió mostrar que podía estar a la altura de ser el '9' de Peñarol y después fue espectacular el año tanto en lo local como en lo internacional. Para este año se mantuvo la base del equipo que era fundamental", expresó Maximiliano Silvera.
"Esperamos cosas buenas, estamos trabajando para eso", dijo Washington Aguerre
El guardameta que defendió a Peñarol en 2024 y fue una de las figuras, Washington Aguerre, aseguró: "La verdad contento por el año que tuve en lo personal y con el grupo también. En lo internacional lo mejor fue ante Flamengo y en Campeonato Uruguayo fueron muchos".
Respecto a su futuro, en diálogo con AUFTV aseguró: "Esperemos cosas buenas, estamos trabajando para eso. Entrenando aparte y esperando ver qué pasa".
Diego Aguirre presente en la premiación
"Las expectativas son altas, como lo del 2024 fue muy bueno, queremos intentar repetir o al menos poder estar a la altura de lo que hicimos el año pasado", sentenció el entrenador de Peñarol que conquistó el Campeonato Uruguayo de la pasada temporada.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Uruguayo 2025!
Los 16 equipos de Primera División dicen presente en el Estadio Centenario, donde se entregarán los premios a los mejores de la temporada 2024, mientras que también se conocerá el fixture de la campaña 2025.