La selección uruguaya no jugará contra Zambia y desde AUF ya manejan alternativas

La selección uruguaya planea disputar el próximo sábado el encuentro de despedida ante su gente en el Estadio Centenario en la antesala del Mundial de Catar, pero se siguen sumando obstáculos para disputar el compromiso en el día previsto. En principio el rival designado era Jamaica, pero luego se cayó y se pensó en Zambia como alternativa.

Sin embargo, el rival africano tampoco podrá enfrentar a Uruguay y en este momento el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantiene una reunión clave en la sede para definir cuáles son las alternativas.

Si bien las autoridades no quieren hablar de selecciones en concreto luego de que se hayan caído las que estaban en carpeta, lo cierto es que están trabajando para que el rival sea una selección asiática o africana.

De todas formas, según pudo saber Ovación, a cuatro días del encuentro la Celeste no tiene rival y no se puede asegurar que el compromiso vaya a disputarse el próximo sábado, aunque trabajan con ese objetivo. Hasta el momento no está ni descartado ni confirmado que se dispute ese día. La posibilidad de que Irán esté en consideración sigue sobre la mesa.