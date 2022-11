Seguí en vivo Corea del Sur 0-2 Ghana: el primer gol hizo crecer a las Estrellas Negras y Kudus redobló la apuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ghana saldrá con Iñaki Williams en la punta de su ataque este lunes para tratar de evitar la eliminación mundialista, en su choque con Corea del Sur, que empezará con tres cambios respecto a su primer partido con Uruguay, que hoy enfrenta a Portugal (16 horas) por el Grupo H del Mundial de Qatar 2022. El resultado que más beneficia a la Celeste es un empate, para que ninguno sume puntos.



Primer tiempo

La posesión de pelota no siempre dice la verdad. No condice con el ganador. Corea del Sur dominaba ampliamente en este sentido, llegaba, generaba y desbordaba, pero no hacía lo más importante: definir.



El primer susto fue para Ghana, cuando, a los 7 minutos, en un entrevero de piernas en el área, los asiáticos tuvieron una clara. A los 11 Son apreció, cerca, pero no le dio el ángulo.



Corea tenía la pelota, pero el rival pegó primero. El primero llegó por intermedio de Mohammed Salisu Abdul Karim tras un centro a los 24 minutos. Rebotó en su compañero y el la cruzo cerca del arco para festejar. Los surcoreanos no terminaron de recuperarse cuando vino el segundo: a 34' el centrocampista Mohammed Kudus redobló la apuesta.