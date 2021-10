Sabrina Soravilla, la jugadora de Nacional que debe abandonar la práctica deportiva por problemas cardíacos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional, y el fútbol femenino uruguayo en general, recibió en las últimas horas una noticia muy dolorosa luego de que se diera a conocer que Sabrina Soravilla, jugadora del elenco tricolor, deberá abandonar la práctica deportiva luego de estudios confirmaran problemas cardiológicos.

Según lo confirmó Nacional, la futbolista sufre una "canalopatía arritmogénica congénita" que la obligará a alejarse de las canchas precisamente cuando se preparaba para la disputa de la Copa Libertadores Femenina con el elenco albo.

Sabrina Soravilla y Jemina Rolfo disputan la pelota en el Nacional-Peñarol femenino. Foto: Francisco Flores.

La mediocampista, que comparte plantel con su hermana Romina, se expresó en una carta que plasmó la institución en la web oficial y expresó: "Estoy atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida, que se suma a la pérdida de mi padre, todo en muy poco tiempo. Estoy triste y me está costando caer en la realidad de lo que estoy viviendo... Empecé el tratamiento con la medicación y tengo que dejar de lado la actividad deportiva".



"Me han llegado muchos mensajes de la gente que me rodea, dándome el apoyo en esta situación y me hace sentir querida... Mis compañeras me hicieron emocionar con la pancarta que mostraron en el partido, creo que es algo que movió a todo el grupo, fue un gesto hermoso que me hace sentir que sigo estando siempre con ellas, que me quieren y soy importante para el equipo, cómo lo es cada una", expresó quien fuera campeona del Uruguayo en la pasada temporada.



"Con el tiempo iré viendo el lado positivo que tiene la situación, de que me hayan detectado la alteración gracias a los controles para la Libertadores, por suerte nunca me pasó nada y hoy puedo hacer el tratamiento y seguir estudiando el tema genético en la familia", sentenció Sabrina.

El festejo emocionada de Sabrina Soravilla tras su gol anotado en el Nacional-Fénix. Foto: Francisco Flores.

La futbolista también mostró su parecer en sus redes sociales y afirmó: "Me cuesta creer que no puedo seguir haciendo lo que más amo en el mundo, lo que amé desde niña y voy a seguir amando hasta el último día de mi vida. No puedo entenderlo y no quiero que sea verdad, todavía espero que alguien me pellizque, despertar y que nada de esto sea real".



"Fueron muchos años entregandole todo de mí a esta pasión hermosa que es el fútbol, que heredé de mi viejito querido, el que me dió los mejores consejos... Viví los momentos más felices y elegiría mil veces más estos 20 años de fútbol que me tocaron jugar, aún sabiendo que el final llegaría tan pronto", agregó.



"Sin saberlo, jugué mi último partido en la cancha, hoy me toca jugar el partido más difícil de mi vida... y prometo ponerle todo de mi para salir adelante, cómo lo hice cada día que entré a jugar, con actitud y corazón, con entrega, valentía y rebeldía... porque como alguien me dijo por ahí, estoy hecha para estos partidos, para los más difíciles", culminó.