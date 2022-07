Ruso Pérez tras asumir en la Sub 20: "Nunca me sentí fuera de la selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Pérez fue anunciado en los últimos días como nuevo ayudante técnico de Marcelo Broli en la selección uruguaya Sub 20. El Ruso, de largo pasaje como jugador, asume ahora el rol desde el otro lado de la línea de cal y en diálogo con AUFTV dio sus primeras impresiones.

"Es una sensación muy hermosa haber estado tantos años como jugador y ahora como cuerpo técnico de la sub 20, es algo muy emocionante", sostuvo el Ruso.

Quien fuera mediocampista de la selección por varios años aseguró que su cariño por la Celeste, no disminuyó nunca: "Por mas que no estaba haciendo nada, nunca me sentí fuera de la selección. Siempre me sentí parte de ella por más que no estuviera adentro, la seguí con mucha ilusión y otra vez estar vestido de esta manera y poder transmitir a los jóvenes algo de lo vivido es algo hermoso".

El Ruso también contó qué fue de su carrera como entrenador luego de retirarse como futbolista y admitió que luego de estar durante cinco años en Bolonia de Italia, el club le ofreció ser entrenador de las juveniles donde se desempeñó hasta hace poco tiempo.

Consultado sobre qué lo sedujo de esta propuesta admitió: "Primero que nada que se trata de la selección. Sea cual sea el rubro, me motiva poder estar nuevamente ayudando desde otro lado a la selección y es indudable que una propuesta como esta no se le puede decir no".

Pérez también se animó a hablar sobre Broli y expresó: "Hablé con él ni bien se contactaron conmigo sin duda que lo primero que noté es la transparencia y buena persona que lo muestra enseguida y con el día a día nos conoceremos aun más con el CT".

"Broli ya ganó cosas con jóvenes y junto al cuerpo técnico y sin duda que transmitiremos la experiencia que hemos tenido en el fútbol y ojala que todo pueda servir para cada joven y ayudarlos al último paso para formarlos de cara al futuro", añadió.

Precisamente sobre el futuro también habló teniendo en cuenta que la Celeste disputará en España el Torneo de L'Alcudia. "Es ahí donde vos ves el nivel, donde por ahí lo que uno intenta decirle a cada integrante de la selección lo viven en carne propia en un partido".