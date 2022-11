Roberto Brum, el referente de Cerro que logró el ascenso y forma jugadores en la escuela del River Plate argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roberto Brum es un hombre de la casa en Cerro y tuvo el privilegio de vivir en carne propia un ascenso histórico a Primera División en el que le ganó la final por el último cupo a Rampla Juniors, el tradicional rival. “Sabíamos que por la magnitud del partido teníamos que dar un plus. Los grandes poníamos arriba de la mesa lo que vivíamos, y yo decía: ‘No voy a volver a jugar en la corta carrera que me queda un partido tan importante como este‘, y eso lo transmitía para que el compañero lo sienta de la misma manera”, contó en diálogo con Ovación añadiendo que eran conscientes de que al equipo y los jugadores que perdieran “no se las sacaba nadie esa mancha, más allá de las cargadas”.

El gol de Emiliano Sosa en el primer partido fue el que inclinó la balanza. Y ahora Brum, que retornó a su hogar hace dos temporadas, tiene otro sueño por cumplir: “Cerro está donde se merece y va a demostrar para qué está. Ojalá que pueda ser de la mejor manera. No es fácil porque hoy está muy parejo todo, es muy competitivo, pero Cerro es uno de los equipos grandes por su gente, por su historia, más allá de que tenga que acomodar un montón de cosas, pero es cuestión de tiempo y siempre uno tiene la esperanza de que este va a ser el año de Cerro. De que se acomoden un montón de cosas y pueda venir gente nueva a sumar. Ojalá que así sea y poder culminarlo con una copa internacional; eso de la mano con que vamos a hacer un buen torneo y no vamos a estar pensando en no descender”.



El ámbito de influencia del mediocampista no se ciñe a los 90 minutos ya que se formó como DT, también es gerente deportivo y hoy es el encargado en Uruguay de la escuela de fútbol de River Plate de Argentina que forma a chicos uruguayos de cuatro a 14 años en un trabajo en conjunto con el Club Náutico. ¿Cómo se gestó el vínculo de Brum con un gigante del continente? En su paso por Banfield, el futbolista generó una amistad especial con Ariel Eiros, hincha y exdirigente del Taladro, que a la hora de comprar la franquicia lo eligió para formar a niños desde una perspectiva que le quita importancia al resultado futbolístico y pondera el aspecto humanitario. El otro socio es Alejandro Cean, uruguayo que trabaja hace más de 10 años con River Plate.

Escuela de fútbol, y también de valores

Roberto Brum en la escuela de fútbol de River Plate de Argentina. Foto: Escuela River Plate.

La bajada de línea es clara por parte de Roberto Brum hacia los chicos que van a la escuela de fútbol de River Plate: “Hacemos mucho hincapié en que hoy vivimos en un mundo en el que todo es resultado. Eso marca un montón, y nosotros vamos por otro camino, por formar personas, a tener respeto, a que sepan esperar, que van a jugar todos, no hay titulares ni suplentes, y tenés que dejar de lado el resultado. Hay un montón de pasos antes de llegar a eso. Y obviamente que no le gusta al chico y va de la mano con querer ganar por lo que ven en la televisión: el Messi, el Cristiano Ronaldo, el Suárez. Nosotros apuntamos a trabajarlo con los padres, nutricionistas y psicólogos”, dijo el jugador.

A qué lugares se puede acudir para practicar fútbol

Roberto Brum, futbolista y gerente de la escuela de fútbol de River Plate en Uruguay. Foto: Escuela de River Plate.

Los niños de cuatro a 10 años que deseen acudir a la escuela de River Plate lo pueden hacer en la sede del Náutico que está ubicada en camino Pichincha, enfrente al predio de Defensor. Los chicos de esta franja etaria entrenan los martes y jueves. Por su parte, los que tienen entre 10 y 14 años practican lunes, miércoles y viernes en la sede que se ubica enfrente a Montevideo Cricket de 18:00 a 20:00 horas.