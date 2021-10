La respuesta de Neymar a sus críticos: "¿Cómo voy a estar 12 años en la cima sin cuidarme?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Neymar es una de las máximas estrellas del fútbol mundial. Es el dueño de la 10 en el Paris Saint- Germain también en la selección brasileña, de la que es el máximo referente. Sin embargo, a lo largo de su carrera le han hecho algunas críticas respecto de la gestión de su tiempo libre e incluso de su estado físico.

En una entrevista con el canal de Youtube Fui Clear el astro brasileño se refirió a las críticas que ha recibido: "Hablo de respeto porque la gente dice: 'Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello'. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso".

Luego hizo énfasis en el equipo de profesionales que lo acompaña día a día para estar en óptimas condiciones: "Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?".

Asimismo, la figura de la Canarinha no ocultó su molestia por el hecho de que lo cataloguen de "fiestero" y les contestó a quienes lo han hecho: "Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada, comentó. Y finalizó en tono interrogatorio: "¿Cuál es el problema?".