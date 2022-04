Repetto y el sufrir con las pelotas paradas: "Nos ha costado puntos importantes; hay que corregir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional debutó en la Libertadores con derrota frente a Bragantino jugando como visitante y el entrenador, Pablo Repetto, analizó lo que fue el encuentro en el que vio “un equipo que no se entregó, que lo fue a buscar pero que recibió el segundo gol y fue lapidario”.

“Fue un partido con dos tiempos diferentes, creo que ellos por momentos nos inquietaron, sacaron la ventaja en una pelota parada, producto de que tenían dominio”, aseguró, aunque remarcó: “Hubo otro tiempo en el que emparejamos, había sensación de empate y justo llega el segundo sobre el final. No hubo dos goles de ventaja y me quedo con que el equipo equiparó el juego e intentó por todos los caminos”.

Más allá de no ser titular en los últimos partidos, Repetto aseguró que se inclinó por Trezza en la banda porque “entendimos que era un partido en el que iban a atacar mucho con los laterales y teníamos que tener recaudo, pero también podíamos complicar por afuera porque iban a dejar espacios. Fue algo que entendimos que era importante y Brian (Ocampo) venía de un parate importante, por eso era el partido ideal para él”.

Tal vez era el mejor momento de los locales, pero el gol llegó de una pelota quieta y no de uno de los ataques por banda que por momentos lastimaron a los laterales tricolores y fue algo que el técnico lamentó: “Es algo que estamos pagando caro. En anteriores partidos también nos pasó y hoy se dio eso de dos cabezazos en el área es gol. La primera te descoloca y eso es un fuerte de ellos y ahí se nos complica el partido y se nos hace cuesta arriba. Nos ha costado puntos importantes la pelota parada y hay que trabajar más para corregirlo de cara al futuro”.



Repetto no dejó a un costado que Bragantino es “un equipo que no de casualidad jugó la final de Sudamericana. Mantiene entrenador y una base de jugadores. Tiene futbolistas por banda de muy buena técnica. Es un equipo duro y difícil en un grupo parejo, pero lo que vimos en el segundo tiempo nos hace pensar que podemos pelear. Sufrimos porque nos duele el resultado, pero tenemos optimismo de seguir peleando en la copa”.



“Tenés que hacerte fuerte de local y sumar afuera. Los rendimientos los vamos a ir viendo a medida que se juegue, pero demostramos que podemos competir y en casa conseguir buenos resultados. Tranquilamente estos tres puntos los podemos lograr en casa”, sentenció.