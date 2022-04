Repetto: "Vamos a ir con la consigna de ganar y después según el trámite se verá si es bueno o no un empate"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa a viajar a Brasil para el debut del miércoles ante Red Bull Bragantino por la Copa Libertadores (19.15 horas por Espn y Star+), el entrenador Pablo Repetto dialogó con los medios de comunicación y dijo que al menos en los papeles, este sería "el partido más difícil" del Grupo C que integra junto a Estudiantes de La Plata y Vélez.

"Es un equipo que viene de ser finalista de la Copa Sudamericana, con jugadores jóvenes y de buen pie, y que de locales intentarán ganar los tres puntos", manifestó.

"Vamos a ir con la consigna de ganar y después según el trámite se verá si es bueno o no un empate (...) En estos partidos de Copa tenemos que estar en un nivel alto para tener posibilidades de conseguir un buen resultado", añadió el DT.



Repetto dijo que "empezar la Copa siempre motiva y más con Nacional, un equipo grande y con historia". "Estamos con mucha ilusión", destacó.



Consultado sobre las ausencias de Felipe Carballo (suspendido) y Matías Zunino (lesionado), respondió: "Tenemos jugadores para suplantar esas dos bajas, estamos tranquilos. El equipo viene ganando en confianza".



De todos modos, lamentó no haber podido repetir una oncena en lo que va del año: "No hemos repetido nunca, por una cosa o la otra...".



El equipo para el debut copero sería con: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Leo Coelho, Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez, Joaquín Trasante o Diego Rodríguez; Brian Ocampo o Diego Zabala, Manuel Monzeglio, Alex Castro; Franco Fagúndez.