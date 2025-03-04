Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid: Valverde asistió en el triunfo que dejó arriba en la llave al Merengue

Redacción El País
Los octavos de final de la Champions League tienen un cruce estelar y es nada menos que el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que tuvo en la jornada de este martes su partido de ida.
El Merengue, con Federico Valverde como titular y capitán, fue local en la ida y recibió en su escenario al Colchonero, que contó con Josema Giménez en el once inicial.
El Pajarito fue muy importante desde el arranque y pese a las dudas de su titularidad, ocupó el lateral derecho y fue quien asistió a Rodrygo para el 1-0 del Merengue que se desvaneció cuando Julián Álvarez lo empató poco sobre la media hora de juego.
En el complemento, Real Madrid encontró el segundo gol gracias a Brahim Díaz y por eso jugará la vuelta en el Metropolitano con ventaja, por más que sea mínima, en el marcador.
El próximo miércoles 12 de marzo será el turno de la revancha donde todo se definirá y solo uno de ellos podrá acceder a los cuartos de final de la competencia.
90+3' | ¡Final del partido!
En un más que interesante encuentro, fue victoria de Real Madrid por 2-1 ante Atlético de Madrid tras los goles de Rodrygo y Brahim Díaz y pese al empate parcial de Julián Álvarez.
80' | Ambos empiezan a sentirse cómodos con el marcador
Por un lado Real Madrid sabe que ganar es importante de cara a ir con ventaja al partido de vuelta, mientras que Atlético de Madrid conoce sus chances en caso de perder solamente por un gol. Eso parece hacerlos sacar el pie del acelerador sobre el cierre del juego.
70' | Ahora es Real Madrid quien domina la pelota
El panorama cambió y mucho respecto a lo que se vio en la primera parte porque ahora no solo el Merengue está en ventaja, sino que además se adueñó de la pelota y juega lejos del arco de Courtois.
55' | ¡Gol de Real Madrid!
En el inicio del complemento, Brahim Díaz definió a colocar y al segundo palo para poner en ventaja al Merengue en el Santiago Bernabéu.
ESPECTACULAR INDIVIDUAL DE BRAHIM DÍAZ Y GOLAZO PARA EL 2-1 DE REAL MADRID.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025
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¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Santiago Bernabéu donde el derbi de Madrid está igualado tras los goles de Rodrygo y Julián Álvarez.
45' | ¡Final del primer tiempo!
Tras una interesante primera parte, Real Madrid y Atlético de Madrid empatan 1-1 en el Santiago Bernabéu. Rodrygo anotó tras asistencia de Fede Valverde y lo igualó Julián Álvarez.
40' | Atlético domina la posesión de la pelota
A pesar de que comenzó abajo en el marcador, el equipo del Cholo Simeone empezó a adueñarse de la pelota y de esta forma a hacer méritos por el gol que terminó encontrando. Real Madrid apuesta demasiado al contragolpe y a la velocidad de sus delanteros.
32' | ¡Gol de Atlético de Madrid!
Julián Álvarez y un golazo para poner el empate. El argentino apareció por banda izquierda del ataque, enganchó al medio y remató a colocar para establecer la igualdad.
CIERREN EL BERNABÉU: IMPACTANTE GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025
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25' | Ahora el que evitó el gol fue Valverde
Una buena jugada colectiva que puso en carrera a Giuliano Simeone terminó en un centro que tenía a Samuel Lino esperando para definir con el arco libre, pero justo cerró el Pajarito y evitó el gol.
🔥 VALVERDE 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025
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12' | Josema Giménez evitó el segundo del Real
Una buena arremetida por banda izquierda de Vinicius Jr, le permitió al brasileño internarse en el área y rematar, pero justo cerró el zaguero uruguayo cuando el disparo tenía destino de arco.
¡Cierre clave de Josema Giménez!— ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) March 4, 2025
El uruguayo del #AtléticoMadrid le bloqueó el remate a Vinicius, evitando una chance clarísima de #RealMadrid.
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3' | ¡Gol de Real Madrid!
En la primera chance clara de gol, Real Madrid se puso en ventaja tras una gran asistencia de Federico Valverde y un remate a colocar de Rodrygo que puso el 1-0.
¡¡GOL DEL REAL MADRID!! En el arranque aparece RODRYGO para el 1-0 ante Atlético de Madrid en Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2025
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¡Comenzó el partido!
Ya juegan Real Madrid y Atlético de Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en duelo uruguayo porque se miden Federico Valverde y José María Giménez.
Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
Hora: 17:00
Televisa: ESPN y Disney+
Estadio: Santiago Bernabéu
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde (82' Lucas Vázquez), Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Ferland Mendy; Brahim Díaz (88' Endrick), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (62' Luka Modric); Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone (64' Nahuel Molina), Pablo Barrios (74' Ángel Correa), Rodrigo de Paul (74' Alexander Sorloth), Samuel Lino (64' Connor Gallagher); Julián Álvarez, Antoine Griezmann (70' Robin Le Normand). DT: Diego Simeone.
Goles: 3' Rodrygo (RM) / 1-0; 32' Julián Álvarez (ATM) / 1-1; 55' Brahim Díaz (RM) / 2-1.
Amarilla: Brahim Díaz (RM).
La particularidad de los derbis en cruces de Champions
El derbi madrileño se ha jugado en nueve ocasiones por Champions y los tres primeros fueron por la temporada 1958/59 que terminó con un desempate. En el historial, incluyendo finales, se disputaron nueve partidos entre ambos con cinco victorias para el Real, tres empates y dos victorias del Atlético. Eso sí, un denominador común, siempre ganó la serie el equipo Merengue.
José María Giménez titular en el Atlético de Madrid
El zaguero uruguayo dice presente en el once de Diego Simeone de cara al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Real Madrid.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/qID600074n— Atlético de Madrid (@Atleti) March 4, 2025
¿Dónde ver en vivo en Uruguay el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid?
El encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo en Uruguay a través de ESPN y Disney+.
Federico Valverde titular y capitán en el equipo de Real Madrid para recibir al Colchonero
Federico Valverde, quien no jugó el fin de semana en la derrota sorpresiva ante el Betis, aparece en el once titular del Real Madrid y no solo eso, sino que además, el volante uruguayo será el capitán Merengue en este choque de Champions League.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2025
🆚 @Atleti pic.twitter.com/X8whcMR6c0
¡Bienvenidos a la cobertura del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid por Champions League!
El País y Ovación te dan la bienvenida a este minuto a minuto del encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid, un clásico que tendrá presencia uruguaya de los dos lados.