Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid: Valverde asistió en el triunfo que dejó arriba en la llave al Merengue

Redacción El País

Los octavos de final de la Champions League tienen un cruce estelar y es nada menos que el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que tuvo en la jornada de este martes su partido de ida.

El Merengue, con Federico Valverde como titular y capitán, fue local en la ida y recibió en su escenario al Colchonero, que contó con Josema Giménez en el once inicial.

El Pajarito fue muy importante desde el arranque y pese a las dudas de su titularidad, ocupó el lateral derecho y fue quien asistió a Rodrygo para el 1-0 del Merengue que se desvaneció cuando Julián Álvarez lo empató poco sobre la media hora de juego.

En el complemento, Real Madrid encontró el segundo gol gracias a Brahim Díaz y por eso jugará la vuelta en el Metropolitano con ventaja, por más que sea mínima, en el marcador.

El próximo miércoles 12 de marzo será el turno de la revancha donde todo se definirá y solo uno de ellos podrá acceder a los cuartos de final de la competencia.