Rampla Juniors 2-1 Nacional: Matías Núñez, de penal, le dio la victoria al Picapiedra sobre la hora

Redacción El País

A pesar de haber sido sancionado con dos partidos como local, el público de Nacional quedó habilitado para asistir de visita este domingo al partido que enfrentó a su equipo con Rampla Juniors en el Estadio Centenario.

Sin embargo, la historia no finalizó de la mejor manera para los hinchas tricolores; fue victoria por 2-1 para el Picapiedra, que lo ganó con un gol de Lautaro Rinaldi y otro de Matías Núñez, de penal, sobre la hora. El gol del empate transitorio lo anotó Rubén Bentancourt.

El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, tuvo más de 10 minutos de adición sobre el final y un cierre electrizante.