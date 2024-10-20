Rampla Juniors 2-1 Nacional: Matías Núñez, de penal, le dio la victoria al Picapiedra sobre la hora

Redacción El País
A pesar de haber sido sancionado con dos partidos como local, el público de Nacional quedó habilitado para asistir de visita este domingo al partido que enfrentó a su equipo con Rampla Juniors en el Estadio Centenario.
Sin embargo, la historia no finalizó de la mejor manera para los hinchas tricolores; fue victoria por 2-1 para el Picapiedra, que lo ganó con un gol de Lautaro Rinaldi y otro de Matías Núñez, de penal, sobre la hora. El gol del empate transitorio lo anotó Rubén Bentancourt.
El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, tuvo más de 10 minutos de adición sobre el final y un cierre electrizante.
90+10 ¡Final del partido!
Despejó el arquero Samurio y el árbitro marcó el final del juego en el Centenario. Fue victoria para Rampla, con goles de Rinaldi y Núñez. Para Nacional, convirtió Bentancourt de penal.
90+5 ¡Gol de Rampla!
Matías Núñez cambió el penal por gol con un remate cruzado de zurda que engañó a Mejía, que se tiró hacia el otro lado.
90+1 Penal para Rampla
El arquero Luis Mejía bajó a Adoryán en el área cuando se iba solo rumbo al gol y recibió tarjeta amarilla. En consecuencia, el árbitro sancionó penal.
88' Reacción espectacular de Samurio
Arremetió con todo Coates en el área, logró cabecear, pero Samurio le sacó el gol con una volada espectacular.
85' ¡Gol de Nacional!
Rubén Bentancourt cruzó el remate y fusiló al arquero Samurio para el 1-1 del tricolor, que va por todo en el final, apoyado por su gente.
83' Penal para Nacional
Lozano la mandó al medio y la pelota fue bloqueada por la mano de Adoryán. El árbitro no dudó y sancionó penal de inmediato.
59' ¡Se lo perdió Lozano!
Una pelota al área cayó a los pies de Mauricio Pereyra, que jugó de primera para Leandro Lozano y del lateral llegó la definición de zurda que pasó a centímetros del palo. Estuvo cerca.
49' Contragolpeó Rampla; la finalizó mal Almeida
Un error de Gabriel Báez devino en un contragolpe para el Picapiedra, que tuvo a Enrique Almeida como protagonista. Pese a iniciarla bien, el remate de larga distancia se le fue alto.
45’ Gran respuesta de Samurio
En la primera del segundo tiempo, Bentancourt giró en el área y el arquero Samurio reaccionó a tiempo para despejar una definición que tenía destino de gol.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya están de nuevo en cancha los equipos para jugar el complemento. Hay tres modificaciones en el tricolor: ingresan Antonio Galeano, Mauricio Pereyra y Diego Zabala y salen Nicolás López, Christian Oliva y Jeremía Recoba.
45’+3 Final del primer tiempo
El árbitro Javier Burgos pitó el final y los jugadores se marcharon al túnel de vestuarios en el Centenario. Rambla lo gana por la mínima diferencia con gol de Rinaldi.
45’ Remate desde lejos, muy alto
Lo intentó Jeremías Recoba de media distancia y se le fue desviado luego de una buena pared con Rubén Bentancourt.
40' Amarilla para Nicolás López
En una acción insólita, el Diente fue amonestado por agarrar el banderín del córner y lanzarlo lejos, dando claras muestras de su enojo.
36' ¡Gol de Rampla!
De un lateral, Rampla terminó encontrando el gol de la apertura. Una buena jugada colectiva derivó en un pase cruzado para el argentino Lautaro Rinaldi, quien definió de puntín y clavó el 1-0 ganándole el duelo a Mateo Antoni.
22' Tiro libre de Jeremía Recoba
Desde el costado izquierdo ejecutó muy bien Jeremía Recoba un tiro libre y despejó aún mejor con los puños el golero Andrés Samurio.
Llegó muy exigido Bentancourt
Combinaron por derecha Leandro Lozano y Lucas Sanabria y encontraron a Rubén Bentancourt por el medio. Llegó muy exigido el delantero y no definió cómodo.
17' Probó de lejos Plada
El mediocampista de Rampla Juan Plada encontró la pelota de sobrepique y probó apuntar al arco de Luis Mejía. Le salió sin la dirección que pretendía.
2' Primer aviso tricolor
Se desprendió por izquierda Alexis Castro y soltó un remate que se fue desviado. Primera aproximación para Nacional.
¡Comenzó el partido!
El árbitro dio la orden y ya comenzó el juego entre Rampla y Nacional en el Centenario.
Rampla Juniors vs. Nacional
Nacional: L. Mejía; L. Lozano, S. Coates, M. Antoni, G. Báez; L. Sanabria, C. Oliva (45' D. Zabala), A. Castro (64' F. Santander); N. López (45' A. Galeano), R. Bentancourt, J. Recoba (45' M. Pereyra).
D.T. Martín Lasarte.
Rampla Juniors: A. Samurio; F. Barrandeguy, A. Madruga, D. Arismendi, D. Rosa (65' J. Toledo); M. Núñez, T. Adoryán, J. Plada (57' F. Ospitaleche), L. Bassadone (57' G. Machado); E. Almeida (65' E. Etcheverry), L. Rinaldi (49' N. Dibble). DT: Edgar Martínez.
Hora: 18:00
TV: VTV Plus/Disney+
Estadio: Centenario.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Carlos Barreiro y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Diego Riveiro.
VAR: Diego Dunajec y Martín Soppi.
Amarillas: Diego Arismendi, N. Dibble (R); C. Oliva, N. López, L. Sanabria (N).
Nacional confirmó el equipo y va con una variante
Se destaca la ausencia del capitán Diego Polenta en el equipo de Martín Lasarte. No podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Rampla Juniors 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) October 20, 2024
⚽️ Fecha 9️⃣ Torneo Clausura #ElClubGigante pic.twitter.com/qXqUCcLfIn
Rampla Juniors confirmó el equipo
A falta de una hora para el inicio de este encuentro, el entrenador Edgar Martínez ya dio a conocer su oncena para jugar este domingo ante los tricolores.
📋 ASÍ VA EL BRAVO RAMPLA— Rampla Jrs. (@RamplaJuniorsFC) October 20, 2024
🏆 Torneo Clausura - Fecha 9
Rampla Juniors 🆚️ Nacional
🏟 Estadio Centenario#RamplaEsDeSuGente pic.twitter.com/XdkF7cgZWu
Nacional llegó al Centenario
Uno a uno fueron bajando del ómnibus los futbolistas del tricolor. Como es habitual, musicalizó la llegada con su parlante el argentino Gastón González a pura cambia.
📍 Llegamos— Nacional (@Nacional) October 20, 2024
🎵 Al ritmo del Tonga 🕺🏽#ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/3jTXFWnZ0N