Progreso 0-3 Nacional: el tricolor cumplió, ganó y llegará entonado al clásico que se jugará la próxima fecha

Redacción El País

Progreso y Nacional cerraron la jornada de domingo de la quinta fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Primera División en el Parque Viera en un partido donde ambos se jugaban puntos muy importantes.

Finalmente, esas unidades terminaron siendo para el equipo que dirige Martín Lasarte que llega entonado al clásico ante Peñarol de la próxima fecha en el Gran Parque Central.

Los goles de Sebastián Coates, Exequiel Mereles y Jeremía Recoba le dieron los tres puntos a los dirigidos por Martín Lasarte que se prenden en el Clausura y no aflojan en la lucha por la Anual.

El Sapito tuvo un gran ingreso en el complemento, fue una de las figuras, pero también generó una de las principales preocupaciones luego de no poder terminar el partido por un dolor en su tobillo izquierdo.