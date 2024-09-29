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El País Ovación Fútbol

Progreso 0-3 Nacional: el tricolor cumplió, ganó y llegará entonado al clásico que se jugará la próxima fecha

Los goles de Sebastián Coates, Exequiel Mereles y Jeremía Recoba le dieron los tres puntos a los dirigidos por Martín Lasarte que se prenden en el Clausura y no aflojan en la lucha por la Anual.

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El festejo de los jugadores de Nacional frente a Progreso.
El festejo de los jugadores de Nacional frente a Progreso.
Foto: Ignacio Sánchez.

Redacción El País
Progreso y Nacional cerraron la jornada de domingo de la quinta fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Primera División en el Parque Viera en un partido donde ambos se jugaban puntos muy importantes.

Finalmente, esas unidades terminaron siendo para el equipo que dirige Martín Lasarte que llega entonado al clásico ante Peñarol de la próxima fecha en el Gran Parque Central.

Los goles de Sebastián Coates, Exequiel Mereles y Jeremía Recoba le dieron los tres puntos a los dirigidos por Martín Lasarte que se prenden en el Clausura y no aflojan en la lucha por la Anual.

El Sapito tuvo un gran ingreso en el complemento, fue una de las figuras, pero también generó una de las principales preocupaciones luego de no poder terminar el partido por un dolor en su tobillo izquierdo.

90+3' | ¡Final del partido!

En el Parque Viera, fue victoria de Nacional por 3-0 ante Progreso gracias a los goles de Sebastián Coates, Exequiel Mereles y Jeremía Recoba por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El festejo de los jugadores de Nacional frente a Progreso.
El festejo de los jugadores de Nacional frente a Progreso.
Foto: Ignacio Sánchez.

87' | Nacional cierra con 10 por la lesión de Mereles

Una de las figuras que tuvo Nacional en el partido no pudo terminar el partido porque tras una dura entrada se dobló el tobillo y tuvo que salir del campo de juego. Sin variantes, el equipo de Lasarte terminó con 10 futbolistas.

83' | Recoba y un tiro libre al horizontal

Jeremía se animó a pesar de que la jugada era para un zurdo. Le pegó por afuera de la barrera y reventó el horizontal cuando parecía que se convertía en el cuarto gol.

75' | Mereles casi pone el segundo de chilena

El Sapito, repleto de confianza, se animó a tirar una chilena en el segundo palo, aprovechó que apareció muy solo dentro del área y casi pone su doblete.

65' | ¡Gol de Nacional!

Con pocos instantes en el campo de juego, Jeremía Recoba se escapó en velocidad por banda derecha, remató cruzado y venció a Nahuel Suárez para transformar el triunfo parcial en goleada.

Jeremía Recoba celebra el tanto que marcó en el partido entre Progreso y Nacional.
Jeremía Recoba celebra el tanto que marcó en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

60' | ¡Gol de Nacional!

Exequiel Mereles, con 15 minutos en cancha, se creó su chance, definió a colocar, venció a Nahuel Suárez y estiró la ventaja del tricolor en el Parque Viera.

Exequiel Mereles celebra su gol anotado en el partido entre Progreso y Nacional.
Exequiel Mereles celebra su gol anotado en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

60' | Poco ritmo y pocas chances de gol

Ambos equipos se reparten la pelota, no se lastiman y se disputa demasiado el balón en mitad de cancha.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan Progreso y Nacional en el Parque Viera por el complemento del encuentro en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Mario García ante Nicolás Rodríguez en el partido entre Progreso y Nacional.
Mario García ante Nicolás Rodríguez en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

45+3' | ¡Final del primer tiempo!

Con un gol de Sebastián Coates, sobre el cierre de la primera parte, Nacional está en ventaja ante Progreso en el Parque Viera.

45+1' | ¡Gol de Nacional!

En un momento clave del partido, apareció el gol que Nacional tanto buscó para abrir el marcador y aunque muchos lo buscaron el que lo encontró fue Sebastián Coates. El zaguero recibió dentro del área tras un tiro de esquina y sacó una volea que venció a Nahuel Suárez.

Sebastián Coates y Lucas Sanabria celebran el gol en el partido entre Progreso y Nacional.
Sebastián Coates y Lucas Sanabria celebran el gol en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

39' | Un centró que se cerró y casi complica a Mejía

Todo hacía indicar que Jorge González iba a mandar el centro, pero al ver que nadie le salía remató y fue al segundo palo. Picó antes y casi complica a Mejía, pero despejó con el antebrazo.

35' | Gol de Antoni que no subió al marcador

Una vez más fue el Ojito Rodríguez que puso un centro muy peligroso que encontró al zaguero tricolor. Anotó, pero estaba en posición adelantada y por eso no subió al marcador.

32' | Nahuel Suárez evitó el gol del Diente López

Otro centro de Nicolás Rodríguez generó la chance más clara de gol del partido y encontró en el centro del área chica al Diente López que cabeceó, pero Nahuel Suárez tuvo una gran reacción para evitar el tanto de los tricolores.

Nicolás López con pelota ante Gonzalo Castillo en el partido entre Progreso y Nacional.
Nicolás López con pelota ante Gonzalo Castillo en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

29' | Progreso generó la suya con jugada colectiva

Participaron varios, pero fue Gastón Colman quien habilitó a Pablo Caballero que desde el borde del área sacó un remate de media vuelta que se fue apenas ancho del arco de Luis Mejía.

24' | Nacional a punto de ponerse en ventaja

Un centro de Nicolás Rodríguez buscaba a Ruben Bentancourt, pero encontró primero al zaguero Martín Marta que quiso despejar, la peinó y envió la pelota muy cerca del vertical izquierdo de Nahuel Suárez.

19' | La primera clara fue de Nacional

Y tal vez en el momento en el que menos cómodo estaba Nacional, Nicolás López comandó un contragolpe que terminó en un remate del Diente, un rebote y una pelota suelta que le quedó a Leandro Lozano. El lateral abrió el pie derecho y definió al segundo palo, pero Nahuel Suárez voló y la despejó.

Jorge González en la marca de Leandro Lozano en el partido entre Progreso y Nacional.
Jorge González en la marca de Leandro Lozano en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

15' | Progreso robó la pelota y el protagonismo

El equipo de Carlos Canobbio se animó con el balón, se lo quitó a Nacional y a partir de ahí busca lastimar. El tricolor se cargó con dos amarillas: Alexis Castro y Ruben Bentancourt.

Danilo Asconeguy disputa la pelota con Rodrigo Chagas en el partido entre Progreso y Nacional.
Danilo Asconeguy disputa la pelota con Rodrigo Chagas en el partido entre Progreso y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

5' | Nacional salió en busca del gol de arranque

El equipo de Martín Lasarte busca ser protagonista, hacerse con el esférico e inquietar al Gaucho del Pantanoso sobre el arco de Nahuel Suárez.

Progreso 0-3 Nacional:

Hora: 19:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Javier Burgos, Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder.
VAR: Andrés Cunha y Richard Trinidad.

Progreso: Nahuel Suárez; Danilo Asconeguy, Gonzalo Castillo, Martín Marta, Jorge González (64' Rodrigo Izquierdo); Mario García, Pablo Caballero (64' Ignacio Lemmo), Adrián Colombino, Gastón Colman (64' Horacio Sequeira); Nicolás Fernández (69' Gonzalo Barreto), Gustavo Alles (45' Mateo Aramburu). DT: Carlos Canobbio.

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Sebastián Coates, Mateo Antoni, Nicolás Rodríguez; Rodrigo Chagas, Lucas Sanabria (80' Jairo Amaro); Antonio Galeano (45' Exequiel Mereles), Alexis Castro (69' Gonzalo Petit), Nicolás López (64' Jeremía Recoba); Ruben Bentancourt (69' Federico Santander). DT: Martín Lasarte.

Goles: 45+1' Sebastián Coates (N) / 0-1; 60' Exequiel Mereles (N) / 0-2; 65' Jeremía Recoba (N) / 0-3
Amarillas: Gustavo Alles, Danilo Asconeguy, Jorge González, Ignacio Lemmo, Gonzalo Castillo (P); Alexis Castro, Ruben Bentancourt (N).

Martín Lasarte mete mano en el equipo y confirmó el once

El entrenador cuida a Diego Polenta y Gabriel Báez pensando en que no se pierdan el clásico de la próxima fecha, pero además Rodrigo Chagas juega desde el arranque.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Progreso ante Nacional!

El Gaucho del Pantanoso se enfrenta ante el tricolor en el cierre de la jornada de domingo de la quinta fecha del Torneo Clausura en el Parque Viera.

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