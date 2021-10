Progreso 1-Deportivo Maldonado 0: Martín Marta encontró el gol de un saque lateral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Progreso recibe a Deportivo Maldonado (hora 15.30) por la fecha 7 del Torneo Clausura, ese en el cual el Gaucho tuvo un buen inicio, pero en el que perdió pie la semana pasada cuando cayó en su visita a Cerro Largo. El fernandino llega en muy buen momento.

La previa

Progreso: Tiene una falta importante de gol. En los últimos ocho partidos no hizo más de uno e incluso en tres no convirtió, lo cual le costó perder. Otra cosa en contra es que no le ha ido bien en su casa: ganó solo uno de los últimos cinco y fue el último que disputó, 1-0 sobre River Plate. De los dos, Progreso es el que más precisa los puntos al estar en posiciones de descenso.

Deportivo Maldonado: Los dirigidos por Francisco Paladino pasan por un muy buen momento. Ganaron 10 de los últimos 12 puntos disputados y en su presentación más inmediata vencieron nada menos que a Peñarol por 1-0.